https://sputnik-georgia.ru/20241006/podrostki-vse-chasche-kuryat-elektronnye-sigarety--alyans-kontrolya-tabaka-bet-trevogu-290203180.html

Подростки все чаще курят электронные сигареты – Альянс контроля табака бьет тревогу

Подростки все чаще курят электронные сигареты – Альянс контроля табака бьет тревогу

Sputnik Грузия

Согласно исследованию, потребление нагреваемой табачной продукции среди подростков 15-16 лет выросло с 8 до 12% 06.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-06T17:44+0400

2024-10-06T17:44+0400

2024-10-06T17:44+0400

новости

общество

грузия

георгий бахтуридзе

закон "о контроле табака"

нпо "альянс контроля табака"

олег табаков

антитабачная политика

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Уровень потребления электронных сигарет среди 15-16-летних достаточно высок, также увеличилось потребление нагреваемых табачных изделий, согласно исследованию, проведенному в 2024 году, заявил председатель Альянса контроля табака Георгий Бахтуридзе в пресс-клубе медиахолдинга "Квира". В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками. В остальных местах табачные изделия можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям. По его словам, даже родители смотрят на эту проблему легко и думают, что электронная сигарета всего лишь пропитана ароматизаторами, будто никакой опасности для молодых людей она не несет. Однако антитабачник заверил, ни один из этих продуктов не безопасен для здоровья и вызывает серьезные проблемы. По информации Бахтуридзе, исследования употребления алкоголя и других наркотиков среди 15-16-летних периодически проводятся по всему европейскому региону. Грузия уже давно является частью этого исследования. Последний раз оно проводилось в 2019 году, а сейчас, в апреле 2024 года, были проведены полевые работы, то есть опрос данной возрастной группы по всей Грузии. Согласно исследованию, потребление нагреваемой табачной продукции среди подростков 15-16 лет выросло с 8 до 12%. "С одной стороны, наблюдается серьезный спад производства обычных сигарет, но есть тенденция роста новых продуктов, чему способствуют противоправные действия со стороны табачной индустрии", – заявил Бахтуридзе. По его словам, потребление обычных сигарет снизилось до 11%, когда в 2015 году этот показатель составлял 18%. Кроме того, председатель "Альянса контроля табака" напомнил, что с 2018 года запрещена популяризация, спонсорство, реклама любой табачной продукции. Но в последнее время в торговых центрах стремительно распространились различные виды электронных сигарет, а также нагреваемых табачных изделий, которые находятся на видном месте для потребителя. Бахтуридзе считает, что эти смертоносные товары не должны быть доступны детям и должны продаваться лишь в специализированных магазинах. Как пояснил антитабачник, электронные сигареты содержат никотин в высокой концентрации, что вызывает серьезную зависимость. По его словам, никотин является серьезным наркотиком, вызывающим зависимость, после героина и кокаина. В декабре 2023 года Центр мониторинга и имплементации Рамочной конвенции контроля табака в Грузии призвал власти запретить продажу одноразовых электронных сигарет и усилить контроль за исполнением закона. Помогите контролировать – Альянс контроля табака обратился к гражданам Грузии >>В отчете Центра, составленного при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и на основе результатов мониторинга за 2023 год, сказано, что более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на новую продукцию, в частности, электронные сигареты. Новая табачная продукция в магазинах лежит рядом с товарами, привлекающими внимание детей и подростков, сладостями и детскими товарами. В связи с этим Центр подготовил рекомендации для властей Грузии. Помимо запрета продажи одноразовых электронных сигарет, Центр призвал власти запретить продажу электронных сигарет со специфическими ароматами, к примеру, с ароматом ментола, ванили, яблока, шоколада и других. Центр также посчитал необходимым запрет продажи любой табачной продукции рожденным после 2015 года даже после их совершеннолетия, то есть с 2033 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, общество, грузия, георгий бахтуридзе, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака", олег табаков, антитабачная политика