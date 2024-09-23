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Что будет с курсом грузинской валюты в ближайшие полгода? – прогноз Бизнес-ассоциации
Что будет с курсом грузинской валюты в ближайшие полгода? – прогноз Бизнес-ассоциации
Sputnik Грузия
28% компаний ожидают обесценивания грузинского лари 23.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-23T17:17+0400
2024-09-23T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Большинство опрошенных компаний (64%) не ожидают изменения курса национальной валюты Грузии (лари) по отношению к доллару в ближайшие шесть месяцев, говорится в исследовании Делового климата за третий квартал Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций и крупные сети супермаркетов. Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 16 августа по 5 сентября текущего года. Кроме того, в этот период, по сравнению со II кварталом 2024 года, существенно снизилась (на 40 процентных пунктов) доля компаний, ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода. А доля компаний, которые не ожидают изменения курса национальной валюты в ближайшие 6 месяцев, увеличилась на 41 процентный пункт. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,7277 GEL/$1. Вызовы бизнесаНехватка специалистов остается главной проблемой для бизнеса в Грузии и в третьем квартале 2024 года. Острая нехватка кадров: бизнес-сектор заинтересован в развитии профобразования в Грузии>>В исследовании БАГ отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, сократилось по сравнению со вторым кварталом 2024 года на 19 процентных пункта, и составило 49%. В третьем квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Нехватка специалистов и рабочей силы больше всего беспокоит промышленный сектор, ограниченность финансовых ресурсов и правовые и административные барьеры – строительный сектор, а нестабильность курса национальной валюты – секторы строительства и торговли. Доступ к финансам В третьем квартале текущего года 44% опрошенных компаний (столько же, сколько в предыдущем квартале) попытались найти финансирование, 29% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Бизнес в Грузии свободен от давления – премьер>>Больше всего доступ к финансам является проблемой для малых компаний, крупным предприятиям находить финансирование легче. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников. Деловой климат В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. В третьем квартале 2024 года показатель делового климата положительный во всех отраслях. За этот период оценка текущего состояния бизнеса улучшилась во всех сферах. Не хотят платить – эксперт о причине нехватки рабочей силы в Грузии>>Наиболее позитивно текущую ситуацию оценил сектор услуг. Самый оптимистичный настрой на следующие полгода у предпринимателей в сфере строительства. Занятость населения По исследованию БАГ, 40% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет. Лишь 5% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Кроме того, 34% опрошенных компаний полагают, что в четвертом квартале 2024 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 5%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства. 50% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, сша, колебание курса лари
экономика, грузия, новости, тбилиси, сша, колебание курса лари
Что будет с курсом грузинской валюты в ближайшие полгода? – прогноз Бизнес-ассоциации
28% компаний ожидают обесценивания грузинского лари
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Большинство опрошенных компаний (64%) не ожидают изменения курса национальной валюты Грузии (лари) по отношению к доллару в ближайшие шесть месяцев, говорится в исследовании Делового климата за третий квартал Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций и крупные сети супермаркетов.
Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 16 августа по 5 сентября текущего года.
Согласно исследованию, 28% компаний ожидают обесценивания грузинского лари, а 8% – наоборот, ее укрепления.
Кроме того, в этот период, по сравнению со II кварталом 2024 года, существенно снизилась (на 40 процентных пунктов) доля компаний, ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода.
А доля компаний, которые не ожидают изменения курса национальной валюты в ближайшие 6 месяцев, увеличилась на 41 процентный пункт.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,7277 GEL/$1.
Нехватка специалистов остается главной проблемой для бизнеса в Грузии и в третьем квартале 2024 года.
В исследовании БАГ отмечается, что число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, сократилось по сравнению со вторым кварталом 2024 года на 19 процентных пункта, и составило 49%.
В третьем квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии:
правовые и административные барьеры
нестабильность национальной валюты
ограниченные финансовые ресурсы.
Нехватка специалистов и рабочей силы больше всего беспокоит промышленный сектор, ограниченность финансовых ресурсов и правовые и административные барьеры – строительный сектор, а нестабильность курса национальной валюты – секторы строительства и торговли.
В третьем квартале текущего года 44% опрошенных компаний (столько же, сколько в предыдущем квартале) попытались найти финансирование, 29% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой.
Больше всего доступ к финансам является проблемой для малых компаний, крупным предприятиям находить финансирование легче. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников.
В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.
В третьем квартале 2024 года показатель делового климата положительный во всех отраслях.
За этот период оценка текущего состояния бизнеса улучшилась во всех сферах.
Наиболее позитивно текущую ситуацию оценил сектор услуг.
Самый оптимистичный настрой на следующие полгода у предпринимателей в сфере строительства.
По исследованию БАГ, 40% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет. Лишь 5% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось.
Кроме того, 34% опрошенных компаний полагают, что в четвертом квартале 2024 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают 5%. Большинство компаний не собираются менять количество сотрудников.
Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства. 50% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников.