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Решения властей США по Грузии не должны быть смехотворными – депутат о санкциях

Решения властей США по Грузии не должны быть смехотворными – депутат о санкциях

Sputnik Грузия

США ввели санкции в отношении четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо – и планируют ввести визовые ограничения для... 17.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-17T11:51+0400

2024-09-17T11:51+0400

2024-09-17T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Госдепаратмент США должен озвучить имена 60 человек в отношении которых они намерены ввести визовые ограничения, нельзя, чтобы действия официальных структур такой большой страны были смехотворными, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Накануне США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". Также в Госдепе заявили, что предпринимают шаги по введению визовых ограничений для более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, “ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему”.Санкции больше не могут причинить вреда Грузии, отметил Мдинарадзе.При этом в Грузии еще ждут решений, подобных введению санкций США в отношении представителей власти, отметил он.При этом депутат отметил, что после того, как в июне США ввели визовые ограничения в отношении ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего 30 человек, единственное, что изменилось, так это то, что приблизился срок проведения выборов – 26 октября.Кроме того, Мдинарадзе считает, что введение финансовых санкций в отношении двоих высокопоставленных должностных лиц МВД Грузии вместе с двумя представителями медиаплатформы "Альт-Инфо" – это оскорбление полиции и попытка оказать давление на выбор и волю грузинского народа, а также попытка вмешаться в грузинские выборы при помощи неформального влияния.США готовят визовые ограничения против 60 граждан Грузии, включая силовиков>>США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили, известного по прозвищу "Хареба", и его заместителя Милери Лагазаури, а также против Константина Моргошия и Зураба Махарадзе. Речь идет о блокировании имущества и организаций на территории США.Что касается намерения ввести визовые ограничения в отношении более чем 60 граждан Грузии, то, как заявил госсектерарь США Энтони Блинкен, в число этих лиц входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа, и сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в избиении протестующих.Визовые ограничения затронут также руководителей предприятий, "вовлеченных в коррупционную практику".За важную роль в продвижении недемократического законодательства и ограничение гражданского общества Госдеп намерен ввести визовые ограничения против депутатов парламента Грузии.Также ограничения затронут лиц, распространявших дезинформацию и пропагандировавших насильственный экстремизм.США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, сша, закон об "иноагентах", госдепартамент сша