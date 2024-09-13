https://sputnik-georgia.ru/20240913/gruziya-khochet-sokhranit-dinamiku-ekonomicheskikh-svyazey-s-kitaem--davitashvili-289874787.html

Грузия хочет сохранить динамику экономических связей с Китаем – министр

Грузия хочет сохранить динамику экономических связей с Китаем – министр

Sputnik Грузия

Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T13:06+0400

2024-09-13T13:06+0400

2024-09-13T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Грузия надеется сохранить положительную динамику торговых и инвестиционных отношений с Китаем и в будущем, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, комментируя свой официальный визит в КНР. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, внешнеторговый оборот между странами в январе-июле 2024 года вырос на 11,6% и составил более 1 миллиарда долларов. В рамках своего визита в Китай Давиташвили встретился с вице-премьером КНР Дин Сюэсяном, обсудил с ним сотрудничество двух стран в различных направлениях и большой потенциал в этой связи, включая конкретные экономические проекты после подписания стратегического партнерства, которые будут полезны обеим странам. "В ходе встречи с вице-премьером Китая мы говорили об осуществлении инвестиций как в инфраструктуру, так и по различным направлениям в сфере производства, технологий и услуг", – заявил он. Давиташвили положительно оценил встречи, проведенные в рамках визита с представителями крупного китайского бизнеса, с которыми он обсудил вопросы сотрудничества в сферах туризма, транспорта, энергетики и технологий. Вице-премьер Грузии также принял участие в официальном открытии продолжающейся Международной выставки торговли услугами (CIFTIS) в Пекине, где выступил с приветственной речью. По его оценке, международная выставка в Пекине является одной из важнейших площадок в этой сфере, где участвуют представители разных стран, а также Организации интеллектуальной собственности ООН, при этом сфера услуг занимает все большее и важное место в экономике. Китай для Грузии не альтернатива Западу – премьер>>Давиташвили отметил, что Грузия регулярно участвует в этом мероприятии, поскольку сфера торговли услугами вносит большой вклад в экономику страны.По его словам, Грузия стремительно улучшает свои позиции в направлении экспорта информационных услуг, и в этом году ожидается до 1 млрд долларов дохода в этом направлении. По мнению Давиташвили, в целом структура экономики меняется таким образом, что она становится все более зависимой от той же электронной коммерции и сферы услуг. Грузия является одной из самых открытых и успешных стран с точки зрения услуг и свободы торговли, отметил вице-премьер.Вместе с министром в рамках официального визита в Китай находятся и участвуют в текущих встречах и мероприятиях его заместители Генадий Арвеладзе, Ираклий Надареишвили, Мариам Квривишвили, а также посол Грузии в КНР Паата Каландадзе. В рамках визита запланировано еще несколько встреч, где будут обсуждаться вопросы углубления торгово-экономических отношений между странами по направлению нескольких секторов. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Безвиз между Китаем и Грузией подчеркнул важность стратегического партнерства – посол КНР>>В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чой Цянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, китай, пекин, леван давиташвили, мариам квривишвили, паата каландадзе