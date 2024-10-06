https://sputnik-georgia.ru/20241006/podrostki-vse-chasche-kuryat-elektronnye-sigarety--alyans-kontrolya-tabaka-bet-trevogu-290203180.html
Подростки все чаще курят электронные сигареты – Альянс контроля табака бьет тревогу
Подростки все чаще курят электронные сигареты – Альянс контроля табака бьет тревогу
Sputnik Грузия
Согласно исследованию, потребление нагреваемой табачной продукции среди подростков 15-16 лет выросло с 8 до 12% 06.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-06T17:44+0400
2024-10-06T17:44+0400
2024-10-06T17:44+0400
новости
общество
грузия
георгий бахтуридзе
закон "о контроле табака"
нпо "альянс контроля табака"
олег табаков
антитабачная политика
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Уровень потребления электронных сигарет среди 15-16-летних достаточно высок, также увеличилось потребление нагреваемых табачных изделий, согласно исследованию, проведенному в 2024 году, заявил председатель Альянса контроля табака Георгий Бахтуридзе в пресс-клубе медиахолдинга "Квира". В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками. В остальных местах табачные изделия можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям. По его словам, даже родители смотрят на эту проблему легко и думают, что электронная сигарета всего лишь пропитана ароматизаторами, будто никакой опасности для молодых людей она не несет. Однако антитабачник заверил, ни один из этих продуктов не безопасен для здоровья и вызывает серьезные проблемы. По информации Бахтуридзе, исследования употребления алкоголя и других наркотиков среди 15-16-летних периодически проводятся по всему европейскому региону. Грузия уже давно является частью этого исследования. Последний раз оно проводилось в 2019 году, а сейчас, в апреле 2024 года, были проведены полевые работы, то есть опрос данной возрастной группы по всей Грузии. Согласно исследованию, потребление нагреваемой табачной продукции среди подростков 15-16 лет выросло с 8 до 12%. "С одной стороны, наблюдается серьезный спад производства обычных сигарет, но есть тенденция роста новых продуктов, чему способствуют противоправные действия со стороны табачной индустрии", – заявил Бахтуридзе. По его словам, потребление обычных сигарет снизилось до 11%, когда в 2015 году этот показатель составлял 18%. Кроме того, председатель "Альянса контроля табака" напомнил, что с 2018 года запрещена популяризация, спонсорство, реклама любой табачной продукции. Но в последнее время в торговых центрах стремительно распространились различные виды электронных сигарет, а также нагреваемых табачных изделий, которые находятся на видном месте для потребителя. Бахтуридзе считает, что эти смертоносные товары не должны быть доступны детям и должны продаваться лишь в специализированных магазинах. Как пояснил антитабачник, электронные сигареты содержат никотин в высокой концентрации, что вызывает серьезную зависимость. По его словам, никотин является серьезным наркотиком, вызывающим зависимость, после героина и кокаина. В декабре 2023 года Центр мониторинга и имплементации Рамочной конвенции контроля табака в Грузии призвал власти запретить продажу одноразовых электронных сигарет и усилить контроль за исполнением закона. Помогите контролировать – Альянс контроля табака обратился к гражданам Грузии >>В отчете Центра, составленного при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и на основе результатов мониторинга за 2023 год, сказано, что более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на новую продукцию, в частности, электронные сигареты. Новая табачная продукция в магазинах лежит рядом с товарами, привлекающими внимание детей и подростков, сладостями и детскими товарами. В связи с этим Центр подготовил рекомендации для властей Грузии. Помимо запрета продажи одноразовых электронных сигарет, Центр призвал власти запретить продажу электронных сигарет со специфическими ароматами, к примеру, с ароматом ментола, ванили, яблока, шоколада и других. Центр также посчитал необходимым запрет продажи любой табачной продукции рожденным после 2015 года даже после их совершеннолетия, то есть с 2033 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, общество, грузия, георгий бахтуридзе, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака", олег табаков, антитабачная политика
новости, общество, грузия, георгий бахтуридзе, закон "о контроле табака", нпо "альянс контроля табака", олег табаков, антитабачная политика
Подростки все чаще курят электронные сигареты – Альянс контроля табака бьет тревогу
Согласно исследованию, потребление нагреваемой табачной продукции среди подростков 15-16 лет выросло с 8 до 12%
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Уровень потребления электронных сигарет среди 15-16-летних достаточно высок, также увеличилось потребление нагреваемых табачных изделий, согласно исследованию, проведенному в 2024 году, заявил председатель Альянса контроля табака Георгий Бахтуридзе в пресс-клубе медиахолдинга "Квира".
В 2017 году парламент утвердил закон "О контроле табака", который запрещает курение в помещении, рекламу табачных изделий, курение в автомобилях и такси в присутствии несовершеннолетних. Также, согласно антитабачному законодательству, запрещена продажа сигарет в радиусе 50 м от образовательных учреждений, в том числе вузов, в публичных учреждениях, в секциях с детской одеждой, продуктами питания или игрушками. В остальных местах табачные изделия можно продавать из закрытых ящиков так, чтобы они не были видны покупателям.
"Потребление электронных сигарет в этой возрастной группе составляет около 15%. Это довольно высокий показатель. Если сравнить с 2015 годом, тогда было 7%. Иными словами, потребление электронных сигарет выросло вдвое, как мы и предполагали, учитывая, что с этой продукцией у нас довольно сложная ситуация", – заявил Бахтуридзе.
По его словам, даже родители смотрят на эту проблему легко и думают, что электронная сигарета всего лишь пропитана ароматизаторами, будто никакой опасности для молодых людей она не несет. Однако антитабачник заверил, ни один из этих продуктов не безопасен для здоровья и вызывает серьезные проблемы.
По информации Бахтуридзе, исследования употребления алкоголя и других наркотиков среди 15-16-летних периодически проводятся по всему европейскому региону. Грузия уже давно является частью этого исследования. Последний раз оно проводилось в 2019 году, а сейчас, в апреле 2024 года, были проведены полевые работы, то есть опрос данной возрастной группы по всей Грузии.
"Теперь у нас есть предварительные результаты. Даже с учетом предварительных результатов мы находимся в достаточно сложной ситуации, особенно это касается новой продукции", – отметил Бахтуридзе.
Согласно исследованию, потребление нагреваемой табачной продукции среди подростков 15-16 лет выросло с 8 до 12%.
"С одной стороны, наблюдается серьезный спад производства обычных сигарет, но есть тенденция роста новых продуктов, чему способствуют противоправные действия со стороны табачной индустрии", – заявил Бахтуридзе.
По его словам, потребление обычных сигарет снизилось до 11%, когда в 2015 году этот показатель составлял 18%.
Кроме того, председатель "Альянса контроля табака" напомнил, что с 2018 года запрещена популяризация, спонсорство, реклама любой табачной продукции. Но в последнее время в торговых центрах стремительно распространились различные виды электронных сигарет, а также нагреваемых табачных изделий, которые находятся на видном месте для потребителя.
"Эти продукты размещают вместе с продуктами питания, сладостями и игрушками. Наши наблюдатели максимально фиксируют данные факты и передают их в Службу доходов для дальнейшего реагирования. Эти нарушения довольно распространены", – отметил он.
Бахтуридзе считает, что эти смертоносные товары не должны быть доступны детям и должны продаваться лишь в специализированных магазинах.
Как пояснил антитабачник, электронные сигареты содержат никотин в высокой концентрации, что вызывает серьезную зависимость. По его словам, никотин является серьезным наркотиком, вызывающим зависимость, после героина и кокаина.
В декабре 2023 года Центр мониторинга и имплементации Рамочной конвенции контроля табака в Грузии призвал власти запретить продажу одноразовых электронных сигарет и усилить контроль за исполнением закона.
В отчете Центра, составленного при сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и на основе результатов мониторинга за 2023 год, сказано, что более 60-65% табачной продукции, которая размещается в торговых объектах в Грузии на видных местах, приходится на новую продукцию, в частности, электронные сигареты.
Новая табачная продукция в магазинах лежит рядом с товарами, привлекающими внимание детей и подростков, сладостями и детскими товарами.
В связи с этим Центр подготовил рекомендации для властей Грузии. Помимо запрета продажи одноразовых электронных сигарет, Центр призвал власти запретить продажу электронных сигарет со специфическими ароматами, к примеру, с ароматом ментола, ванили, яблока, шоколада и других.
Центр также посчитал необходимым запрет продажи любой табачной продукции рожденным после 2015 года даже после их совершеннолетия, то есть с 2033 года.