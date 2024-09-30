https://sputnik-georgia.ru/20240930/nazrelo-vremya-normalizatsii-otnosheniy-tbilisi-s-sukhumi-i-tskhinvali---politolog-290132156.html

Назрело время нормализации отношений Тбилиси с Сухуми и Цхинвали – политолог

Назрело время нормализации отношений Тбилиси с Сухуми и Цхинвали – политолог

Sputnik Грузия

С обоих сторон начались заявления, что может быть началом какого-то очень положительного процесса, считает политолог 30.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-30T21:12+0400

2024-09-30T21:12+0400

2024-09-30T21:27+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Пришло время налаживать отношения Грузии с осетинами и абхазами, что в свою очередь ускорит развитие грузино-российских связей, заявила политолог Тамар Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" и говорит о желании примирения. Если, по его словам, будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, Россия будет готова помогать. По мнению политолога, если Россия будет заинтересована в улучшении отношений с Грузией, и сыграет позитивную роль в урегулировании вопроса, тогда российско-грузинские связи по разным направлениям еще больше углубятся. "Всему свое время, и сейчас назрело время все эти конфликты на Кавказе урегулировать, и налаживать отношения со странами региона, и думать о каких-то региональных интеграционных процессах", – отметила Кикнадзе. Политолог считает, что в первую очередь нужно начать переговоры на официальном уровне, и Тбилиси, Сухуми и Цхинвали должны будут найти какие-то точки соприкосновения и прийти к какому-то знаменателю "на каких условиях будет этот мир строится". Каладзе позитивно оценил слова Лаврова о нормализации отношений Тбилиси, Сухуми и Цхинвали >>По мнению Кикнадзе, с обоих сторон начались заявления, что может быть началом какого-то очень положительного и очень конструктивного процесса. В свою очередь заявление Лаврова о готовности РФ помогать Тбилиси, Сухуми и Цхинвали в процессе нормализации отношений, назвал позитивным генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе, отметив, что вместе с этим хорошо было бы сделать действенные шаги. При этом он отметил, что наряду с этим заявлением было бы хорошо сделать действенные шаги. К примеру, начать работу над планом действий о выводе российских военных и военных баз хотя бы с части неподконтрольных властям Грузии территорий. В оппозиции заявление Лаврова восприняли иначе. По словам депутата Теоны Акубардия, это призыв к "Грузинской мечте" признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>В середине сентября основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сделал громкое заявление о необходимости найти в себе силы и извиниться перед осетинами за действия прежней власти в 2008 году. Он подчеркнул, что сразу после парламентских выборов 26 октября все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности. Потерянные территории Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий. В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами. Войну начала не Грузия, а "режим Саакашвили" – премьер Грузии о событиях 2008 года>>После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тамар кикнадзе, сергей лавров, каха каладзе, мид россии, тбилиси, сухуми, цхинвали