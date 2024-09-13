https://sputnik-georgia.ru/20240913/gruziya-priostanovila-protsess-evrointegratsii-otvet-deputata-289874509.html

Грузия приостановила процесс евроинтеграции? Ответ депутата

Грузия приостановила процесс евроинтеграции? Ответ депутата

Sputnik Грузия

Решение о будущем отношений Грузии и ЕС может быть принято после выборов, отметил Николоз Самхарадзе 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T12:13+0400

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закон об "иноагентах"

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik Заявления о том, что после принятия закона об "иноагентах" Грузия приостановила процесс евроинтеграции - спекуляция, так как для начала в стране должны пройти парламентские выборы, ведь это одно из условий ЕС, заявил председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Депутат напомнил, что Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.“Нам нужно было выполнить 9 т.н. шагов, и одним из самых важных вопросов было проведение хороших выборов в свободной обстановке. Выборы состоятся 26 октября, поэтому до проведения выборов не могло быть принято решение о начале переговоров или даже о продолжении процесса интеграции”, - заявил он.Евросоюз все больше обеспокоен отдалением Грузии – Боррель>>Власти, после уверенной победы “Грузинской мечты” на выборах, обсудят с Еврокомиссией и ЕС вопрос закона об “иноагентах”, и если кроме этого закона больше ничего не мешает открытию переговоров о вступлении страны в ЕС, то Грузия готова к обсуждению.“Если они укажут хотя бы на одну норму, которая есть в этом законе и которая противоречит европейской норме, мы готовы исключить эту норму из закона, однако мы пока ничего подобного не слышали“, - заявил он.Резонансный законВласти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Посольство Дании тратит деньги в грузинской политике? В правящей партии ждут разъяснений>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, еврокомиссия, сша, грузия - евросоюз, евросоюз, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах