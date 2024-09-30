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"Кого интересует, что объявит ЦИК?" Скандальное заявление Гварамия перед выборами в Грузии

"Кого интересует, что объявит ЦИК?" Скандальное заявление Гварамия перед выборами в Грузии

Sputnik Грузия

По мере приближения дня голосования заявления конкурирующих сторон становятся все жестче 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T21:36+0400

2024-09-30T21:36+0400

2024-09-30T21:40+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

европейская грузия

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Заявление одного из оппозиционных лидеров Ники Гварамия о том, что ЦИК всегда врет, поэтому объявленные им результаты предстоящих парламентских выборов никого не интересуют, в правящей партии "Грузинская мечта" назвали очередным доказательством революционных планов оппонентов. В Грузии сейчас самый разгар предвыборной кампании. Избирателям 26 октября предстоит выбрать парламент XI созыва. От результатов выборов зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.По мере приближения дня голосования заявления конкурирующих сторон становятся все скандальнее. "Грузинская мечта" называет ведущие оппозиционные партии иностранными агентами и радикалами, а те в ответ называют представителей власти предателями, изменившими прозападный курс страны на пророссийский. Кто на что ставит?Скандальное заявление один из основателей партии "Ахали" и один из лидеров объединения "Коалиция за перемены" Ника Гварамия сделал в эфире телеканала "Формула". Он отметил, что в 2003 году народ знал, что парламентские выборы были сфальсифицированы, и что в действительности их выиграла оппозиция, включая "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили, поэтому и произошла "революция роз".По словам Гварамия, сфальсифицированы были и прошлые парламентские выборы, но тогда разрыв между голосами, полученными оппозицией и правящей "Грузинской мечтой", был небольшим. Сфальсифицировавшие результаты выборов в Грузии НПО агитируют против власти – премьер>>"В 2020 году "Грузинская мечта" проиграла выборы, но линия была очень зыбкая. Не было большой разницы, и при этом Запад встретил это очень неподготовленным. Тогда западные оценки не выдерживали критики, в том числе нескольких послов в Грузии", – заявил Гварамия. Вдаваться в подробности он не стал, отметив лишь то, что на этот раз Запад настроен решительно. "Этой обстановки же уже нет. Наоборот, западные послы ждут, какие острые заявления сделать в случае, если (выборы – ред.) будут сфальсифицированы", – сказал Гварамия.Шансы оппозиции прийти к власти легальным путем равны нулю, сказал депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили, комментируя громкое заявление некогда заместителя генпрокурора страны.Другой депутат от правящей партии Ираклий Заркуа сказал, что "радикальная оппозиция" по заказу своих хозяев за рубежом в очередной раз будет пытаться устроить революцию в стране, но у нее ничего не выйдет. "Мы никому не позволим вносить беспорядок в Грузию. Я хочу, чтобы все об этом знали. Я и молодежь призываю: не позволяйте себя использовать", – заявил Заркуа.В защиту той части оппозиции, которую "Грузинская мечта" называет радикальной, выступил депутат парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.Партийный список "Коалиции за перемены" – Гварамия в парламент Грузии не баллотируется>>"Им приписывают революционность, чтобы запугать народ. Если бы вы их хорошо знали, не сомневались бы, что ни один из них не способен на революцию. Возможно, люди устроят революцию, а они попытаются сесть им на голову, но по своей инициативе эти люди не революционеры", – заявил Хвичия.Соратница Гварамия по коалиции Элене Хоштария, в свою очередь, обвинила правящую партию в неверной интерпретации слов оппозиционера и пропаганде."Что бы они не придумали, в конечном счете решающее слово за народом, который пойдет на выборы и осуществит изменения. Народ не сломить... Это суть заявления Ники, и я его разделяю", – сказала Хоштария. Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?Иностранными агентами, коллективным "Нацдвижением" и радикальной оппозицией представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, элене хоштария, михаил саакашвили, единое национальное движение, европейская грузия, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024