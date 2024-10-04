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ЕС приостановил встречи высокого уровня с властями Грузии – посол

ЕС приостановил встречи высокого уровня с властями Грузии – посол

Sputnik Грузия

Посол ЕС заявил об антизападном и антиевропейском нарративе властей Грузии, пропаганде и теории заговора 04.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-04T14:15+0400

2024-10-04T14:15+0400

2024-10-04T16:00+0400

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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Евросоюз принял решение приостановить визиты высокого уровня в Грузию и все встречи высокого уровня с представителями грузинских властей в Брюсселе из-за их риторики в адрес ЕС, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.Также, по его словам, представители Евросоюза обсудили со странами-участниками ЕС, как относиться к "антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и конспирологической теории"."Мы, Евросоюз, решили не иметь никаких контактов высокого уровня с нынешними властями Грузии, и именно поэтому в последние месяцы не было визитов высокого уровня в Грузию, не было встреч высокого уровня с представителями властей Грузии в Брюсселе", - заявил Герчинский.Под конспирологической теорией подразумеваются заявления лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" о том, что существует т. н. "глобальная партия войны", которая имеет принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе.Премьер Грузии ответил на ежедневные обвинения со стороны посольства США>>По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это некие весомые силы за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.Для осуществления задуманного "глобальная партия войны" всеми силами пытается добиться смены власти в Грузии, и именно поэтому предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного вмешательства из-за рубежа. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Грузия vs ЗападКамнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США>>В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД.В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Документ, полный лжи – премьер Грузии о декларации депутатов ПАСЕ>>Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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