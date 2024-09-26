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Самый безопасный и надежный маршрут – Кобахидзе о транзитной роли Грузии

Самый безопасный и надежный маршрут – Кобахидзе о транзитной роли Грузии

Sputnik Грузия

Грузия обеспечивает связь семи стран Южного Кавказа и Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, с остальным миром, отметил премьер 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T13:50+0400

2024-09-26T13:50+0400

2024-09-26T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия является естественным мостом между Европой и Азией, а также обеспечивает кратчайший путь между Востоком и Западом, предлагая самый безопасный и надежный транзитный маршрут, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Для усиления роли страны в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. По его словам, целенаправленность Грузии с точки зрения сохранения и расширения роли надежного транзитного коридора позволяет ей поддерживать стратегических партнеров в реагировании на потребности энергетической безопасности в Европе. Через портовую инфраструктуру Грузия обеспечивает связь семи стран Южного Кавказа и Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, с остальным миром, отметил Кобахидзе."Учитывая доступ к морю, а также наши прочные отношения с Китаем и странами Центральной Азии, Грузия является ведущим игроком в региональном и широком евразийском контексте. Мы являемся не только центром обмена продукции, но и транзита электроэнергии, и намного больше", – заявил он. Грузия и Китай договорились о совместном развитии Среднего коридора>>Как отметил Кобахидзе, правительство твердо решило и дальше развивать эту инфраструктуру за счет строительства глубоководного порта Анаклия, которое начнется в ближайшее время. Международное признаниеВ своем выступлении Кобахидзе отметил эффективный прогресс и достижения Грузии, которые отражены в международных рейтингах самых авторитетных агентств мира. По информации премьера, в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Грузия занимает 20-е место в мире и 11-е место в Европе с точки зрения контроля коррупции, а в категории верховенства закона – 29-е место в мире и 14-е место в Европе. Согласно Индексу открытости бюджета Международного бюджетного партнерства, Грузия лидирует в мире в категории прозрачности бюджета, а согласно отчету Европейского центра исследований по борьбе с коррупцией и государственному строительству (ERCAS) за 2023 год "Прозрачность во время войны" Грузия занимает 17-е место и опережает 15 стран-членов ЕС и 4 государства "Большой семерки". Согласно Индексу экономической свободы The Heritage Foundation, Грузия занимает 19-е место в Европе и 32-е место в мире, снова и снова опережая многие страны-члены ЕС. В Индексе нормативных ограничений прямых иностранных инвестиций Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Грузия занимает 8-е место среди более чем 80 стран как одна из самых открытых экономик мира с точки зрения привлечения инвестиций. Именно поэтому, по мнению премьера, соотношение прямых иностранных инвестиций к валовому внутреннему продукту в Грузии является одним из самых высоких среди стран-членов OECD. Всемирным банк опроверг утверждения Блинкена о регрессе в Грузии – "Сила народа">>"В 2023 году объем прямых иностранных инвестиций составил 1,9 млрд долларов, то есть 6,2% валового внутреннего продукта. С постпандемического периода Грузия привлекла 6,2 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, что еще больше способствует развитию Грузии как многофункционального регионального центра, где собрано все, что связано с бизнесом", – заявил Кобахидзе. Также в своей речи Кобахидзе отметил и низкий уровень преступности в стране. По словам премьера, несмотря на то, что в прошлом году страна приняла более семи миллионов туристов, в Грузии сохраняется один из самых низких уровней преступности в мире.Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Какие проекты реализуют в Грузии участники Среднего коридора?>>В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, европа, азия, ираклий кобахидзе, оон, турция