https://sputnik-georgia.ru/20240912/izbiratelnuyu-kampaniyu-oppozitsii-v-gruzii-provodyat-inostrantsy---premer-289860502.html

Избирательную кампанию оппозиции в Грузии проводят иностранцы – премьер

Избирательную кампанию оппозиции в Грузии проводят иностранцы – премьер

Sputnik Грузия

Основной площадкой для дебатов является парламент, однако оппозиция неоднократно отказывалась ей воспользоваться, отметил премьер 12.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-12T11:43+0400

2024-09-12T11:43+0400

2024-09-12T12:51+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

единое национальное движение

антикоррупционное бюро

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" готова к теледебатам с оппозицией, но оппонентам власти нечего сказать обществу, кроме того, что избирательную кампанию за них проводят иностранцы, заявил премьер Ираклий Кобахидзе. Согласно мониторингу Антикоррупционного бюро, партии в Грузии полностью или частично не раскрывают информацию о своем финансировании. Также избирательные кампании и деятельность оппозиционных партий могут финансироваться из зарубежных донорских организаций или других источников, которые, в свою очередь, выплачивают средства связанным с этими политическими партиями НПО. Как отметил глава правительства, основной площадкой для дебатов является парламент. "Парламент – это главное пространство для дебатов, у них был шанс в феврале, марте, апреле, мае, потом был июнь, теперь – сентябрь. Шесть раз им предоставлялся шанс провести с нами парламентские дебаты, шесть раз они его избежали", - заявил Кобахидзе. В то же время глава правительства оценил заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она готова взять на себя ответственность и стать главой государства во второй раз. Как отметил премьер, Конституция Грузии не позволяет Зурабишвили участвовать в избирательной кампании. Зурабишвили готова баллотироваться на второй президентский срок>>"Что касается Саломе Зурабишвили, то Конституция не позволяет ей участвовать в избирательной кампании. В этом случае она нарушает Конституцию", - подчеркнул Кобахидзе. Зурабишвили 10 сентября заявила о готовности баллотироваться на второй срок, чтобы вернуть Грузию на европейский путь развития. Президентский срок действующего главы государства истекает осенью 2024 года. Следующего президента будет выбирать не население, как прежде, а избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5-процентный барьер в октябре 2024 года на парламентских выборах. Премьер также прокомментировал заявление Зурабишвили о том, что "Грузинская мечта" ослаблена и по опросам не наберет более 25% голосов. "Наша поддержка сегодня составляет около 60%. В этих условиях у Саломе Зурабишвили нет шансов. Вся оппозиция, которая сегодня преодолевает порог (на парламентских выборах - ред.), имеет до 20%, 60/20 – вы сами можете оценить шансы Зурабишвили на избрание на пост президента", - заявил премьер. Депутат разъяснил, зачем "Грузинской мечте" нужно конституционное большинство в парламенте>>По его словам, Зурабишвили осталась на посту президента лишь благодаря поддержке крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", после того, как она нарушила положение Конституции о полномочиях президента, осуществив три зарубежных визита без согласия правительства. "Президент "Нацдвижения" во второй раз не может стать президентом "Нацдвижения", - заявил Кобахидзе. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, единое национальное движение, антикоррупционное бюро, парламентские выборы в грузии 2024