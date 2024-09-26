https://sputnik-georgia.ru/20240926/silnaya-gruziya-vo-glave-s-khazaradze-predstavila-partiynyy-spisok-k-vyboram-26-oktyabrya-290076263.html

"Сильная Грузия" во главе с Хазарадзе представила партийный список к выборам 26 октября

"Сильная Грузия" во главе с Хазарадзе представила партийный список к выборам 26 октября

Sputnik Грузия

Политики должны служить Грузии, а не какой-то другой стране, говорится в целях созданной на базе партии "Лело для Грузии" коалиции 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T19:59+0400

2024-09-26T19:59+0400

2024-09-26T20:09+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Оппозиционное объединение "Сильная Грузия", созданное на базе партии "Лело для Грузии", ровно за месяц до парламентских выборов представило свой партийный список, который состоит их 26 кандидатов в депутаты."Лело для Грузии" создали в 2019 году основатели одного из крупнейших банков страны TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Ввиду того, что в парламентских выборах 26 октября могут участвовать только партии, партия "Лело для Грузии" переименовалась в "Сильная Грузия – Лело, Для народа, Для свободы" и вписала в свой партийный список представителей присоединившихся к коалиции политических организаций.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Целью членов команды, по его словам, является сделать политику чистой и чтобы политики служили Грузии, а не какой-то другой стране.При этом Хазарадзе отметил, что в первую очередь Грузию нужно вернуть на путь евроатлантической интеграции, что является выбором большей части населения. Экс-президент Грузии вступил в оппозиционную коалицию>>"Мы должны завершить в этой стране вассальный менталитет. Должны завершить советский менталитет и за счет труда, знаний, энергии свободных людей создать совершенно новую Грузию", – заявил Хазарадзе. По его словам, главными задачами коалиции "Сильная Грузия" является создание 200 тысяч рабочих мест, повышение пенсий до 1 тысячи лари, незамедлительное строительство первого в стране глубоководного порта в городе Анаклия и сокращение влияния России в Грузии.1. Мамука Хазарадзе, сооснователь банка TBC, основатель и председатель партии "Лело для Грузии";2. Анна Долидзе, депутат, правозащитник, основатель партии "Для народа";3. Бадри Джапаридзе, депутат парламента, один из подписавших Акт о независимости Грузи в 1991 году, сооснователь TBC Bank, сооснователь партии "Лело для Грузии";4. Анна Нацвлишвили, юрист, правозащитник, депутат парламента, бывший глава НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии";5. Леван Цуцкиридзе, сооснователь политического движения "Площади свободы";6. Ираклий Купрадзе, юрист публичного права, гражданский активист, генсек "Лело для Грузии"; 7. Кетеван Туразашвили, юрист, депутат парламента, соучредитель партии "Граждане";8. Саба Буадзе, депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси; 9. Саломе Самадашвили, депутат парламента, бывший посол Грузии в Евросоюзе;10. Давид Раквиашвили, бывший секретарь Совета национальной безопасности Грузии, когда он был при президенте страны, бывший советник-посланник в США;11. Тамар Лалиашвили, юрист, профессор, бывший судья Верховного суда Грузии; 12. Григогол Гегелия, доктор политических наук, профессор, секретарь по международным вопросам "Лело для Грузии";13. Леван Самушия, юрист, правовед, адвокат, член политсовета "Лело для Грузии";14. Пикрия Чихрадзе, экс-депутат парламента, политический секретарь четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили, член политсовета "Лело для Грузии";15. Георгий Ушикишвили, фольклорист, основатель государственного центра фольклора;16. Вахтанг Сургуладзе, депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси, врач-эндокринолог, член политсовета "Лело";17. Лана Галдава, доктор права, профессор, член политсовета "Лело для Грузии";18. Мака Нуцубидзе, юрист, профессор, доктор публичного права;19. Медея Метревели, доктор философии, доктор филологии, экс-глава Национального центра грузинской книги, член политсовета "Лело для Грузии";20. Александ Элисашвили, депутат парламента, основатель и лидер партии "Граждане", журналист;21. Бакур Квашилава, доктор политических наук, декан Школы политики и права Института общественных дел Грузии (GIPA);22. Агил Мустафаев, юрист, гражданский активист;23. Ираклий Кобалия, сооснователь "Площади свободы";24. Ираклий Буцинашвили, правозащитник и активист, консультант по маркетингу и бизнесу в вопросах охраны окружающей среды;25. Георгий Рехвиашвили, юрист, член партии "Граждане";26. Отар Парулава, гражданский активист, председатель молодежной организации "Лело для Грузии".Читайте также: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>⁠

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политика, грузия, новости, анаклия, мамука хазарадзе, анна долидзе, анна нацвлишвили, национальный центр грузинской книги, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024