https://sputnik-georgia.ru/20240924/mezhdunarodnaya-prozrachnost---gruziya-popala-v-pole-zreniya-antikorruptsionnogo-byuro-290034817.html
"Международная прозрачность – Грузия" попала в поле зрения Антикоррупционного бюро
"Международная прозрачность – Грузия" попала в поле зрения Антикоррупционного бюро
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. НПО "Международная прозрачность – Грузия" и "Выбери Европу" и их руководители признаны субъектами с заявленной избирательной целью... 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T15:35+0400
2024-09-24T15:35+0400
2024-09-24T15:53+0400
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эка гигаури
антикоррупционное бюро
закон об "иноагентах"
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. НПО "Международная прозрачность – Грузия" и "Выбери Европу" и их руководители признаны субъектами с заявленной избирательной целью, и обязаны в течение пяти дней представить финансовые отчеты в Антикоррупционное бюро Грузии, заявил глава ведомства Ражден Купрашвили.Антикоррупционное бюро приняло данное решение в соответствии с законом "О политических объединениях граждан". Они обязаны предоставить финансовые отчеты, соответствующие установленному решением отчетному периоду.В сенате США выслушают главу грузинского НПО – мнение правящей партии>>НПО, по словам Купрашвили, также обязаны открыть и предоставить информацию о реквизитах банковского счета, которые используются для получения доходов и расходов, связанных с их избирательными целями. Согласно органическому закону "О политических объединениях граждан", а также судебной практике, наличие заявленной политической цели подтверждается не только фиксированием желания конкретного физического или юрлица прийти к власти, но и проведением политической кампании против другой партии, и тем самым влиянием на формирование общественного мнения. Что показал мониторинг В результате мониторинга было выявлено, что "Международная прозрачность – Грузия" и ее исполнительный директор Эка Гигаури как непосредственно, так и в рамках кампании "Мой голос за Евросоюз" активно включены в предвыборную кампанию, целью которой является поддержка конкретных политических партий, а также призывы воздержаться от поддержки конкретных политических партий. "Кроме того, делаются заявления о мобилизации различных материальных и нематериальных ресурсов. Проводятся встречи с населением, создаются специальные группы в социальных сетях, которые служат формированию определенных политических настроений в обществе", – заявил Купрашвили. Заявления о выборах в Грузии вызывают вопросы – спикер парламента>>Активно используются специально созданный веб-сайт, мобильные приложения, местные и международные СМИ, отметил глава Антикоррупционного бюро. Мониторинг также показал, что "Выбери Европу", ее директор Хатуна Лагазидзе и члены правления активно участвуют в предвыборных политических процессах, которые служат цели поддержки или воздержания от поддержки конкретных политических партий. Для этого используются человеческие и материально-технические ресурсы, презентации, встречи с населением в регионах, концерты, производство и распространение видеороликов, что связано с финансовыми затратами, которые составляют более 100 тысяч лари (более 37 тысяч долларов). Как отметил Купрашвили, Антикоррупционное бюро проводит мониторинг всех субъектов, которые, предположительно, вовлечены в деятельность, направленную на поддержку конкретных политических партий перед выборами, и используют для этого различные материальные или нематериальные ресурсы. Реакция НПО Между тем, исполнительный директор НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури утверждает, что организация действует в рамках Конституции страны. "Это ответ властей Грузии на проводимую нами кампанию, главной целью которой является убедить граждан проголосовать за европейское будущее Грузии. Мы действуем в соответствии с Конституцией Грузии и не считаем, что здесь есть какие-либо проблемы", – заявила Гигаури. Видимо, наоборот, это проблема для грузинского правительства, потому что им не нравится, что ведется такая кампания, отметила она. Исполнительный директор НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури была в числе ярых противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". НПО также отказалась регистрироваться в реестре организаций и заполнять финансовую декларацию, что обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния". Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Кто пишет революционные сценарии и влияет на политику Запада в отношении Грузии?>>Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, эка гигаури, антикоррупционное бюро, закон об "иноагентах"
грузия, новости, политика, сша, эка гигаури, антикоррупционное бюро, закон об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. НПО "Международная прозрачность – Грузия" и "Выбери Европу" и их руководители признаны субъектами с заявленной избирательной целью, и обязаны в течение пяти дней представить финансовые отчеты в Антикоррупционное бюро Грузии, заявил глава ведомства Ражден Купрашвили.
Антикоррупционное бюро приняло данное решение в соответствии с законом "О политических объединениях граждан". Они обязаны предоставить финансовые отчеты, соответствующие установленному решением отчетному периоду.
НПО, по словам Купрашвили, также обязаны открыть и предоставить информацию о реквизитах банковского счета, которые используются для получения доходов и расходов, связанных с их избирательными целями.
Согласно органическому закону "О политических объединениях граждан", а также судебной практике, наличие заявленной политической цели подтверждается не только фиксированием желания конкретного физического или юрлица прийти к власти, но и проведением политической кампании против другой партии, и тем самым влиянием на формирование общественного мнения.
В результате мониторинга было выявлено, что "Международная прозрачность – Грузия" и ее исполнительный директор Эка Гигаури как непосредственно, так и в рамках кампании "Мой голос за Евросоюз" активно включены в предвыборную кампанию, целью которой является поддержка конкретных политических партий, а также призывы воздержаться от поддержки конкретных политических партий.
"Кроме того, делаются заявления о мобилизации различных материальных и нематериальных ресурсов. Проводятся встречи с населением, создаются специальные группы в социальных сетях, которые служат формированию определенных политических настроений в обществе", – заявил Купрашвили.
Активно используются специально созданный веб-сайт, мобильные приложения, местные и международные СМИ, отметил глава Антикоррупционного бюро.
Мониторинг также показал, что "Выбери Европу", ее директор Хатуна Лагазидзе и члены правления активно участвуют в предвыборных политических процессах, которые служат цели поддержки или воздержания от поддержки конкретных политических партий.
Для этого используются человеческие и материально-технические ресурсы, презентации, встречи с населением в регионах, концерты, производство и распространение видеороликов, что связано с финансовыми затратами, которые составляют более 100 тысяч лари (более 37 тысяч долларов).
"Указанный ресурс используется для формирования определенных политических настроений у населения и формирования мнения перед выборами", – заявил Купрашвили.
Как отметил Купрашвили, Антикоррупционное бюро проводит мониторинг всех субъектов, которые, предположительно, вовлечены в деятельность, направленную на поддержку конкретных политических партий перед выборами, и используют для этого различные материальные или нематериальные ресурсы.
Между тем, исполнительный директор НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури утверждает, что организация действует в рамках Конституции страны.
"Это ответ властей Грузии на проводимую нами кампанию, главной целью которой является убедить граждан проголосовать за европейское будущее Грузии. Мы действуем в соответствии с Конституцией Грузии и не считаем, что здесь есть какие-либо проблемы", – заявила Гигаури.
Видимо, наоборот, это проблема для грузинского правительства, потому что им не нравится, что ведется такая кампания, отметила она.
"Что касается предоставления финансовых документов, то мы еще не получали официального запроса. Мы посмотрим, что они у нас попросят, и будем действовать в соответствии с этим", – добавила Гигаури.
Исполнительный директор НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури была в числе ярых противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". НПО также отказалась регистрироваться в реестре организаций и заполнять финансовую декларацию, что обязывает закон "О прозрачности иностранного влияния".
Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.