https://sputnik-georgia.ru/20240918/deystviya-i-zayavleniya-premera-gruzii-uvelichivayut-izolyatsiyu-ot-ssha--posol-289954985.html
Действия и заявления премьера Грузии увеличивают изоляцию от США – посол
Действия и заявления премьера Грузии увеличивают изоляцию от США – посол
Sputnik Грузия
Подобные заявления не служат цели интеграции Грузии в ЕС, напомнила дипломат 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T18:08+0400
2024-09-18T18:08+0400
2024-09-18T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и последние действия правительства Грузии изолируют страну от Запада, США и Европы и не входят в интересы грузинского народа, заявила американский посол в Грузии Робин Даниган. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Данниган выразил обеспокоенность из-за американских санкций против граждан Грузии и заявил о возможном пересмотре позиции грузинской стороны касательно двусторонних отношений в случае повторения подобных фактов. По ее словам, подобные заявления не служат цели интеграции Грузии в ЕС. "Большая часть грузинского народа сказала, что его будущим является будущее с Европой и Западом. А действия и заявления, которые изолируют Грузию, не служат этой цели", - сказала Даниган. Посол также отметила, что США продолжают поддерживать грузинский народ и помогать ему.Продолжат ли США вводить санкции против граждан Грузии?>>"Хочу еще раз повторить, что в мире нет более сильного сторонника грузинского народа и его евроатлантической интеграции, чем США. Мы продолжаем поддержку грузинского народа и помощь, чтобы Грузия стала более сильной, экономически более развитой страной, которая будет членом ЕС. Заявления, которые направлены на изоляцию Грузии от США, ни для кого не полезны", - сказала Даниган. Комментируя вопрос введения санкций, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение о принятии санкций исходит от "олигархических сил, влияющих на Госдеп". Премьер так же связал действия Госдепа с предвыборным периодом в Грузии. "Мы понимаем, что сейчас предвыборный период. Мы также понимаем, что есть определенные проблемы – американские институты нуждаются в деолигархизации. В таких условиях мы можем увидеть подобные шаги. В предвыборный период единственной целью этого может быть влияние на выборы", - сказал Кобахидзе. Глава грузинского правительства подчеркнул, что решение Госдепа рассчитано на поддержку оппозиции в преддверии парламентских выборов в Грузии, но это, по его словам, не сработает. В Госдепе ответили на заявление премьера Грузии о введении санкций>>США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских. Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам. США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>> Кроме того, США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий. Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят, несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>> В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, европа, сша, ираклий кобахидзе, госдепартамент сша, нато
грузия, новости, политика, европа, сша, ираклий кобахидзе, госдепартамент сша, нато
Действия и заявления премьера Грузии увеличивают изоляцию от США – посол
Подобные заявления не служат цели интеграции Грузии в ЕС, напомнила дипломат
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и последние действия правительства Грузии изолируют страну от Запада, США и Европы и не входят в интересы грузинского народа, заявила американский посол в Грузии Робин Даниган.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США Робин Данниган выразил обеспокоенность из-за американских санкций против граждан Грузии и заявил о возможном пересмотре позиции грузинской стороны касательно двусторонних отношений в случае повторения подобных фактов.
"Последние антидемократические действия правительства Грузии, дезинформация о США и Западе, и заявления, которые сделал премьер-министр вчера, не помогают Грузии или грузинскому народу. В интересы грузинского народа не входят такие действия и заявления, которые увеличивают изоляцию Грузии от Запада, США и Европы", - сказала
журналистам Даниган.
По ее словам, подобные заявления не служат цели интеграции Грузии в ЕС.
"Большая часть грузинского народа сказала, что его будущим является будущее с Европой и Западом. А действия и заявления, которые изолируют Грузию, не служат этой цели", - сказала Даниган.
Посол также отметила, что США продолжают поддерживать грузинский народ и помогать ему.
"Хочу еще раз повторить, что в мире нет более сильного сторонника грузинского народа и его евроатлантической интеграции, чем США. Мы продолжаем поддержку грузинского народа и помощь, чтобы Грузия стала более сильной, экономически более развитой страной, которая будет членом ЕС. Заявления, которые направлены на изоляцию Грузии от США, ни для кого не полезны", - сказала Даниган.
Комментируя вопрос введения санкций, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение о принятии санкций исходит от "олигархических сил, влияющих на Госдеп".
"У нас есть свои предположения, результатом чьего влияния являются эти заявления. Факт, что формально они распространены Госдепартаментом, что печально, так как отвечать нам приходится Государственному департаменту. Но тут же я скажу, что тут виновен не Госдеп, а те олигархические силы, у которых есть влияние на официальные институты США. Соответственно, мы обвиняем не США, а олигархические влияния, жертвой которых стала справедливость в конкретном институте", - сказал Кобахидзе.
Премьер так же связал действия Госдепа с предвыборным периодом в Грузии.
"Мы понимаем, что сейчас предвыборный период. Мы также понимаем, что есть определенные проблемы – американские институты нуждаются в деолигархизации. В таких условиях мы можем увидеть подобные шаги. В предвыборный период единственной целью этого может быть влияние на выборы", - сказал Кобахидзе.
Глава грузинского правительства подчеркнул, что решение Госдепа рассчитано на поддержку оппозиции в преддверии парламентских выборов в Грузии, но это, по его словам, не сработает.
США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.
Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.
Кроме того, США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".
В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий.
Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.
Закон был принят, несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь, Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.