https://sputnik-georgia.ru/20240927/ukraintsy-dazhe-v-yumoristicheskikh-tselyakh-ispolzovali-kadry-voyny---premer-gruzii-o-kritike-290088968.html
Украинцы даже в юмористических целях использовали кадры войны – премьер Грузии о критике
Украинцы даже в юмористических целях использовали кадры войны – премьер Грузии о критике
Sputnik Грузия
Так Кобахидзе ответил на критику за предвыборные баннеры, на которых изображены разрушения на Украине 27.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-27T15:05+0400
2024-09-27T15:05+0400
2024-09-27T16:03+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Украинцы даже в юмористических целях использовали кадры войны, а правящая партия Грузии разместила фотографии разрушений на Украине на предвыборных баннерах, чтобы избиратели сделали правильный выбор – в пользу "Грузинской мечты", всеми силами борющейся за мир, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам. Так он ответил на вопрос журналиста, восприняли ли бы власти Грузии как дружеский жест или моральный поступок, если бы Украина в избирательных целях использовала кадры последний войны в Сухуми. Этот вопрос Кобахидзе задали у мемориала героям, где ежегодно, 27 сентября, в день падения Сухуми, чтут память павших за целостность Грузии. По его словам, своей политической рекламой "Грузинская мечта" напоминает обществу о том, какие результаты приносит вооруженный конфликт в целом, и чего власти не допустили в Грузии в 2022-2023 годах.При этом премьер Грузии отказался комментировать заявление МИД Украины о том, что использование в политической рекламе изображений ужасных последствий конфликта недопустимо. МИД призвал "Грузинскую мечту" воздерживаться от использования темы конфликта на Украине во внутриполитической борьбе."Нет войне, выбери мир" – политическая реклама "Грузинской мечты" вызвала ажиотаж>>"Неприемлемо то, что происходит на Украине. Что касается заявления министерства иностранных дел Украины, я не буду это комментировать" - заявил Кобахидзе.По его словам, изображения разрушений на баннерах – это демонстрация того, чего Грузии удалось избежать. "Что касается сравнения войны и мира, то это принципиально, чтобы общество могло сделать правильный выбор, так как то, что изображено на фотографиях, — это то, чего мы избежали, кстати, ценой очень большой борьбы", - заявил Кобахидзе. Он подчеркнул, что, если бы грузинские власти не сделали правильные шаги, в 2022-2023 годах Грузия разделила бы судьбу Украины. "Кое-кто планирует это после парламентских выборов, если, не дай Бог, общество примет неправильное решение. Общество должно хорошо осознать, какова цена войны", - сказал Кобахидзе.Обращаясь к журналистам оппозиционных телеканалов, премьер сказал, что эти ТВ романтизируют конфликт на Украине. Премьер Грузии назвал причину отзыва поверенного Украины>>"Очень часто, в том числе ваши телеканалы, ваши политические партии, ваши неправительственные организации, романтически преподносят происходящее на Украине. Это категорически неприемлемо. Вы это делаете для того, чтобы Грузия и грузинский народ свыклись с идеей войны", - сказал Кобахидзе. При этом он подчеркнул, что желающие втянуть Грузию в вооруженный конфликт не добьются этого.В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь премьер Ираклий Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы, как говорят в правящей партии, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, европарламент
грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, европарламент
Украинцы даже в юмористических целях использовали кадры войны – премьер Грузии о критике
15:05 27.09.2024 (обновлено: 16:03 27.09.2024)
Так Кобахидзе ответил на критику за предвыборные баннеры, на которых изображены разрушения на Украине
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Украинцы даже в юмористических целях использовали кадры войны, а правящая партия Грузии разместила фотографии разрушений на Украине на предвыборных баннерах, чтобы избиратели сделали правильный выбор – в пользу "Грузинской мечты", всеми силами борющейся за мир, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.
Так он ответил на вопрос журналиста, восприняли ли бы власти Грузии как дружеский жест или моральный поступок, если бы Украина в избирательных целях использовала кадры последний войны в Сухуми. Этот вопрос Кобахидзе задали у мемориала героям, где ежегодно, 27 сентября, в день падения Сухуми, чтут память павших за целостность Грузии.
"Я помню, как украинцы активно использовали эти кадры в различных целях, в том числе и в юмористических целях, но это уже другой вопрос", - заявил Кобахидзе.
По его словам, своей политической рекламой "Грузинская мечта" напоминает обществу о том, какие результаты приносит вооруженный конфликт в целом, и чего власти не допустили в Грузии в 2022-2023 годах.
При этом премьер Грузии отказался комментировать заявление МИД Украины о том, что использование в политической рекламе изображений ужасных последствий конфликта недопустимо. МИД призвал "Грузинскую мечту" воздерживаться от использования темы конфликта на Украине во внутриполитической борьбе.
"Неприемлемо то, что происходит на Украине. Что касается заявления министерства иностранных дел Украины, я не буду это комментировать" - заявил Кобахидзе.
По его словам, изображения разрушений на баннерах – это демонстрация того, чего Грузии удалось избежать.
"Что касается сравнения войны и мира, то это принципиально, чтобы общество могло сделать правильный выбор, так как то, что изображено на фотографиях, — это то, чего мы избежали, кстати, ценой очень большой борьбы", - заявил Кобахидзе.
Он подчеркнул, что, если бы грузинские власти не сделали правильные шаги, в 2022-2023 годах Грузия разделила бы судьбу Украины.
"Кое-кто планирует это после парламентских выборов, если, не дай Бог, общество примет неправильное решение. Общество должно хорошо осознать, какова цена войны", - сказал Кобахидзе.
Обращаясь к журналистам оппозиционных телеканалов, премьер сказал, что эти ТВ романтизируют конфликт на Украине.
"Очень часто, в том числе ваши телеканалы, ваши политические партии, ваши неправительственные организации, романтически преподносят происходящее на Украине. Это категорически неприемлемо. Вы это делаете для того, чтобы Грузия и грузинский народ свыклись с идеей войны", - сказал Кобахидзе.
При этом он подчеркнул, что желающие втянуть Грузию в вооруженный конфликт не добьются этого.
В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
В свою очередь премьер Ираклий Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.
При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы, как говорят в правящей партии, стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.