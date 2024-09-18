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Действия и заявления премьера Грузии увеличивают изоляцию от США – посол

Действия и заявления премьера Грузии увеличивают изоляцию от США – посол

Sputnik Грузия

Подобные заявления не служат цели интеграции Грузии в ЕС, напомнила дипломат 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T18:08+0400

2024-09-18T18:08+0400

2024-09-18T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и последние действия правительства Грузии изолируют страну от Запада, США и Европы и не входят в интересы грузинского народа, заявила американский посол в Грузии Робин Даниган. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Данниган выразил обеспокоенность из-за американских санкций против граждан Грузии и заявил о возможном пересмотре позиции грузинской стороны касательно двусторонних отношений в случае повторения подобных фактов. По ее словам, подобные заявления не служат цели интеграции Грузии в ЕС. "Большая часть грузинского народа сказала, что его будущим является будущее с Европой и Западом. А действия и заявления, которые изолируют Грузию, не служат этой цели", - сказала Даниган. Посол также отметила, что США продолжают поддерживать грузинский народ и помогать ему.Продолжат ли США вводить санкции против граждан Грузии?>>"Хочу еще раз повторить, что в мире нет более сильного сторонника грузинского народа и его евроатлантической интеграции, чем США. Мы продолжаем поддержку грузинского народа и помощь, чтобы Грузия стала более сильной, экономически более развитой страной, которая будет членом ЕС. Заявления, которые направлены на изоляцию Грузии от США, ни для кого не полезны", - сказала Даниган. Комментируя вопрос введения санкций, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение о принятии санкций исходит от "олигархических сил, влияющих на Госдеп". Премьер так же связал действия Госдепа с предвыборным периодом в Грузии. "Мы понимаем, что сейчас предвыборный период. Мы также понимаем, что есть определенные проблемы – американские институты нуждаются в деолигархизации. В таких условиях мы можем увидеть подобные шаги. В предвыборный период единственной целью этого может быть влияние на выборы", - сказал Кобахидзе. Глава грузинского правительства подчеркнул, что решение Госдепа рассчитано на поддержку оппозиции в преддверии парламентских выборов в Грузии, но это, по его словам, не сработает. В Госдепе ответили на заявление премьера Грузии о введении санкций>>США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских. Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам. США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>> Кроме того, США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий. Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят, несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>> В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, европа, сша, ираклий кобахидзе, госдепартамент сша, нато