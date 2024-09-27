https://sputnik-georgia.ru/20240927/ukraintsy-dazhe-v-yumoristicheskikh-tselyakh-ispolzovali-kadry-voyny---premer-gruzii-o-kritike-290088968.html

Украинцы даже в юмористических целях использовали кадры войны – премьер Грузии о критике

Украинцы даже в юмористических целях использовали кадры войны – премьер Грузии о критике

Sputnik Грузия

Так Кобахидзе ответил на критику за предвыборные баннеры, на которых изображены разрушения на Украине 27.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-27T15:05+0400

2024-09-27T15:05+0400

2024-09-27T16:03+0400

грузия

новости

украина

ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

европарламент

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1b/290088050_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_8310f43f5a2513a456b50594017aa5b4.jpg

ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Украинцы даже в юмористических целях использовали кадры войны, а правящая партия Грузии разместила фотографии разрушений на Украине на предвыборных баннерах, чтобы избиратели сделали правильный выбор – в пользу "Грузинской мечты", всеми силами борющейся за мир, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Так он ответил на вопрос журналиста, восприняли ли бы власти Грузии как дружеский жест или моральный поступок, если бы Украина в избирательных целях использовала кадры последний войны в Сухуми. Этот вопрос Кобахидзе задали у мемориала героям, где ежегодно, 27 сентября, в день падения Сухуми, чтут память павших за целостность Грузии. По его словам, своей политической рекламой "Грузинская мечта" напоминает обществу о том, какие результаты приносит вооруженный конфликт в целом, и чего власти не допустили в Грузии в 2022-2023 годах.При этом премьер Грузии отказался комментировать заявление МИД Украины о том, что использование в политической рекламе изображений ужасных последствий конфликта недопустимо. МИД призвал "Грузинскую мечту" воздерживаться от использования темы конфликта на Украине во внутриполитической борьбе."Нет войне, выбери мир" – политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж>>"Неприемлемо то, что происходит на Украине. Что касается заявления министерства иностранных дел Украины, я не буду это комментировать" - заявил Кобахидзе.По его словам, изображения разрушений на баннерах – это демонстрация того, чего Грузии удалось избежать. "Что касается сравнения войны и мира, то это принципиально, чтобы общество могло сделать правильный выбор, так как то, что изображено на фотографиях, — это то, чего мы избежали, кстати, ценой очень большой борьбы", - заявил Кобахидзе. Он подчеркнул, что, если бы грузинские власти не сделали правильные шаги, в 2022-2023 годах Грузия разделила бы судьбу Украины. "Кое-кто планирует это после парламентских выборов, если, не дай Бог, общество примет неправильное решение. Общество должно хорошо осознать, какова цена войны", - сказал Кобахидзе.Обращаясь к журналистам оппозиционных телеканалов, премьер сказал, что эти ТВ романтизируют конфликт на Украине. Премьер Грузии назвал причину отзыва поверенного Украины>>"Очень часто, в том числе ваши телеканалы, ваши политические партии, ваши неправительственные организации, романтически преподносят происходящее на Украине. Это категорически неприемлемо. Вы это делаете для того, чтобы Грузия и грузинский народ свыклись с идеей войны", - сказал Кобахидзе. При этом он подчеркнул, что желающие втянуть Грузию в вооруженный конфликт не добьются этого.В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь премьер Ираклий Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы, как говорят в правящей партии, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, европарламент