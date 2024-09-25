https://sputnik-georgia.ru/20240925/papuashvili-prezident-gruzii-ne-podpisyvaet-zakon-ob-amnistii-iz-leni-dumat-o-grazhdanakh-290049786.html

Сотни человек остаются в тюрьмах, так как президенту Грузии лень думать о них – Папуашвили

Сотни человек остаются в тюрьмах, так как президенту Грузии лень думать о них – Папуашвили

Sputnik Грузия

Как заявил спикер парламента, Зурабишвили превратила институт президентства в "профанацию" и считает его "своим задним двором" 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T17:01+0400

2024-09-25T17:01+0400

2024-09-25T17:37+0400

новости

грузия

политика

тбилиси

европа

саломе зурабишвили

шалва папуашвили

мамука хазарадзе

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288178763_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_51bafd04c613342f14c0cbf39e87e29b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Президенту Грузии Саломе Зурабишвили лень думать о гражданах своей страны, поэтому она не подписывает закон "Об амнистии" и занята большой политикой, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии 17 сентября в третьем чтении принял проект закона "Об амнистии", благодаря которому около 1 тысячи осужденных выйдут на свободу. Законопроект вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника Грузии". Нынешняя амнистия является первым шагом на пути к сокращению количества заключенных в тюрьмах Грузии на 1/3. Число заключенных в Грузии побило антирекорд после смены власти в стране, превысив показатель 2014 года – на 1 августа 2024 года в грузинских тюрьмах находились 10 419 человек. По его словам, вместо того, чтобы заняться вопросом осужденных, Зурабишвили занята темой объединения лидера "Лело" Мамуки Хазарадзе и экс-премьера, лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария. Как заявил спикер парламента, Зурабишвили превратила институт президентства в "профанацию" и считает его "своим задним двором"."Фактически Саломе Зурабишвили превратила институт президентства в профанацию, абсолютно, для нее больше нет никаких правил, институт президентства, как должность, она считает своим задним двором", – заявил Папуашвили.По словам спикера, видно, что президент не уважает Конституцию, нарушает ее на каждом шагу, в том числе занимаясь предвыборными перипетиями. Президент Грузии признала провал плана по созданию альтернативы "Мечте" и ЕНД>>Президент Зурабишвили была инициатором создания к парламентским выборам 26 октября "позитивного третьего центра", которого так ждет неопределившийся избиратель. То есть те избиратели, которые не являются сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и бывшей партии власти "Единое национальное движение". Для создания такого центра Зурабишвили выбрала партию "За Грузию" и созданную к выборам партией "Лело" коалицию. Лидерам двух партий не удалось прийти к консенсусу. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. Союз амбициозных политиков Гахария и Хазарадзе не удался – Грузия в ожидании выборов>>После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. Такие союзы не должны возникать! Реакция правящей силы на возможное объединение оппозиции>>В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, мамука хазарадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия