https://sputnik-georgia.ru/20240923/chto-budet-s-kursom-gruzinskoy-valyuty-v-blizhayshie-polgoda--prognoz-biznes-assotsiatsii-290015445.html

Что будет с курсом грузинской валюты в ближайшие полгода? – прогноз Бизнес-ассоциации

Что будет с курсом грузинской валюты в ближайшие полгода? – прогноз Бизнес-ассоциации

Sputnik Грузия

28% компаний ожидают обесценивания грузинского лари 23.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-23T17:17+0400

2024-09-23T17:17+0400

2024-09-23T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Большинство опрошенных компаний (64%) не ожидают изменения курса национальной валюты Грузии (лари) по отношению к доллару в ближайшие шесть месяцев, говорится в исследовании Делового климата за третий квартал Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций и крупные сети супермаркетов. Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 16 августа по 5 сентября текущего года. Кроме того, в этот период, по сравнению со II кварталом 2024 года, существенно снизилась (на 40 процентных пунктов) доля компаний, ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода. А доля компаний, которые не ожидают изменения курса национальной валюты в ближайшие 6 месяцев, увеличилась на 41 процентный пункт. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,7277 GEL/$1. Вызовы бизнесаНехватка специалистов остается главной проблемой для бизнеса в Грузии и в третьем квартале 2024 года. Острая нехватка кадров: бизнес-сектор заинтересован в развитии профобразования в Грузии>>В исследовании БАГ отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, сократилось по сравнению со вторым кварталом 2024 года на 19 процентных пункта, и составило 49%. В третьем квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Нехватка специалистов и рабочей силы больше всего беспокоит промышленный сектор, ограниченность финансовых ресурсов и правовые и административные барьеры – строительный сектор, а нестабильность курса национальной валюты – секторы строительства и торговли. Доступ к финансам В третьем квартале текущего года 44% опрошенных компаний (столько же, сколько в предыдущем квартале) попытались найти финансирование, 29% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Бизнес в Грузии свободен от давления – премьер>>Больше всего доступ к финансам является проблемой для малых компаний, крупным предприятиям находить финансирование легче. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников. Деловой климат В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. В третьем квартале 2024 года показатель делового климата положительный во всех отраслях. За этот период оценка текущего состояния бизнеса улучшилась во всех сферах. Не хотят платить – эксперт о причине нехватки рабочей силы в Грузии>>Наиболее позитивно текущую ситуацию оценил сектор услуг. Самый оптимистичный настрой на следующие полгода у предпринимателей в сфере строительства. Занятость населения По исследованию БАГ, 40% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет. Лишь 5% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Кроме того, 34% опрошенных компаний полагают, что в четвертом квартале 2024 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 5%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства. 50% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, сша, колебание курса лари