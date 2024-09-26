https://sputnik-georgia.ru/20240926/v-senate-ssha-nedovolny-resheniem-antikorruptsionnogo-byuro-gruzii-v-otnoshenii-dvukh-npo--290063966.html

В Сенате США недовольны решением Антикоррупционного бюро Грузии в отношении двух НПО

В Сенате США недовольны решением Антикоррупционного бюро Грузии в отношении двух НПО

Sputnik Грузия

Сенаторы отмечают, что эти НПО активно готовят миссии по наблюдению за предстоящими выборами в Грузии, но не участвуют в предвыборной борьбе 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T12:59+0400

2024-09-26T12:59+0400

2024-09-26T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Американские сенаторы распространили заявление, в котором выражают обеспокоенность в связи с решением Антикоррупционного бюро Грузии признать две грузинские неправительственные организации субъектами с заявленной избирательной целью. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По решению Антикоррупционного бюро Грузии, субъектами с заявленной избирательной целью признаны НПО "Международная прозрачность – Грузия" и "Выбери Европу" и их руководители. Они обязаны в течение пяти дней представить финансовые отчеты в Антикоррупционное бюро Грузии, заявил 24 сентября глава ведомства Ражден Купрашвили. Сенаторы отмечают, что эти НПО активно готовят миссии по наблюдению за предстоящими выборами в Грузии, но не участвуют в предвыборной борьбе. "Они поддерживают демократию независимо от того, за кого голосует народ", – говорится в заявлении. Совместное заявление 25 сентября распространили член и председатель комитета Сената США по международным отношениям, сенаторы Джим Риш и Бен Кардин, а также председатель и член подкомитета по сотрудничеству в области европейской и региональной безопасности Джин Шахин и Пит Рикеттс. Сенаторы считают недопустимым, что исполнительного директора НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури наказывают за ее недавние заявления на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената США под названием "Законы против НПО и другие инструменты репрессий против демократии". Гигаури выступила в Сенате США 12 сентября в качестве докладчика из Грузии. Она обвинила власти страны в распространении дезинформации о гражданском секторе и Западе. Гигаури заявила, что власти Грузии хоть и не говорят, что Запад плохой, но распространяют такую информацию, чтобы у людей возникли вопросы. "Международная прозрачность – Грузия" уличена в политической деятельности>>По ее словам, распространяется дезинформация о том, что либеральные группы борются с семейными ценностями и национальными интересами, что все гражданские организации лишь занимаются защитой прав ЛГБТ*-сообщества и пропагандируют ЛГБТ*. Исполнительный директор НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури была в числе ярых противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". После принятия закона эта НПО отказалась его выполнять – регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять финансовую декларацию. Резонансный закон Власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В сенате США выслушают главу грузинского НПО – мнение правящей партии>>В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Резонансный закон, несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, вступил в силу 3 июня 2024 года. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. В ответ на политику властей Грузии Запад принял меры против страны, предупредив, что это только начало. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Почему власти Грузии критикуют за желание запретить пропаганду ЛГБТ* – ответ депутата>>Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, эка гигаури, бен кардин, антикоррупционное бюро, сенат сша, закон об "иноагентах", нато, лгбт