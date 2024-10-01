https://sputnik-georgia.ru/20241001/sodeystvie-rossii-vazhno--politolog-o-vossoedinenii-gruzin-s-abkhazami-i-osetinami-290144922.html

Содействие России важно – политолог о воссоединении грузин с абхазами и осетинами

Содействие России важно – политолог о воссоединении грузин с абхазами и осетинами

Sputnik Грузия

В 2009 году президент России сказал, что если абхазы и грузины и осетины и грузины когда-нибудь договорятся о том, что хотят жить в едином государстве, это их... 01.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-01T16:59+0400

2024-10-01T16:59+0400

2024-10-01T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Содействие России в процессе нормализации отношений Тбилиси, Сухуми и Цхинвали очень важно, и оно поможет сторонам начать взаимовыгодное общение, заявил политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что нынешнее грузинское руководство "честно оценивает прошлое" и говорит о желании примирения. Если, по его словам, будет интерес со всех сторон в нормализации этих отношений, обеспечении договоренностей о ненападении, Россия будет готова помогать. "Сейчас, когда Лавров говорит, что будет содействовать, это важно, потому что без содействия разговор невозможен. А когда есть добрая воля со стороны Москвы и Тбилиси, то уже есть возможность вступить во взаимовыгодное общение. Другое дело, в нашем динамичном мире сколько времени понадобится – неясно", - заявил Мамрадзе. Каладзе позитивно оценил слова Лаврова о нормализации отношений Тбилиси, Сухуми и Цхинвали>>Мамрадзе уверен, что говорить о нормализации отношений и воссоединении стороны смогут лишь после того, как будут полностью восстановлены доверие, дружба и любовь между абхазами, грузинами и осетинами. "Мы знаем, сколько всего было совершено, и сейчас у меня есть информация, что подавляющее большинство жителей Абхазии и Южной Осетии не хотят ни в коем случае возвращаться", - заявил политолог, отметив, что абхазы и осетины должны сами захотеть вернуться.Кроме того, Мамрадзе считает контрпродуктивными лишь разговоры о восстановлении территориальной целостности, отметив, что на этом этапе важнее восстановление доверия, дружбы и любви. "Разговоры о восстановлении территориальной целостности – это вредные разговоры, контрпродуктивные разговоры, потому что сразу воспринимаются как то, что для Грузии территории важнее людского общения", - заявил он. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>Надо говорить и стремиться к восстановлению доверия, дружбы, любви, и когда это будет восстановлено и люди сами захотят жить вместе, это может произойти, подчеркнул Мамрадзе.Также политолог отметил, что ждать быстрого прорыва в отношениях не стоит, отметив, что прошлое руководство страны – "Единое национальное движение" во главе с ныне осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили, "возвело большую стену" между народами."Хочу напомнить, что в 2009 году президент Путин, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что если абхазы и грузины и осетины и грузины когда-нибудь договорятся о том, что хотят жить в едином государстве, это их дело. А Саакашвили и его соратники сделали все возможное, для того, чтобы сорвать любые попытки таких договоренностей", - заявил Мамрадзе. В свою очередь заявление Лаврова о готовности РФ помогать Тбилиси, Сухуми и Цхинвали в процессе нормализации отношений, назвал позитивным генсек "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе, отметив, что вместе с этим хорошо было бы сделать действенные шаги. Грузинские власти будут действовать прагматично – вице-спикер о заявлении Лаврова>>При этом он отметил, что наряду с этим заявлением было бы хорошо сделать действенные шаги. К примеру, начать работу над планом действий о выводе российских военных и военных баз хотя бы с части неподконтрольных властям Грузии территорий. В оппозиции заявление Лаврова восприняли иначе. По словам депутата Теоны Акубардия, это призыв к "Грузинской мечте" признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона. В середине сентября основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сделал громкое заявление о необходимости найти в себе силы и извиниться перед осетинами за действия прежней власти в 2008 году. Он подчеркнул, что сразу после парламентских выборов 26 октября все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские братские отношения, будут привлечены к ответственности. Потерянные территории Официальный Тбилиси потерял контроль над Цхинвальским регионом (Южная Осетия) и Абхазией еще в начале 1990-х годов, а после конфликта в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость этих территорий. В ходе вооруженного конфликта в августе 2008 года с грузинской стороны погибли более 400 человек, десятки тысяч жителей Цхинвальского региона стали вынужденными переселенцами. После признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликта оккупированными территориями. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, петре мамрадзе, сергей лавров, каха каладзе, единое национальное движение, абхазия, сухуми, тбилиси, россия, цхинвали, цхинвальский регион, грузино-российские отношения