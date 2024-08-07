https://sputnik-georgia.ru/20240807/nechemu-udivlyatsya--deputat-o-vozmozhnom-pomilovanii-saakashvili-prezidentom-gruzii-289361316.html

Нечему удивляться – депутат о возможном помиловании Саакашвили президентом Грузии

Нечему удивляться – депутат о возможном помиловании Саакашвили президентом Грузии

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже изменила риторику в отношение оппозиции, и будет не удивительно, если она планировала... 07.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-07T12:10+0400

2024-08-07T12:10+0400

2024-08-07T13:05+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

шалва папуашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283440177_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_d2d18de1b96dad236a35b1c8c1863936.jpg

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже изменила риторику в отношение оппозиции, и будет не удивительно, если она планировала помиловать осужденного экс-главу государства Михаила Саакашвили, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Накануне вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что оппозиция была вынуждена признать, что у них был стратегический план по помилованию Саакашвили. По данным СМИ, Зурабишвили должна была помиловать Саакашвили через несколько дней после выборов, чтобы после поражения оппозиции накалить ситуацию в стране. В правящей партии заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. Так в "Грузинской мечте" называют основанную Саакашвили крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников. Зурабишвили все-таки собиралась помиловать Саакашвили – вице-спикер парламента Грузии>>Между тем, Зурабишвили на пресс-конференции 5 августа заявила, что ответ на вопрос о помиловании Саакашвили уже был дан ею "раз и навсегда". При этом, как считает президент, правящая партия "Грузинская мечта" использует фигуру Саакашвили, чтобы запугать избирателей перед выборами 26 октября. Еще в 2022 году Зурабишвили написала в Сети, что не помилует экс-президента Саакашвили "нет и никогда".При этом в правящей партии считают, что Зурабишвили участвует в предвыборной агитации, тем самым нарушая Конституцию.Накануне глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Зурабишвили нарушает Конституцию, открыто вмешиваясь в предвыборную кампанию. Папуашвили также отметил, что Зурабишвили удалось избежать импичмента благодаря крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", созданной Саакашвили. Папуашвили: президент Грузии нарушает Конституцию и вмешивается в предвыборную кампанию>> Между тем, шансы на помилование Саакашвили были сведены к нулю после решения судьи Михаила Джинджолия избрать заключение в виде меры пресечения по этому делу о незаконном пересечении границы на основании ходатайства стороны обвинения. Данное дело будет рассматриваться заново из-за смены судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили на Джинджолия. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Провал импичмента президента Грузии в парламенте – война или театр абсурда >>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси