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В Грузии стали выдавать международные водительские права по Женевской конвенции
В Грузии стали выдавать международные водительские права по Женевской конвенции
Sputnik Грузия
Международное водительское удостоверение выдается сроком на год на основании национального водительского удостоверения 14.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-14T19:29+0400
2024-08-14T19:29+0400
2024-08-14T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Агентство обслуживания МВД Грузии приступило к выдаче международных водительских прав, предусмотренных Женевской конвенцией "О дорожном движении" (19 сентября 1949 года), которые действительны за пределами Грузии на территории стран-участников конвенции. Международное водительское удостоверение выдается сроком на год на основании национального водительского удостоверения. В список стран-участниц Женевской конвенции входят США, Китай, Австралия, Новая Зеландия, Ватикан, Египет, Кипр, Албания, Польша. С полным перечнем стран можно ознакомиться здесь.Осторожно, грузинские водители! Нарушения на дорогах>>Агентство уже выдает международные водительские права сроком на три года, предусмотренные Венской конвенцией о дорожном движении (8 ноября 1968 года). Документ действителен за пределами Грузии в государствах-участниках Венской конвенции. Для получения международного водительского удостоверения заинтересованному лицу необходимо предоставить в Агентство следующий перечень документов: В апреле этого года министры внутренних дел Грузии и Испании Вахтанг Гомелаури и Фернандо Гранде-Марласка Гомес подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских прав. Соглашение о признании грузинских водительских прав в Испании подписано>>После вступления соглашения в силу обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, могут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сша, австралия, новая зеландия, вахтанг гомелаури, водительские права
грузия, новости, общество, сша, австралия, новая зеландия, вахтанг гомелаури, водительские права
В Грузии стали выдавать международные водительские права по Женевской конвенции
Международное водительское удостоверение выдается сроком на год на основании национального водительского удостоверения
ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Агентство обслуживания МВД Грузии приступило к выдаче международных водительских прав, предусмотренных Женевской конвенцией "О дорожном движении" (19 сентября 1949 года), которые действительны за пределами Грузии на территории стран-участников конвенции.
В Грузии права на вождение автомобиля выдаются с 18 лет, а с 16-ти – можно получить права на вождение мопеда. Экзамен на получение водительских прав проходит в три этапа: теоретический, осуществление маневров на площадке и в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа.
Международное водительское удостоверение выдается сроком на год на основании национального водительского удостоверения.
В список стран-участниц Женевской конвенции входят США, Китай, Австралия, Новая Зеландия, Ватикан, Египет, Кипр, Албания, Польша. С полным перечнем стран можно ознакомиться здесь
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Агентство уже выдает международные водительские права сроком на три года, предусмотренные Венской конвенцией о дорожном движении (8 ноября 1968 года). Документ действителен за пределами Грузии в государствах-участниках
Венской конвенции.
Для получения международного водительского удостоверения заинтересованному лицу необходимо предоставить в Агентство следующий перечень документов:
документ, удостоверяющий личность;
национальное водительское удостоверение.
В апреле этого года министры внутренних дел Грузии и Испании Вахтанг Гомелаури и Фернандо Гранде-Марласка Гомес подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских прав.
После вступления соглашения в силу обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, могут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена.