https://sputnik-georgia.ru/20240921/skolko-deneg-u-partiy-v-gruzii-pered-vyborami-289985485.html

Сколько денег у партий в Грузии перед выборами?

Сколько денег у партий в Грузии перед выборами?

Sputnik Грузия

Больше всего денег на банковских счетах ко дню начала предвыборной кампании – у правящей "Грузинской мечты" 21.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-21T10:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузинские партии, участвующие в выборах, представили свои декларации о состоянии финансов на момент начала предвыборной кампании Антикоррупционному бюро.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Предвыборная кампания в Грузии стартовала 27 августа, сами выборы пройдут 26 октября. В выборах участвуют 26 партий. Финансирование из бюджета получают партии, набравшие более 1% голосов, в размере 15 лари за каждый из голосов, в пределах первых 50 000 действительных голосов, полученных в ходе последних выборов парламента Грузии, а за каждый из действительных голосов, полученных впоследствии, – в размере 5 лари, в том случае если партия имеет более половины представителей в парламенте из прошедших по спискам и более половины прошедших по спискам не пропускают более половины заседаний пленарной сессии по неуважительной причине. Sputnik Грузия собрал данные о финансовом состоянии самых крупных и интересных политических сил Грузии. "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ко дню начала предвыборной кампании на банковских счетах правящей партии страны "Грузинская мечта – демократическая Грузия" было 14 039 105 лари и 13 596 долларов. Также партия к выборам владела одним зданием и снимала 131 офис в Тбилиси и регионах. На балансе партии числится 14 транспортных средств. Общий доход партии с 1 января по 26 августа 2024 года составил 11 324 753 лари, из которых 3 426 680 – деньги из бюджета, а 7 979 206 – пожертвования. За этот период партия потратила 8 396 020 лари, из которых 2 771 887 – на рекламу. "Единство – национальное движение" На счетах самой крупной оппозиционной партии "Единство – национальное движение" к 26 августа было всего 5 221,97 лари, еще 5 190,09 лари и 63,73 доллара в кассе партии наличными. Также партия к выборам владела тремя зданиями и снимала 76 офисов в Тбилиси и регионах. На балансе партии числится 12 транспортных средств. Обновленный список партий на парламентских выборах 2024 года>>Общий доход партии с 1 января по 26 августа 2024 года составил 2 013 726,66 лари, из которых 1 466 423,28 – деньги из бюджета, 598 427 – целевое финансирование, а 544 412 – пожертвования. За этот период партия потратила 2 012 439 лари, из которых 30 271 – на рекламу. "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" На счетах оппозиционной партии "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" к 26 августа было 1 118 лари и 2 256,02 доллара. Также партия к выборам снимала 55 офисов в Тбилиси и регионах. Зданий и транспортных средств на балансе партии не числится. Общий доход партии с 1 января по 26 августа 2024 года составил 1 545 528 лари, это полностью пожертвования. За этот период партия потратила 1 532 975 лари, из которых 378 196 – на рекламу. "Новое единство – Гварамия, Мелия" У партии, созданной весной 2024 года бывшим членом "Нацдвижения" Никой Мелия и основателем оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Никой Гварамия на базе партии "Государство для народа", к 26 августа на банковских счетах было 113 726,61 лари. Также партия к выборам снимала 89 офисов в Тбилиси и регионах. Зданий и транспортных средств на балансе партии не числится. Крупнейшему объединению оппозиционеров в Грузии не бывать?>>Общий доход партии с 1 января по 26 августа 2024 года составил 666 192 лари, из которых 160 000 – средства из бюджета, 506 192 – пожертвования. За этот период партия потратила 532 357 лари, из которых 66 277 – на рекламу. "Гахария – За Грузию" У партии, созданной бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария, "Гахария – За Грузию" к 26 августа на банковских счетах было 1 361,56 лари и 3,56 лари в кассе партии. Также партия к выборам снимала 14 офисов в Тбилиси и регионах. Зданий и транспортных средств на балансе партии не числится. Общий доход партии с 1 января по 26 августа 2024 года составил 117 417 лари, из которых все пожертвования, притом неденежные, составили 116 159 лари. Трат у партии не было. "Альянс патриотов Грузии" У партии "Альянс патриотов Грузии", самой крупной консервативной партии страны, к 26 августа на банковских счетах было 2,69 лари и 127,02 доллара, а также 3 777,81 лари в кассе партии. Также партия к выборам владела одним офисом и снимала 7 офисов в Тбилиси и регионах. На балансе партии числится три автомобиля. Общий доход партии с 1 января по 26 августа 2024 года составил 696 263,28 лари, из которых 695 413,28 – деньги из бюджета, 850 лари – пожертвования. За указанный период партия потратила 717 543 лари. "Новый политический центр – Гирчи" У партии "Новый политический центр – Гирчи ", одной из либеральных парламентских партий Грузии, к 26 августа на банковских счетах было 307 748,25 лари и 139 530,38 доллара. Также партия к выборам снимает один офис в Тбилиси. Зданий и транспортных средств на балансе партии не числится. Общий доход партии с 1 января по 26 августа 2024 года составил 518 706,73 лари, из этой суммы все – деньги из бюджета. За указанный период партия потратила 710 037 лари, из которых 48 649 лари – на рекламу. "Дроа" У партии, популярной среди грузинской молодежи, "Дроа", одной из либеральных партий Грузии, к 26 августа на банковских счетах было 5 366 лари. У партии нет офиса. Зданий и транспортных средств на балансе партии не числится. Общий доход партии с 1 января по 26 августа 2024 года составил 23 010 лари, из них все – пожертвования. За указанный период партия потратила 16 791 лари, из которых 9 088 лари на рекламу. Парламентские выборы в Грузии 2024Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября составляет 2,7236 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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