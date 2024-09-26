https://sputnik-georgia.ru/20240926/kto-stoit-za-protestami-shakhterov-v-gruzii--mnenie-kompanii-290079243.html

Кто стоит за протестами шахтеров в Грузии – мнение компании

Кто стоит за протестами шахтеров в Грузии – мнение компании

Sputnik Грузия

Радикальные процессы выходят за рамки частноправовых отношений между компанией и населением и служат зарабатыванию политических очков, заявили в компании 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T23:30+0400

2024-09-26T23:30+0400

2024-09-26T23:30+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Протестующие у здания парламента в Тбилиси шахтеры и жители села Шукрути Чиатурского муниципалитета (Западная Грузия) полностью контролируются "гражданским сектором", говорится в заявлении руководства Chiatura Management Company, управляющей шахтами в Чиатура. Работа на шахтах "Шукрути" и "Корохнали" парализована. Шахтеры и часть населения села Шукрути протестуют против деятельности компании Georgian Manganese уже 197-й день. Участники протеста заблокировали подъезды к двум шахтам и требуют от компании выполнения договоренностей, достигнутых в результате протеста 2019-2021 гг., и выплаты компенсаций. Несколько человек голодают более двух недель, а пятеро – зашили рты. По мнению компании, радикальные процессы выходят за рамки частноправовых отношений между компанией и населением и служат зарабатыванию политических очков за счет манипулирования социальным вопросом перед выборами. Компания пояснила, что за организаторами акций стоят те неправительственные организации, которые напрямую связаны с радикальными политическими партиями Грузии, которые, в свою очередь, используют протесты в своих узкопартийных интересах. "Ряд общественных и неправительственных организаций и активисты этих организаций, такие как "Центр социальной справедливости", "Мауцкебели", "Мцване Алтернатива", "Мтис амбеби", "Хма" и другие, поддерживают несколько протестующих", – говорится в заявлении. Приостановленные шахты по добыче марганца в Грузии могут закрыть на консервацию >>Компания отметила, что общественности известно, что все эти организации имеют политическую принадлежность и отличаются радикальными действиями и поощрением радикальных действий. "Организовывают акцию те люди, которые возглавили протест против компании еще в 2021 году. Примечательно, что спустя три года в нынешней акции фигурируют те же неправительственные и общественные организации. Организаторам протеста оказывается финансовая поддержка и предлагается ежедневный план действий", – отметила компания. Между тем, Chiatura Management Company напомнила, что несколько жителей села Шукрути уже несколько недель проводят акцию протеста возле здания парламента Грузии и требуют сумму, которую компания уже заплатила большинству из них. По информации компании, несмотря на то, что у участников акции протеста было много предложений решить проблему цивилизованным путем и найти решение путем переговоров, все предложения были для них неприемлемы. Компания приглашает общественные и неправительственные организации, заинтересованные в данном вопросе, на индивидуальную рабочую встречу, на которой готова представить документы, которые позволят в будущем неправительственным организациям распространять только объективную информацию, основанную на доказательствах. Управляющая шахтами с июня 2024 года компания Chiatura Management Company, ранее обнародовала счета-фактуры на суммы, выплаченные организаторам акции, и заявила, что части пострадавших компания компенсировала ущерб, а некоторые ждут своей очереди в соответствии с присвоенной категорией. Недовольство в Шукрути Жители Шукрути уже много лет обвиняют горнодобывающую компанию "Грузинский марганец" в разрушении среды их обитания, нанесении вреда экологии и их здоровью. По словам бастующих, часть домов в селе пришла в негодность в результате деятельности компании, колодцы пересохли, а сады перестали плодоносить. При этом они утверждают, что безуспешно пытаются привлечь внимание центральной власти. Компания Georgian Manganese отрицает обвинения жителей села. По информации Georgian Manganese, она неоднократно пыталась открыть шахты и возобновить рабочий процесс, но протестующие самовольно заблокировали шахты и не допускают к работе компанию. Компания владеет Зестафонским ферросплавным заводом, Чиатурским горно-обогатительным комбинатом (ЧГОК), гидроэлектростанцией "Варцихе 2005" и клиникой "Феромеди". Приостановка работы шахт по добыче марганца в Грузии принесла большой ущерб – компания>>Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Ранее, 31 июля, прокуратура Грузии предъявила трем протестующим обвинение по статье "Организация групповых действий, нарушающих общественный порядок, или активное участие в них". Преступление предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.Кризис в сфере производства ферросплавов продолжится – Ассоциация>> В ходе расследования было установлено, что с марта 2024 года фигуранты дела совместно с другими лицами организовали пикетирование подземных шахт "Корохнали" и "Шукрути", принадлежащих ООО "Магароэли". А 21 июля они парализовали вход в вентиляционное помещение. В качестве меры пресечения обвиняемым избрали выплату залога.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, georgian manganese, чиатура