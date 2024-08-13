https://sputnik-georgia.ru/20240813/vymyshlennaya-realnost---deputat-o-zayavlenii-khelsinskoy-komissii-o-koll-tsentrakh-289440941.html

Вымышленная реальность – депутат о заявлении Хельсинской комиссии о колл-центрах

Вымышленная реальность – депутат о заявлении Хельсинской комиссии о колл-центрах

Sputnik Грузия

Заявление комиссии переносит действие в параллельную, несуществующую реальность и, возможно, намекает на непризнание выборов, которые пройдут 26 октября... 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T22:18+0400

2024-08-13T22:18+0400

2024-08-13T22:29+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Заявление Хельсинской комиссии по поводу дела "кол-центров" очень тревожно и направлено на перенос в несуществующую реальность, для возможного последующего непризнания результатов парламентских выборов, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Хельсинская комиссия в своем заявлении в социальной сети Х написала, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" "опирается на черные деньги, полученные от мошеннических колл-центров по всему миру для притеснения оппозиции и финансирования своей деятельности". По его словам, из данной реальности заявление комиссии переносит действие в параллельную, несуществующую реальность и, возможно, намекает на непризнание выборов, которые пройдут 26 октября. "Не намек ли это на то, что использование этих грязных денег в политических процессах и создаст основу для непризнания выборов? Потому что грязные деньги используются противной стороной, и такая смена ориентиров тревожит, заставляет задуматься и печалит. Грузия всегда была очень солидным и лояльным партнером США, и, надеюсь, наши отношения будут продолжаться в том же духе и в будущем", - сказал Вольский. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, жертвами мошеннической схемы стали европейские пенсионеры. Речь идет более чем о миллиарде долларов. Борьба с преступными "колл-центарми" в Грузии: установлены предполагаемые организаторы >>По данным прокуратуры Грузии, расследование транснационального преступления началось в 2021 году. Прокуратура совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников этого мошенничества международного масштаба. В "Едином национальном движении" утверждают, что за преступными колл-центрами стоит Служба госбезопасности Грузии. По словам лидеров партии, преступление такого масштаба не могло произойти без ведома спецслужб. Данные прокуратуры Грузии По данным следствия, речь идет о международной сети мошенников, которые организовали колл-центры, в том числе в Грузии, и, используя их, вводили жителей стран Европы в заблуждение, чтобы прибрать к рукам их деньги. Следственные органы Грузии и европейских стран в рамках совместного расследования установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и других публичных местах о выгодном инвестировании. Более того, сотрудники колл-центров обзванивали жителей разных стран Европы и предлагали те же услуги. Деньги тех, кто соглашался на инвестирование, мошенники присваивали себе. Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе>>В октябре 2021 года и ноябре 2022 года в Грузии были проведены широкомасштабные следственные мероприятия по выявлению подобных колл-центров и причастных к ним лиц. В результате были задержаны руководители и десятки возможных участников организованной преступной группы, начато уголовное преследование юридических лиц. Точное число задержанных в Грузии следственные органы не уточняют. Скандальное расследование ВВС Между тем британская вещательная компания ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".Преступный колл-центр накрыли в Тбилиси>> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных или дочерних компаний. Экс-министр обороны Грузии не смог позволить себе калькулятор – депутат о соцопросе>>BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, единое национальное движение, европа, сша, георгий вольский