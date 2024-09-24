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"Международная прозрачность – Грузия" попала в поле зрения Антикоррупционного бюро

"Международная прозрачность – Грузия" попала в поле зрения Антикоррупционного бюро

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. НПО "Международная прозрачность – Грузия" и "Выбери Европу" и их руководители признаны субъектами с заявленной избирательной целью... 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T15:35+0400

2024-09-24T15:35+0400

2024-09-24T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. НПО "Международная прозрачность – Грузия" и "Выбери Европу" и их руководители признаны субъектами с заявленной избирательной целью, и обязаны в течение пяти дней представить финансовые отчеты в Антикоррупционное бюро Грузии, заявил глава ведомства Ражден Купрашвили.Антикоррупционное бюро приняло данное решение в соответствии с законом "О политических объединениях граждан". Они обязаны предоставить финансовые отчеты, соответствующие установленному решением отчетному периоду.В сенате США выслушают главу грузинского НПО – мнение правящей партии>>НПО, по словам Купрашвили, также обязаны открыть и предоставить информацию о реквизитах банковского счета, которые используются для получения доходов и расходов, связанных с их избирательными целями. Согласно органическому закону "О политических объединениях граждан", а также судебной практике, наличие заявленной политической цели подтверждается не только фиксированием желания конкретного физического или юрлица прийти к власти, но и проведением политической кампании против другой партии, и тем самым влиянием на формирование общественного мнения. Что показал мониторинг В результате мониторинга было выявлено, что "Международная прозрачность – Грузия" и ее исполнительный директор Эка Гигаури как непосредственно, так и в рамках кампании "Мой голос за Евросоюз" активно включены в предвыборную кампанию, целью которой является поддержка конкретных политических партий, а также призывы воздержаться от поддержки конкретных политических партий. "Кроме того, делаются заявления о мобилизации различных материальных и нематериальных ресурсов. Проводятся встречи с населением, создаются специальные группы в социальных сетях, которые служат формированию определенных политических настроений в обществе", – заявил Купрашвили. Заявления о выборах в Грузии вызывают вопросы – спикер парламента>>Активно используются специально созданный веб-сайт, мобильные приложения, местные и международные СМИ, отметил глава Антикоррупционного бюро. Мониторинг также показал, что "Выбери Европу", ее директор Хатуна Лагазидзе и члены правления активно участвуют в предвыборных политических процессах, которые служат цели поддержки или воздержания от поддержки конкретных политических партий. Для этого используются человеческие и материально-технические ресурсы, презентации, встречи с населением в регионах, концерты, производство и распространение видеороликов, что связано с финансовыми затратами, которые составляют более 100 тысяч лари (более 37 тысяч долларов). Как отметил Купрашвили, Антикоррупционное бюро проводит мониторинг всех субъектов, которые, предположительно, вовлечены в деятельность, направленную на поддержку конкретных политических партий перед выборами, и используют для этого различные материальные или нематериальные ресурсы. Реакция НПО Между тем, исполнительный директор НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури утверждает, что организация действует в рамках Конституции страны. "Это ответ властей Грузии на проводимую нами кампанию, главной целью которой является убедить граждан проголосовать за европейское будущее Грузии. Мы действуем в соответствии с Конституцией Грузии и не считаем, что здесь есть какие-либо проблемы", – заявила Гигаури. Видимо, наоборот, это проблема для грузинского правительства, потому что им не нравится, что ведется такая кампания, отметила она. Исполнительный директор НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури была в числе ярых противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". НПО также отказалась регистрироваться в реестре организаций и заполнять финансовую декларацию, что обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Кто пишет революционные сценарии и влияет на политику Запада в отношении Грузии?>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, эка гигаури, антикоррупционное бюро, закон об "иноагентах"