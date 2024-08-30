https://sputnik-georgia.ru/20240830/podpisan-dogovor-s-kompaniey-partnerom-gruzii-po-stroitelstvu-porta-anakliya-289656912.html

Подписан договор с компанией-партнером Грузии по строительству порта Анаклия

Подписан договор с компанией-партнером Грузии по строительству порта Анаклия

Sputnik Грузия

Бельгийская компания активно участвовала в проекте расширения Панамского канала, а также реализовала и реализует проекты в различных регионах мира 30.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-30T12:44+0400

2024-08-30T12:44+0400

2024-08-30T12:48+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Подписано соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта на западе Грузии, в городе Анаклия, с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Согласно договору, бельгийская компания должна будет провести работы по углублению акватории гавани и строительству волнореза в Анаклия. Церемония подписания прошла в Минэкономики. Документ подписали директор госкомпании "Морской порт Анаклия" Зураб Сичинава и директор грузинского филиала Jan De Nul NV Тим Деволдер. По словам Сичинава, компания в ближайшее время приступит к работам, предусмотренным контрактом. Теперь основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии?>>Как отметил замглавы Минэкономики Гурам Гурамишвили, для страны важно включить в процесс строительства стратегического проекта компанию с таким большим опытом и высокой международной репутацией, которая специализируется на морских строительных работах. Компания Jan De Nul победила в тендере, который был объявлен согласно закупочным процедурам Всемирного банка, а тендерная документация отправлена "большой четверке компаний" (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord). Заявки в рамках международного тендера на выполнение морских проектных и строительных работ порта Анаклия подали три компании. Бельгийская компания Jan de Null была основана в 1938 году, ее оборот составляет 2,5 миллиарда евро, в ней работает более 7 тысяч человек. Компания активно участвовала в проекте расширения Панамского канала, кроме того, реализовала и реализует проекты в различных регионах мира, включая Европу, Персидский залив, Африку, Азию и другие.Порт Анаклия без Китая будет нерентабельным – депутат парламента Грузии>> Принять первые суда в глубоководном порту Анаклия планируется в 2029 году, что увеличит грузопоток через транспортно-логистическую инфраструктуру Грузии. После завершения первой фазы проекта, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год, а ориентировочная стоимость – 600 миллионов долларов. По информации Минэкономики, глубоководный порт Анаклия является стратегическим проектом для Грузии, который сыграет важную роль в развитии портовой инфраструктуры страны, а также в инфраструктурном усовершенствовании всего Среднего коридора и повышении конкурентоспособности. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже приступили к углублению акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Грузия выиграла тяжбу с компанией "Консорциум Анаклия" спустя четыре года>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, персидский залив, всемирный банк, tbc holding, conti international llc, анаклия