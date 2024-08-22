https://sputnik-georgia.ru/20240822/est-li-u-naseleniya-gruzii-immunitet-ot-ospy-obezyan---otvet-vracha-289555721.html

Есть ли у населения Грузии иммунитет от оспы обезьян - ответ врача

Есть ли у населения Грузии иммунитет от оспы обезьян - ответ врача

Sputnik Грузия

На сегодня существует четыре типа вакцины, которая эффективна как при профилактике, так и уже после заражения, сообщил врач 22.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-22T22:41+0400

2024-08-22T22:41+0400

2024-08-22T22:41+0400

африка

общество

грузия

новости

иване чхаидзе

оспа обезьян

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Иммунитет у граждан Грузии, родившихся до 1980 года, которые были привиты от оспы в обязательном порядке, с годами снизился и сложно сказать насколько он эффективен сегодня, заявил меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе на пресс-конференции. В последние дни все больше государств заявляют об увеличении числа случаев заражения новым штаммом оспы обезьян (mpox), выявленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в этом году. Причем болезнь стремительно распространяется не только в странах Африки, где она чаще и встречается, но и за пределами Африканского континента – в Швеции, Пакистане и Австралии. По его словам, на сегодня существует четыре типа вакцины, которая эффективна как при профилактике, так и уже после заражения. "Что касается вакцины, то в мире четыре типа вакцины. Считается, что эта вакцина эффективна как до профилактики, так и при инфицировании. Если у вас был контакт с человеком, у которого подтвердилась оспа обезьян, прививка считается возможностью защиты быстрой защиты от болезни", - сказал Чхаидзе. Опасна ли оспа обезьян так же, как коронавирус? >>По его словам, лечение от оспы обезьян симптоматическое, но существует противовирусный препарат, его оконечная эффективность не подтверждена исследованиями, но успешно применяется и снижает летальные исходы. Все начинается с вирусной инфекции, лихорадки, общей слабости, респираторных симптомов, за которыми следует сыпь, которая принимает специфическую форму, а внутри пузырьков находится жидкость. Вскоре они лопаются. В среднем оспа обезьяны длится от двух до четырех недель. Оспа обезьян впервые была обнаружена у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. В июле 2022 года вспышка оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, поскольку она быстро распространилась половым путем в ряде стран, где вирус ранее не наблюдался. Число зараженных "оспой обезьян" растет в мире>>В мае 2023 года, после того, как наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболевания в мире, чрезвычайная ситуация была объявлена завершенной. Но после этого число зарегистрированных случаев значительно возросло. Уже в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян превысило данные прошлого года – более чем 15,6 тысячи случаев и 537 смертей, говорится в сообщении на сайте ВОЗ. Между тем, согласно отчету ВОЗ от 12 августа, в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, из которых 141 – в Африке. Берегите детей: грузинский инфекционист рассказала об угрозе "оспы обезьян" >>Оспа обезьян – это вирусная инфекция, которая может передаваться от человека человеку, тогда как в отдельных случаях заражение может происходить через предметы окружающей обстановки и поверхности, к которым прикасался заболевший. Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырех недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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африка, общество, грузия, новости, иване чхаидзе, оспа обезьян