https://sputnik-georgia.ru/20240903/gryaznaya-lozh--lider-gruzinskoy-mechty-o-protsesse-registratsii-inoagentov-289702929.html

Грязная ложь – лидер "Грузинской мечты" о процессе регистрации "иноагентов"

Грязная ложь – лидер "Грузинской мечты" о процессе регистрации "иноагентов"

Sputnik Грузия

Накануне в Грузии истек срок добровольной регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы 03.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-03T12:24+0400

2024-09-03T12:24+0400

2024-09-03T13:24+0400

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институт развития свободы информации

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 3 сен — Sputnik. Большая часть неправительственных организаций в Грузии зарегистрированы лишь на бумаге, и грязной ложью являются заявления о том, что добровольную регистрацию в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, из них прошел всего 1%, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что лишь 1,5% организаций прошли регистрацию в Минюсте. По официальным данным, всего заявку подали 476 финансируемых из-за рубежа НПО и СМИ в Грузии. Против регистрации выступили в основном самые богатые и авторитетные НПО, среди которых "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Институт развития свободы информации" (IDFI). На самом деле действующих НПО – несколько тысяч, и гораздо меньшая их часть, по словам Мдинарадзе, получает более 20% финансирования из-за рубежа. "Соответственно, 1% — это очень большая ложь. Следуя той же логике, мы можем сказать, что только 0,5% подали иск, протестовали всего 1,5 или 2%. Такой простой фейк не следует предлагать общественности. Как только кто-то скажет, что зарегистрировался 1%, вы должны сказать ему, что протестовали только 1,5%, а 98,5% не протестовали", - сказал Мдинарадзе. Истек срок добровольной регистрации в реестре по закону об "иноагентах" в Грузии>>Официальных данных о том, сколько на сегодняшний день в Грузии неправительственных организаций и СМИ, источником более 20% годового дохода которых являются поступления из-за рубежа, не существует. Как ранее заявила замминистра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили, в Грузии зарегистрировано более 30 тысяч некоммерческих организаций, в число которых входят фактически не функционирующие организации, юридические лица публичного права, которые созданы госорганами и работают независимо, спортивные федерации и так далее, которых новый закон не касается. По словам Мдинарадзе, реальность заключается в следующем – когда станет известно точное количество реально действующих, а не формально существующих на бумаге НПО в Грузии, и кто из них получает более 20% финансирования из-за рубежа, т.е тех, кто обязан зарегистрироваться в реестре, тогда и следует подсчитывать проценты. Те организации, которые не зарегистрировались в соответствии с законом, по словам Мдинарадзе, "преследуют цель обеспечения непрозрачности". "Сокрытие денег против страны – у них была эта цель, когда они боролись против Грузии и закона о прозрачности всеми морально неисправными методами", - отметил Мдинарадзе. Регистрироваться в реестре и заполнять финансовую декларацию НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент принял его несмотря на массовые протесты в стране и резкую критику Запада. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>Резонансный закон вступил в силу в начале июня, после чего Министерству юстиции было дано время на создание материально-технической базы для исполнения закона. Был создан специальный реестр и проведены тренинги для сотрудников Домов юстиции. У НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", был месяц на добровольную регистрацию. Организации, которые подпадают под действие закона, но отказались от регистрации, будут оштрафованы на 25 тысяч лари. Для выявления таковых Минюст проведет мониторинг. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Регистрация "иноагентов" в Грузии – кто решил бойкотировать закон?>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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