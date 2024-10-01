https://sputnik-georgia.ru/20241001/smozhet-li-golosovat-doch-prezidenta-gruzii-na-parlamentskikh-vyborakh-290141045.html

Сможет ли голосовать дочь президента Грузии на парламентских выборах

Сможет ли голосовать дочь президента Грузии на парламентских выборах

Sputnik Грузия

Зурабишвили ранее заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T14:59+0400

2024-10-01T14:59+0400

2024-10-01T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Дочь президента Грузии Саломе Зурабишвили Кетеван Горджестани находится в специальном списке избирателей и сможет голосовать на парламентских выборах во Франции, говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Грузии. О том, что Горджестани нет в списках избирателей заявила сама Зурабишвили. Центральная избирательная комиссия также призвала избирателей своевременно проверить данные в едином списке избирателей и, в случае выявления неточностей, связаться с нами, чтобы своевременно была предоставлена им правильная информация и осуществление соответствующих процедур для обеспечения их участия в выборах. Между президентом Грузии и Центральной избирательной комиссией с приближением выборов разгорелся спор из-за избирательных участков за рубежом. Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД, отметив, что с этим позже разберется суд. ЦИК объяснил, как гражданам Грузии голосовать за рубежом >>Центральная избирательная комиссия Грузии призвала Зурабишвили и ее администрацию прекратить политические нападки на комиссию. ЦИК заявил, что представление законного решения дискриминационным – ничто иное, как целенаправленная дискредитация ведомства и нанесение вреда избирательному процессу Избиратели смогут голосовать на парламентских выборах 26 октября как в Грузии, так и за ее пределами – в 42 странах, где откроются в общей сложности 60 избирательных участков. Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>ЦИК подчеркнул, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Даже там, где их не было ни на одних выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии. Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен находиться на консульском учете или быть зарегистрированным за границей согласно действующему в Грузии законодательству. Мифы и реальность – смогут ли граждане Грузии голосовать за рубежом? >>Если гражданин не находится на консульском учете, и у него нет регистрации за рубежом, он может с момента открытия избирательных участков за рубежом до 7 октября пройти регистрацию в диппредставительстве, или консульстве Грузии, или в участковой избирательной комиссии в конкретной стране. ЦИК Грузии призвал желающих принять участие в выборах и для этого своевременно пройти необходимые процедуры. Информация об открытых за рубежом избирательных участках и их адреса указаны на сайте ЦИК.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, франция, париж, цик грузии, саломе зурабишвили , парламентские выборы в грузии 2024 , грузинская диаспора