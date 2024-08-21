https://sputnik-georgia.ru/20240821/politolog-gruzinskaya-mechta-uverenno-vyigraet-vybory-pri-odnom-uslovii-289536861.html

Политолог: "Грузинская мечта" уверенно выиграет выборы при одном условии

Политолог: "Грузинская мечта" уверенно выиграет выборы при одном условии

Sputnik Грузия

Правящей партии следует ждать провокаций от оппозиции при поддержке иностранных лоббистов 21.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-21T15:38+0400

2024-08-21T15:38+0400

2024-08-21T15:57+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

петр мамрадзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

европейская грузия

грузинская мечта - демократическая грузия

дания

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/11/289037223_10:0:721:400_1920x0_80_0_0_97418ab0fb91905ebc780b8fb9302301.jpg

ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" способна получить как минимум парламентское большинство на предстоящих выборах, но для этого ей нужно не поддаваться на ожидаемые от оппозиции провокации, заявил политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. У оппозиции же, по словам политолога, дела обстоят так, что в одиночку они не могут преодолеть 5-процентный барьер, поэтому они активно объединяются, создавая разные конфигурации. Он привел пример партии "Европейская Грузия"."Например, "Европейская Грузия", которая изгнала Черголеишвили и Бокерия, теперь вернулась к Саакашвили (экс-президент, основатель "Нацдвижения" - ред.) потому, что у них нет другого шанса, и они это прекрасно знают", - сказал Мамрадзе.Бокерия, один из весомых политиков времен президентства Михаила Саакашвили, вместе с рядом других политиков откололся от "Нацдвижения" и возглавил зарегистрированную еще в 1999 году партию "Европейская Грузия". Неделю назад, после разногласий с соратниками, Бокерия и его супруга основали свою партию – "Федералисты". Запад не признает результаты выборов, если победит "Грузинская мечта" – политолог>>Что касается провокаций против "Грузинской мечты", они, по словам политолога Петре Мамрадзе, ожидаются при поддержке иностранных лоббистов.В качестве примера Мамрадзе привел "Фестиваль демократии", который провела в трех городах Грузии неправительственная организация "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD). DIPD — это сообщество партий в парламенте Дании, которые работают с международными партнерами с целью поддержки и укрепления развития демократических обществ, в частности развития политических партий и многопартийных систем в развивающихся странах."Фестиваль демократии", в рамках которого значительная часть территории отводилась под павильоны оппозиционных партий – в мероприятии участвовали лидеры бывшей партии власти "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Ахали" и других – вызвала крайне негативную реакцию властей Грузии. "Фестиваль демократии" – это лишь красивые слова, а в действительности оппозиционеры проводят предвыборную кампанию при финансировании другого государства, сказали в "Грузинской мечте".Грузию ждет "жаркая осень" после выборов – эксперт>>Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у 2-5 партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой "Грузинская мечта", а "Единое национальное движение" находится на втором месте.Расклад силПравящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее".Теория заговора или риск в грузинской политике – благородное дело?>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страныTBC партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

дания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, петр мамрадзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, европейская грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, дания, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024