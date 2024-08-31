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Наблюдатели в Грузии: сроки регистрации и подробности процедуры

Наблюдатели в Грузии: сроки регистрации и подробности процедуры

Sputnik Грузия

Выборы в парламент страны запланированы на 26 октября, а официальная предвыборная кампания началась 27 августа 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T14:14+0400

2024-08-31T14:14+0400

2024-08-31T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Регистрация местных организаций для наблюдения за ходом парламентских выборов стартует 16 октября, а международных – 19 октября, говорится в материалах Центральной избирательной комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. В заявке должны быть указаны избирательные округа, где будет проходить наблюдение. ЦИК примет решение о регистрации в течении пяти дней. Кроме того, для регистрации организация должна предоставить выписку из реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц. Выписка должна выдаваться в течение последних 10 дней до подачи заявления в избирательную комиссию, и в ней должны указываться лицо/лица, уполномоченные на руководство/представительство организации. Международные организации должны будут подать заявку для регистрации с 19 октября по 22 октября. Дополнительных документов им не требуется. Однако 24 октября международная организация должна будет представить секретарю ЦИК информацию о наблюдателях и фотокопии их паспортов. Кто такие местные наблюдатели Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее одного года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и которое в целях наблюдения за выборами зарегистрировано в ЦИК или в соответствующей окружной избирательной комиссии.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >> Одна организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя. Местным наблюдателем местной наблюдательной организации может быть гражданин Грузии с 18-летнего возраста. Кто не имеет право в Грузии наблюдать за выборами Быть наблюдателями запрещено государственным политическим должностным лицам, членам представительного органа муниципалитета – сакребуло, мэрам муниципалитетов и их заместителям, судьям, должностным лицам прокуратуры, кандидатам в избирательные субъекты, избирательным субъектам и их представителям, членам избирательных комиссий. Президент официально назначила парламентские выборы в Грузии>>Также быть наблюдателями на выборах запрещено сотрудникам МИД Грузии, Минобороны Грузии, Генеральной инспекции Минюста Грузии, специальной пенитенциарной службы, службы госбезопасности Грузии, службы разведки Грузии и специальной службы государственной охраны. Запрет на наблюдение за выборами распространяется также на наблюдателя от другой наблюдательной организации, представителя других средств печати и массовой информации. Также местным наблюдателем не может быть лицо, которое после назначения каких-либо из двух последних проведенных общих выборов или двух последних проведенных промежуточных выборов являлось назначенным партией членом избирательной комиссии, избирательным субъектом или представителем избирательного субъекта. Также отказ в регистрации получат лица, которые с начала года последних проведенных общих выборов или с начала года последних проведенных промежуточных выборов являлись жертвователем какой-либо из партий. Кто такие международные наблюдатели Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах: Одна организация вправе иметь на избирательном участке не более двух международных наблюдателей одновременно. Международных наблюдателей может сопровождать переводчик, который вместе с ними регистрируется в ЦИК. На что имеет право наблюдатель Наблюдатели после регистрации имеют право присутствовать на заседаниях избирательных комиссий, находиться на территории избирательного участка в день голосования, беспрепятственно передвигаться по территории участка и наблюдать за всеми этапами голосования с любой точки. Кроме того, они имеют право проверять избирательные урны до запечатывания и во время открытия, следить за регистрацией избирателей, выдачей бюллетеней и их заверением, а также наблюдать за подсчетом голосов, следить за составлением всех документов комиссий, в том числе итогового протокола, и даже иметь на руках их копии. Торговцев на рынках Грузии научили голосовать по новым технологиям>>Они имеют право потребовать от избирателя показать число бюллетеней до голосования. Также следить за избирательной урной и самим процессом считывания или опускания бюллетеня в урну. Наблюдать за регистрацией жалоб и вносить их, а также требовать исправить нарушения, в случае их фиксирования. Наблюдателям запрещено вмешиваться в функции и работу избирательной комиссии, оказывать влияние на выбор избирателей, агитировать за какую-либо партию, носить символику партий, находиться в здании без бейджа. Наблюдателям запрещено обрабатывать данные списка избирателей, а также их копировать или передавать. 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