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В Грузии стали выдавать международные водительские права по Женевской конвенции

В Грузии стали выдавать международные водительские права по Женевской конвенции

Sputnik Грузия

Международное водительское удостоверение выдается сроком на год на основании национального водительского удостоверения 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T19:29+0400

2024-08-14T19:29+0400

2024-08-14T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Агентство обслуживания МВД Грузии приступило к выдаче международных водительских прав, предусмотренных Женевской конвенцией "О дорожном движении" (19 сентября 1949 года), которые действительны за пределами Грузии на территории стран-участников конвенции. Международное водительское удостоверение выдается сроком на год на основании национального водительского удостоверения. В список стран-участниц Женевской конвенции входят США, Китай, Австралия, Новая Зеландия, Ватикан, Египет, Кипр, Албания, Польша. С полным перечнем стран можно ознакомиться здесь.Осторожно, грузинские водители! Нарушения на дорогах>>Агентство уже выдает международные водительские права сроком на три года, предусмотренные Венской конвенцией о дорожном движении (8 ноября 1968 года). Документ действителен за пределами Грузии в государствах-участниках Венской конвенции. Для получения международного водительского удостоверения заинтересованному лицу необходимо предоставить в Агентство следующий перечень документов: В апреле этого года министры внутренних дел Грузии и Испании Вахтанг Гомелаури и Фернандо Гранде-Марласка Гомес подписали соглашение о взаимном признании национальных водительских прав. Соглашение о признании грузинских водительских прав в Испании подписано>>После вступления соглашения в силу обладатели действующих водительских удостоверений, выданных странами, могут получить документы равной силы в государстве их законного проживания без прохождения теоретического или практического экзамена. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, сша, австралия, новая зеландия, вахтанг гомелаури, водительские права