https://sputnik-georgia.ru/20240919/spiker-parlamenta-gruzii-nazval-usloviya-perezagruzki-otnosheniy-s-ssha--289964175.html

Спикер парламента Грузии назвал условия перезагрузки отношений с США

Спикер парламента Грузии назвал условия перезагрузки отношений с США

Sputnik Грузия

Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T13:40+0400

2024-09-19T13:40+0400

2024-09-19T14:04+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Перезагрузка отношений между Грузией и США произойдет только в том случае, если прекратятся ложные обвинения в адрес Грузии и грузинского народа, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии.В качестве примера глава парламента Грузии назвал введение санкций против полицейских, которые обеспечивали безопасность на акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния" весной этого года в Тбилиси, после того как протест принял насильственную форму и протестующие кидали в полицейских "коктейли Молотова". При этом он назвал несправедливым, что США приняли сторону протестующих. "Когда мы видим, что человека, кинувшего "коктейль Молотова", обнимают, а против полицейского, который защищал общество от "коктейля Молотова", вводят санкции, безусловно, это не тот подход, который должен проявлять стратегический партнер в отношении партнера", - сказал Папуашвили.В Грузии создали Франкенштейна из гражданского сектора – глава парламента>>Один из участников акции протеста против закона об "иноагентах" Лазаре Григориадис был приговорен к девяти годам тюрьмы за метание "коктейля Молотова" в полицейских, в результате чего один из них пострадал. Преступление произошло на акции протеста в марте 2023 года, когда законопроект об "иноагентах" был инициирован в первый раз. Тогда, на фоне протестов, переросших в беспорядки, законопроект был отозван. Он вышел на свободу в апреле 2024 года, после помилования президентом Грузии Саломе Зурабишвили на следующий день после вынесения приговора.Кто и за что попал под санкцииСША ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских.Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам.США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>Кроме того США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему".В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий.Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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