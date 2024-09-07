https://sputnik-georgia.ru/20240907/obvinyaemye-po-delu-o-koll-tsentrakh-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-gruzii-289781603.html
Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии
Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии
Sputnik Грузия
Члены ОПГ посредством преступного колл-центра присвоили около 3,2 миллиона евро граждан ФРГ, Словении и Словакии 07.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-07T14:04+0400
2024-09-07T14:04+0400
2024-09-07T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения всем шести обвиняемым по делу о международных колл-центрах, о раскрытии которого Генпрокуратура сообщила 6 сентября. Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>Суд разделил ходатайство прокуратуры о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия, совершить новое преступление или уничтожить улики по делу. Двоим из обвиняемых мера пресечения была избрана заочно. Следствием установлено, что на базе основанной в Грузии гражданином Украины компании ООО "Морган лимитед" гражданами Грузии и иностранцами была сформирована и в 2019-2021 годы функционировала преступная группа, имеющая слаженно действующую структурную форму. В арендованном от имени "Морган лимитед" помещении был обустроен колл-центр, работники которого посредством разных средств коммуникации связывались с гражданами европейских стран и убеждали якобы выгодно инвестировать на предварительно созданных фальшивых торговых платформах. Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента>>Тех, кто соглашался инвестировать, сотрудники колл-центров регистрировали на торговых платформах, криптобиржах, а созданные на деньги пострадавших виртуальные активы перечисляли в электронные кошельки криминальной организации. Пострадавшим же посредством симуляций на фальшивых платформах показывали якобы рост инвестированных средств. А если кто-то из них хотел вернуть вложенные деньги или получить прибыль, злоумышленники прерывали с ним связь. Таким образом члены организованной преступной группировки завладели суммой в размере 3 170 000 евро, принадлежащей гражданам ФРГ, Словении и Словакии. Чтобы легализовать эти активы, они разместили их на своих банковских счетах и пустили в оборот, в том числе приобрели движимое и недвижимое имущество. Один из руководителей колл-центра, действующего под именем ООО "Морган лимитед", который в период завладения деньгами европейского населения перечислил более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких, был задержан в рамках расследования на основании постановления суда. Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>Также в рамках текущего расследования установлено, что под руководством одного из задержанных в Тбилиси до последнего времени работал крупный мошеннический колл-центр, из которого 5 сентября были изъяты сотни компьютеров и мобильных телефонов, "черные" записи и другая связанная с преступлением информация. Следствие установило и других лиц, включенных в мошенническую деятельность этого колл-центра. В ходе обысков в квартирах обвиняемых были изъяты более 800 тысяч долларов и дорогостоящие вещи, а также транспортные средства. Решением суда арест был наложен на активы обвиняемых и связанных с ними лиц в размере несколько миллионов лари – на счета обвиняемых и их движимое и недвижимое имущество. Изъятое у обвиняемых полученное преступным путем имущество будет передано государству. Что касается задержанных, в случае обвинительного приговора им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Масштабы преступленияВ 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилисский городской суд, словения, словакия, происшествия, грузия, новости, германия, сгб, давид кезерашвили
тбилисский городской суд, словения, словакия, происшествия, грузия, новости, германия, сгб, давид кезерашвили
Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии
Члены ОПГ посредством преступного колл-центра присвоили около 3,2 миллиона евро граждан ФРГ, Словении и Словакии
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения всем шести обвиняемым по делу о международных колл-центрах, о раскрытии которого Генпрокуратура сообщила 6 сентября.
Суд разделил ходатайство прокуратуры о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия, совершить новое преступление или уничтожить улики по делу. Двоим из обвиняемых мера пресечения была избрана заочно.
По данным прокуратуры, четырех человек задержали и предъявили обвинение в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Кроме того, заочно предъявлены обвинения двум физическим лицам и одному юридическому лицу.
Следствием установлено, что на базе основанной в Грузии гражданином Украины компании ООО "Морган лимитед" гражданами Грузии и иностранцами была сформирована и в 2019-2021 годы функционировала преступная группа, имеющая слаженно действующую структурную форму.
В арендованном от имени "Морган лимитед" помещении был обустроен колл-центр, работники которого посредством разных средств коммуникации связывались с гражданами европейских стран и убеждали якобы выгодно инвестировать на предварительно созданных фальшивых торговых платформах.
Тех, кто соглашался инвестировать, сотрудники колл-центров регистрировали на торговых платформах, криптобиржах, а созданные на деньги пострадавших виртуальные активы перечисляли в электронные кошельки криминальной организации.
Пострадавшим же посредством симуляций на фальшивых платформах показывали якобы рост инвестированных средств. А если кто-то из них хотел вернуть вложенные деньги или получить прибыль, злоумышленники прерывали с ним связь.
Таким образом члены организованной преступной группировки завладели суммой в размере 3 170 000 евро, принадлежащей гражданам ФРГ, Словении и Словакии. Чтобы легализовать эти активы, они разместили их на своих банковских счетах и пустили в оборот, в том числе приобрели движимое и недвижимое имущество.
Один из руководителей колл-центра, действующего под именем ООО "Морган лимитед", который в период завладения деньгами европейского населения перечислил более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких, был задержан в рамках расследования на основании постановления суда.
Также в рамках текущего расследования установлено, что под руководством одного из задержанных в Тбилиси до последнего времени работал крупный мошеннический колл-центр, из которого 5 сентября были изъяты сотни компьютеров и мобильных телефонов, "черные" записи и другая связанная с преступлением информация.
Следствие установило и других лиц, включенных в мошенническую деятельность этого колл-центра.
В ходе обысков в квартирах обвиняемых были изъяты более 800 тысяч долларов и дорогостоящие вещи, а также транспортные средства. Решением суда арест был наложен на активы обвиняемых и связанных с ними лиц в размере несколько миллионов лари – на счета обвиняемых и их движимое и недвижимое имущество.
Изъятое у обвиняемых полученное преступным путем имущество будет передано государству.
Что касается задержанных, в случае обвинительного приговора им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.
Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.
В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.
Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.
Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.
Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.