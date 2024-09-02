https://sputnik-georgia.ru/20240902/papuashvili-donory-sozdali-v-gruzii-monstra-frankenshteyna-v-vide-tn-grazhdanskogo-sektora-289692926.html

Папуашвили: доноры создали в Грузии монстра Франкенштейна в виде т.н. гражданского сектора

Папуашвили: доноры создали в Грузии монстра Франкенштейна в виде т.н. гражданского сектора

Sputnik Грузия

Настало время пересмотреть ситуацию вокруг финансирования и подотчетности гражданского общества, заявил глава парламента 02.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-02T16:06+0400

2024-09-02T16:06+0400

2024-09-02T16:06+0400

новости

шалва папуашвили

национальное агентство публичного реестра

закон об "иноагентах"

акция против закона об иноагентах

политика

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ТБИЛИСИ, 2 сен — Sputnik. Иностранные доноры вылепили в Грузии монстра Франкенштейна, создав искусственное гражданское общество — этот монстр до сих пор нападал на государство, а теперь стал заниматься запугиванием, насилием, цензурой и каннибализмом в собственных же рядах, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Так глава грузинского парламента отреагировал на скандал вокруг молодежной организации "Сирцхвилиа" ("Стыдно"), которая известна своим участием в самых резонансных акциях с 2019 года. По словам Папуашвили, на прошлой неделе организация подала заявку на регистрацию в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, а потом в результате широкой кампании запугивания изменила свое решение. Это непредвиденный результат создания искусственного гражданского общества, которое, по словам главы грузинского законодательного органа, в отличие от государственных институтов, не подотчетно народу. Скандал с молодежной организацией из-за закона об "иноагентах" разгорелся в Грузии>>"Большинство НПО зависят от западного финансирования и не заботится о том, чтобы обращаться к рядовым гражданам или местным донорам и реализовывать проекты, отражающие потребности населения. Неудивительно, что такое создание под западной оболочкой проявляет признаки большевистского поведения", - отметил он. Демократия развивается в плюралистическом и разнообразном обществе, а идеологический конформизм и отсутствие прозрачности, по словам Папуашвили, отличают тоталитарное общество от истинно демократического. Тем временем финансируемые из-за рубежа НПО предпочли замкнуться в себе и создать однородную, ограниченную и "вспылившую общину", что, как отметил Папуашвили, не способствует ни плюрализму, ни демократии. "Запугивание, виртуальное насилие, цензура идей, игнорирование реальности, неприятие потребностей людей стали для них характерным поведением", - пишет Папуашвили. По его словам, вандализм, который никоим образом не вписывается в европейские нормы и ценности, является ироничной частью такого поведения. Это был всего лишь один эпизод в деятельности "Сирцхвилиа", пишет Папуашвили, которая, по его словам, ранее поощряла и романтизировала бросание "коктейля Молотова" в адрес полицейских. Движение "Сирхвилиа" ("Стыдно") приобрело популярность в 2019 году, во время акций против произвола полиции, в ночь на 20 июня. Тогда, во время противостояния пострадали 80 полицейских и 160 участников акций, двое из которых частично лишились зрения. Сотни человек были задержаны. "Позвольте мне напомнить, что последствия такого вандализма предстоит устранять бюджету Грузии. Кстати, было бы неплохо выделить отдельную графу в заявках на гранты для доноров, касательно исправления хаоса, который "демократическая помощь" оставляет на улицах Тбилиси", - добавил Папуашвили. Еще один ироничный аспект, который, по мнению главы парламента, наносит больший ущерб, чем смешение вандализма и демократии, заключается в том, что "доноры очарованы своим творением и без критики воспринимают действия и мнения НПО". "Тот факт, что искусственное "гражданское общество" не отражает интересы людей и потребности общества, остается вне поля зрения доноров. К сожалению, сами доноры стали заложниками финансируемых организаций", - подчеркнул он. НПО создали клан, который, по словам Папуашвили, манипулирует спонсорами. По словам Папуашвили, настало время пересмотреть ситуацию вокруг финансирования и подотчетности гражданского общества. Папуашвили: подход оппозиции – помощь Украине за счет разрушения Грузии>>"Прозрачность и диалог будут иметь решающее значение для развязки этого узла. Принятие т.н. гражданского общества без критики было ошибкой", - отметил глава грузинского парламента. Если демократические принципы прозрачности, плюрализма и конкуренции что-то значат, то они должны также касаться НПО, как и других общественных акторов и государственных институтов, напомнил Папуашвили. Регистрация НПО и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, стартовала 1 августа. К 29 августу заявки подали 360 организаций. Что подразумевает закон НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны обратиться за регистрацией в Национальное агентство публичного реестра Минюста Грузии максимум в понедельник, 2 сентября, а после регистрации заполнить декларацию. Речь идет о финансах за 2023 год. Истекает срок подачи заявок НПО о регистрации согласно закону Грузии об "иноагентах">>В случае уклонения от регистрации, организации будут оштрафованы на 25 тысяч лари. Чтобы найти уклониста, нужно будет провести мониторинг, на который, по данным представителей Минюста, уйдет примерно от одного до трех месяцев. И еще один месяц понадобится на то, чтобы оштрафовать нарушителя. Согласно закону, основанием для начала мониторинга может стать решение полномочного лица Министерства, либо поступившее в Министерство письменное обращение, содержащее надлежащую информацию о том, что конкретная организация подпадает под действие закона. Конституционный суд Грузии завершил слушания по делу о законе об "иноагентах">>Мониторинг не предусматривает проведение проверок в офисе организации или получение доступа к ее серверу и компьютерам, подчеркнул на суде председатель Национального агентства публичного реестра Давид Девидзе. Для сбора данных и установления, подпадает ли организация под действие закона, Национальное агентство публичного реестра имеет право лишь запрашивать информацию как от этой организации, так и от административных органов и других организаций, к примеру, от банков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, шалва папуашвили, национальное агентство публичного реестра, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах, политика