https://sputnik-georgia.ru/20240828/papuashvili-obvinil-predstavitelya-es-v-dezinformatsii-kasatelno-zapreta-vsey-oppozitsii-289622850.html

Папуашвили обвинил представителя ЕС в дезинформации касательно запрета всей оппозиции

Папуашвили обвинил представителя ЕС в дезинформации касательно запрета всей оппозиции

Sputnik Грузия

Брюссель обеспокоен предлагаемым правящей партией Грузии "запретом всех оппозиционных партий", сказал пресс-спикер Службы внешних действий ЕС 28.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-28T21:31+0400

2024-08-28T21:31+0400

2024-08-28T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Заявление представителя Евросоюза о том, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" планирует запретить всю оппозицию в стране является дезинформацией, написал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в соцсети. О том, что Брюссель обеспокоен предлагаемым правящей партией Грузии "запретом всех оппозиционных партий", сказал пресс-спикер Службы внешних действий ЕС Питер Стано в беседе с Politico. По его словам, оппозиция, гражданское общество и независимые СМИ имеют решающее значение для обеспечения подотчетности правительств и соблюдения демократических ценностей.Он подчеркнул, что Европейский суд по правам человека по делу "Очигава против Грузии" постановил, что в период правления "Единого национального движения" в тюрьмах была создана система "систематического насилия и пыток". Поддержка партии, которая создала этот режим, представляет собой преуменьшение преступного характера основанного на насилии правления и неуважение к жертвам режима Михаила Саакашвили. "К сожалению, многие годы мы были свидетелями этого безразличного отношения, когда осужденный за тяжкие преступления Михаил Саакашвили без проблем передвигался по территории Евросоюза, и что еще более поразительно, проводит встречи в разных институтах Евросоюза", - написал Папуашвили. Насколько прозрачны финансы политических партий в Грузии? Отчет Антикоррупционного бюро>>При этом после ареста экс-президента Грузии не прекращаются попытки, в том числе со стороны некоторых представителей Евросоюза, под разным предлогом освободить Саакашвили от наказания, отметил глава грузинского парламента. Так же самое, по словам Папуашвили, можно сказать об осужденном на родине бывшем министре юстиции Грузии Зурабе Адеишвили, который теперь работает в прокуратуре Украины и проводит встречи с разными высокопоставленными должностными лицами Евросоюза. Кроме того, на территории Евросоюза скрывается осужденный на родине бывший министр обороны Грузии Зураб Адеишвили. Он назвал неправильным поведением критику Грузии со стороны представителей Евросоюза на фоне, когда сами страны ЕС применяют разные инструменты в отношении партий. "Напомню, что в Германии вторая по поддержке партия "Альтернатива для Германии" уже годы как на основании постановления суда является объектом слежки и прослушки со стороны службы безопасности Германии", - написал Папуашвили.Грузия на пороге выборов – главные соперники>>Глава парламента в качестве доказательства того, что "Нацдвижение" в период пребывания во власти создало в Грузии преступный режим, указал на дела, по которым были осуждены бывшие высокопоставленные должностные лица.При этом он подчеркнул, что согласно принятому после прихода к власти "Грузинской мечты" закона "Об амнистии", сроки приговоров были сокращены вдвое. Громкие уголовные дела Гражданин Украины Михаил Саакашвили заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2005 году. В первом случае он получил четыре года тюрьмы, а во втором - шесть.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы Грузии в 2021 году. Экс-президент тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси.Зурабишвили все-таки собиралась помиловать Саакашвили – вице-спикер парламента Грузии>>Зурабу Адеишвили, который покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года и получил сначала политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство, на родине заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам.По делу о закрытии телеканала "Иберия ТВ" (Iberia TV) в 2004 году экс-министр юстиции получил 1,5 года тюрьмы; по делу о присвоении завода "Акура" в 2004 году - 1,5 года тюрьмы; по делу о похищении и расправе над оппозиционным депутатом парламента Кобой Давиташвили в 2007 году - 6 лет тюрьмы; по делу о банкротстве "Банка Карту" (Cartu Bank) в 2012 - 5 лет тюрьмы; по делу о фальсификации улик по делу пытках заключенных в 2012 году - 4,5 года тюрьмы. Адеишвили гуляет по Европе, но у кого-то претензии к властям Грузии - Мдинарадзе>>Кроме того, Адеишвили предъявлены обвинения по делу о разгоне митинга 2007 года в Тбилиси и присвоении телекомпании "Имеди", а также по делу об убийстве Амирана Робакидзе.Что касается экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, в 2021 году Верховный суд страны заочно приговорил его к пяти годам тюрьмы за растрату 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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