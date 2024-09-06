https://sputnik-georgia.ru/20240906/predvybornye-obeschaniya-v-gruzii--prioritety-i-plan-koalitsii-lelo-dlya-gruzii-289774276.html

Предвыборные обещания в Грузии – приоритеты и план коалиции "Лело для Грузии"

Предвыборные обещания в Грузии – приоритеты и план коалиции "Лело для Грузии"

Sputnik Грузия

Особое внимание в программе коалиции уделено введению визового режима для граждан России 06.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-06T22:43+0400

2024-09-06T22:43+0400

2024-09-06T23:43+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Коалиция "Сильная Грузия", созданная одной из оппозиционных партий Грузии "Лело для Грузии", в ходе предвыборной кампании назвала три своих приоритета развития страны и представила план по их выполнению. Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут только по партийным спискам и путем электронного голосования, которое служит упрощению процедуры, точности подсчета и доведению до минимума человеческих ошибок. В парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Партия, учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны – TBC, к выборам заявила об объединении с партиями "Для народа", "Граждане" и политическим движением представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Вступление в Евросоюз Членство в Евросоюзе и сближение политики Грузии с политикой ЕС коалиция считает своим главным приоритетом и для этого разработала специальный план действий, который позволит Грузии в кратчайшие сроки стать полноценным членом ЕС. Особое внимание в программе коалиции уделено введению визового режима для граждан России, контроль их трудоустройства в Грузии и синхронизация с политикой Евросоюза по вопросу Украины. Создание 200 тысяч рабочих мест Коалиция своим приоритетом называет создание 200 тысяч рабочих мест с достойной оплатой труда и для этого планирует осуществить проект строительства глубоководного порта в Анаклия в течение четырех лет и другие мегапроекты. Кроме того, в рамках достижения целей, коалиция обещает построить финансовый и логистический центр в Кутаиси, создать современные IT школы в регионах, развивать новые туристические направления. Также коалиция обещает трудоустроить всех выпускников вузов путем создания программы платной стажировки – "Первое рабочее место". Увеличение пенсий Коалиция "Сильная Грузия" еще одним приоритетом назвала повышение пенсий минимум до 1 000 лари и их последующее увеличение по мере роста цен. План коалиции Помимо трех приоритетов, политическая сила представила также план развития. В частности коалиция, для достижения приоритета создания 200 рабочих мест, намерена улучшить бизнес-среду, обеспечив макроэкономическую стабильность, увеличив продуктивность частного сектора и расширив доступ к финансам. Кроме того, будут созданы гарантийный и специальный инвестиционный фонды и фонд инноваций. Зачем "Грузинской мечте" конституционное большинство в парламенте? – планы партии >>Кроме того, с целью развития рынка труда и его развития, коалиция намерена провести реформу образования, для соответствия требованиям рынка труда. Реформа образования включит в себя поощрение инновационного мышления среди молодежи и обучение роботике и кодированию с малого возраста. Также среди приоритетов – развитие рынка капитала и действенного арбитража для финансовых тяжб. Названа дата презентации предвыборных обещаний "Грузинской мечты" >>Кроме того, коалиция подготовила план развития каждого региона. Также коалиция намерена осуществить реформу Сил обороны и СГБ Грузии, провести правовые реформы, деполитизировать полицию, изменить процедуру избрания Генпрокурора и бороться к коррупцией. Расклад сил перед выборами Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пойдет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". Одним избирательным списком пойдут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны - TBC - партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024