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Конституционный суд Грузии завершил слушания по делу о законе об "иноагентах"

Конституционный суд Грузии завершил слушания по делу о законе об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Когда пленум вынесет решение, на сегодняшний день неизвестно 31.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-31T22:05+0400

2024-08-31T22:05+0400

2024-08-31T22:05+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Пленум Конституционного суда Грузии заседанием в субботу 31 августа завершил слушания по иску против закона "О прозрачности иностранного влияния". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. На последнем заседании по этому вопросу основное время было предоставлено языковеду Марине Беридзе, которая представила суду свое мнение о терминах, используемых в законопроекте. К делу также было подключено еще одно доказательство со стороны президента Грузии — об угрозе законопроекта для европейской интеграции Грузии. Когда пленум вынесет решение, на сегодняшний день неизвестно. Детали дела Согласно представленным конституционным искам, оспаривается закон Грузии "О прозрачности иностранного влияния", который устанавливает порядок регистрации субъекта в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы, и регулирует другие вопросы, связанные с прозрачностью деятельности такой организации. По аргументации истцов, ставший спорным закон, с учетом используемой в нем терминологии и различных репрессивных механизмов, приводит к стигматизации гражданских организаций и СМИ, мешает их деятельности, делает невозможным достижение поставленных целей и в конечном итоге препятствует или приводит к прекращению их функционирования. Насколько прозрачны финансы политических партий в Грузии? Отчет Антикоррупционного бюро>>Истцы утверждают, что оспариваемые нормы в условиях отсутствия релевантных критериев идентификации легитимной цели и иностранного влияния наносят вред социальной идентичности субъектов и произвольно ограничивают право на свободное развитие личности, защищенное Конституцией Грузии. Параллельно с этим, регистрация предусмотренных законом субъектов в Публичном реестре, форма подотчетности, порядок мониторинга и меры ответственности нарушают права на свободу объединений и выражения, защищенные Конституцией Грузии. Истцы также указывают, что определенный оспариваемым законом порядок обработки персональных данных противоречит формальным и материальным требованиям права на частную жизнь и личную коммуникацию. Кроме того, распространение предусмотренных оспариваемыми нормами обязательств на правовые отношения, возникшие и завершенные до вступления закона в силу, нарушает принцип запрета обратной силы закона, защищенный Конституцией Грузии. Т. н. закон об "иноагентах" вступил в силу в начале июня 2024 года. В нем говорится, что если юридическое лицо (НПО, СМИ) удовлетворяет требованиям закона согласно доходам за 2023 год, то оно должно пройти регистрацию в реестре уже в сентябре 2024 года. Пусть даже революции финансируют в Грузии, но открыто – премьер о зарубежных донорах>>Часть истцов считает, что оспариваемые нормы приводят к их дискриминации, поскольку ставят их в неравное положение по сравнению с некоммерческими юридическими лицами, созданными административными органами и финансируемыми из государственного бюджета. Кроме того, истцы считают, что принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" противоречит основным принципам Конституции Грузии и препятствует процессу вступления Грузии в Европейский союз, чем нарушает обязательство, определенное статьей 78 Конституции Грузии. В этой статье Конституции Грузии говорится, что конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Авторы исков также ходатайствуют о том, чтобы Конституционный суд приостановил действие оспариваемых норм до принятия окончательного решения. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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