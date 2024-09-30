https://sputnik-georgia.ru/20240930/partiynyy-spisok-koalitsii-za-peremeny--gvaramiya-v-parlament-gruzii-ne-ballotiruetsya-290129195.html

Партийный список "Коалиции за перемены" – Гварамия в парламент Грузии не баллотируется

Партийный список "Коалиции за перемены" – Гварамия в парламент Грузии не баллотируется

Sputnik Грузия

Костяком коалиции являются "Ахали", "Дроа" и "Гирчи", которые основали отколовшиеся от бывшей правящей партии политики 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T20:07+0400

2024-09-30T20:07+0400

2024-09-30T20:07+0400

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ника мелия

саломе зурабишвили

единое национальное движение

элене хоштария

зураб джапаридзе

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Объединение из трех партий "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелиа, Гирчи, Дроа" представило первых 20 кандидатов в депутаты парламента Грузии, среди которых не оказалось лидера и одного из самых эпатажных политиков в стране – Ники Гварамия. В парламентских выборах 26 октября избирательные блоки участвовать не могут, поэтому партия "Ахали" Ники Гварамия и Ники Мелия переименовалась в "Коалиция за перемены – Гварамия, Мелиа, Гирчи, Дроа" и вписала остальных членов объединения в свой партийный список.Он подчеркнул, что коалиция ориентирована на перемены, а не на подмену.Первое место в партийном списке коалиции заняла Нана Малашхия, которая стала одним из символом движения против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". На одной из акций, когда демонстрантов поливали из водометов, она размахивала флагом Евросоюза. За это Малашхия даже стала кавалером Ордена Чести. Госнаграду ей вручила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая уже давно конфликтует с правящей партией "Грузинская мечта" и была одним из самых ярых противников принятия т. н. закона об "иноагентах".В партийный список также вошли бизнесмен, глава Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Иване Чкония и Хатуна Самнидзе, которая в последние годы возглавляла "Республиканскую партию Грузии".Число конкурентов на выборах в парламент Грузии сократилось на треть – прием списков истек>>Что касается основавших коалицию партий "Ахали" (Ника Гварамия, Ника Мелия), "Дроа" (Элене Хоштария) и "Гирчи – больше свободы" (Зура Джапаридзе), каждую из них создали бывшие представители в прошлом правящей партии "Единое национальное движение". "Ахали", "Дроа", "Гирчи"Партию "Гирчи – больше свободы" в 2020 году основал Зураб Джапаридзе после того, как покинул партию "Новый политический центр – Гирчи"."Гирчи" – это та партия, которая добилась через Конституционный суд декриминализации марихуаны, а также помогала молодежи "откосить" от армии через зарегистрированную в 2017 году фиктивную религиозную организацию "Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода".Политическое движение "Дроа" в марте 2021 года основала Элене Хоштария. Хоштария была одним из самых активных участников многих акций протеста, фигурировала в стычках с полицией. В конце 2021 года года она 17 дней голодала с требованием перевода осужденного экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в больницу.Партию "Ахали" основали одна из самых одиозных фигур в стране Ника Гварамия и бывший председатель "Единого национального движения" Ника Мелиа."Единство – Национальное движение" представило партийный список к выборам 26 октября>>В период президентства Саакашвили в разные годы Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году он занялся журналистикой. Основал "Мтавари архи", который является одним из ведущих оппозиционных телеканалов в стране.Мелия примкнул к бывшей правящей партии в 2014 году. В декабре 2023 года после того, как он проиграл внутрипартийные выборы и лишился поста председателя, ушел со скандалом, заявив, что "Нацдвижением" неформально управляет разыскиваемый на родине экс-министр обороны Давид Кезерашвили.Партийный список "Коалиции за перемены":Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, ника мелия, саломе зурабишвили , единое национальное движение, элене хоштария, зураб джапаридзе