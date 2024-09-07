https://sputnik-georgia.ru/20240907/obvinyaemye-po-delu-o-koll-tsentrakh-budut-zhdat-prigovora-v-tyurme-gruzii-289781603.html

Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии

Обвиняемые по делу о колл-центрах будут ждать приговора в тюрьме Грузии

Sputnik Грузия

Члены ОПГ посредством преступного колл-центра присвоили около 3,2 миллиона евро граждан ФРГ, Словении и Словакии 07.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-07T14:04+0400

2024-09-07T14:04+0400

2024-09-07T14:04+0400

тбилисский городской суд

словения

словакия

происшествия

грузия

новости

германия

сгб

давид кезерашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/01/252188554_260:593:2847:2048_1920x0_80_0_0_ed180dcf88a8c5aa451765eaf77a7bde.jpg

ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в виде меры пресечения всем шести обвиняемым по делу о международных колл-центрах, о раскрытии которого Генпрокуратура сообщила 6 сентября. Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>Суд разделил ходатайство прокуратуры о том, что обвиняемые могут скрыться от следствия, совершить новое преступление или уничтожить улики по делу. Двоим из обвиняемых мера пресечения была избрана заочно. Следствием установлено, что на базе основанной в Грузии гражданином Украины компании ООО "Морган лимитед" гражданами Грузии и иностранцами была сформирована и в 2019-2021 годы функционировала преступная группа, имеющая слаженно действующую структурную форму. В арендованном от имени "Морган лимитед" помещении был обустроен колл-центр, работники которого посредством разных средств коммуникации связывались с гражданами европейских стран и убеждали якобы выгодно инвестировать на предварительно созданных фальшивых торговых платформах. Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента>>Тех, кто соглашался инвестировать, сотрудники колл-центров регистрировали на торговых платформах, криптобиржах, а созданные на деньги пострадавших виртуальные активы перечисляли в электронные кошельки криминальной организации. Пострадавшим же посредством симуляций на фальшивых платформах показывали якобы рост инвестированных средств. А если кто-то из них хотел вернуть вложенные деньги или получить прибыль, злоумышленники прерывали с ним связь. Таким образом члены организованной преступной группировки завладели суммой в размере 3 170 000 евро, принадлежащей гражданам ФРГ, Словении и Словакии. Чтобы легализовать эти активы, они разместили их на своих банковских счетах и пустили в оборот, в том числе приобрели движимое и недвижимое имущество. Один из руководителей колл-центра, действующего под именем ООО "Морган лимитед", который в период завладения деньгами европейского населения перечислил более 1 миллиона долларов на банковские счета Кезерашвили и его близких, был задержан в рамках расследования на основании постановления суда. Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>Также в рамках текущего расследования установлено, что под руководством одного из задержанных в Тбилиси до последнего времени работал крупный мошеннический колл-центр, из которого 5 сентября были изъяты сотни компьютеров и мобильных телефонов, "черные" записи и другая связанная с преступлением информация. Следствие установило и других лиц, включенных в мошенническую деятельность этого колл-центра. В ходе обысков в квартирах обвиняемых были изъяты более 800 тысяч долларов и дорогостоящие вещи, а также транспортные средства. Решением суда арест был наложен на активы обвиняемых и связанных с ними лиц в размере несколько миллионов лари – на счета обвиняемых и их движимое и недвижимое имущество. Изъятое у обвиняемых полученное преступным путем имущество будет передано государству. Что касается задержанных, в случае обвинительного приговора им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы. Масштабы преступленияВ 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ.Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег.В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц.Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари.Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари.Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

словения

словакия

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилисский городской суд, словения, словакия, происшествия, грузия, новости, германия, сгб, давид кезерашвили