https://sputnik-georgia.ru/20240909/premer-mestnye-npo-ne-mogut-pretendovat-na-obektivnoe-nablyudenie-za-vyborami-v-gruzii-289816264.html

Премьер: местные НПО не могут претендовать на объективное наблюдение за выборами в Грузии

Премьер: местные НПО не могут претендовать на объективное наблюдение за выборами в Грузии

Sputnik Грузия

По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей 09.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-09T16:06+0400

2024-09-09T16:06+0400

2024-09-09T16:06+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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сша

ираклий кобахидзе

обсе

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Двери для международных наблюдателей открыты, и они имеют полную возможность осуществлять свою деятельность в Грузии, что касается части местных организаций, которые непосредственно участвуют в предвыборной агитации, то они не могут претендовать на объективное наблюдение за выборами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Это будут первые выборы, проводимые по новым технологиям и по полностью пропорциональной системе, и они определят, какая из партий будет формировать правительство на ближайшие четыре года. Среди них, по словам премьера, активны Международный республиканский институт (IRI) и Национальный демократический институт международных отношений (NDI). Эти международные наблюдательные организации уже зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии Грузии. "Двери наших офисов открыты для их наблюдателей. Они выезжают в любой регион, задают вопросы, получают информацию, мы в полной мере сотрудничаем с зарубежными партнерами в плане наблюдения за выборами", – отметил Кобахидзе."Грузинская мечта" ведет не предвыборную кампанию, а борется за мир – Иванишвили>> Что касается конкретных организаций, среди которых в том числе "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) , "Международная прозрачность – Грузии" и несколько основных организаций, которые, по словам премьера, утверждают, что объективно наблюдают за этими выборами, они непосредственно участвуют в предвыборной агитации. При этом Кобахидзе напомнил, что ISFED – это организация, которая фальсифицировала результаты параллельного подсчету голосов на последних парламентских выборах четыре года назад. После подсчета голосов на парламентских выборах 31 октября 2020 год ЦИК заявил, что правящая "Грузинская мечта" получила 48,22% голосов в части пропорциональных выборов (по партийным спискам), а по данным ISFED – 45,8%. Оппозиция сразу заявила, что расхождение в цифрах указывает на фальсификацию выборов. Выборы в Грузии 2024: продолжается формирование избирательных комиссий>>Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста. На самом деле это была фальсификация, и поэтому, по словам Кобахидзе, они не признавали ошибку. "Если бы была допущена ошибка и они были объективны, они бы сделали признание на следующий день, но они не признавали этого в течение пяти недель, потому что это была не ошибка, а фальсификация, – добавил он. Выборы в Грузии: сколько граждан за границей имеют право голосовать?>>Кроме того, по словам премьера, ISFED сфальсифицировали информацию о том, что ЦИК якобы опубликовал результаты выборов с опозданием. Парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать, как прежде, на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , выборы, парламентские выборы, грузия, политика, новости, сша, ираклий кобахидзе, обсе