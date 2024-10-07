https://sputnik-georgia.ru/20241007/zayavlenie-posla-es-privelo-k-narusheniyu-zakona-v-otnoshenii-gruzinskoy-mechty--papuashvili-290231211.html

СМИ после заявления посла ЕС в Грузии нарушили закон – глава парламента

СМИ после заявления посла ЕС в Грузии нарушили закон – глава парламента

Sputnik Грузия

Это абсолютный произвол и нарушение закона со стороны трех телеканалов, утверждает председатель парламента 07.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-07T13:16+0400

2024-10-07T13:16+0400

2024-10-07T14:40+0400

парламентские выборы в грузии 2024

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинские телеканалы после слов посла ЕС в Грузии Павла Герчинского о том, что предвыборные баннеры правящей партии партии "Грузинская мечта" с изображением разрушений в ходе вооруженного конфликта на Украине являются позорными нарушили закон, что является подтверждением вреда иностранного вмешательства в выборы, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Телеканалы "Мтавари архи", "ТВ Пирвели" и "Формула" 5 октября опубликовали совместное заявление и отказались выпускать в эфир видеоролики "Грузинской мечты". Как отмечено в их заявлении, телеканалы полностью разделяют оценку Герчинского о том, что это "возмутительная, позорная и мерзкая" кампания, и, соответственно, отказываются транслировать видеоролики. Телеканалы также отметили, что за отказ от показа рекламы им грозят крупные штрафы. Поддержку телеканалам выразил ряд НПО. По его словам, однозначно, что у оппозиционных телеканалов нет никаких правовых оснований не выпускать в эфир предвыборный видеоролик "Грузинской мечты". "Это абсолютный произвол и нарушение закона со стороны трех телеканалов. Это свидетельствует об одном: они хотят создать неравные избирательные условия для "Грузинской мечты", – подчеркнул Папуашвили. Глава парламента также выразил сожаление по поводу того, что как в заявлении телеканалов, так и НПО за основу было взято не грузинское законодательство, а заявление посла Евросоюза. "Это доказательство того, что иностранное вмешательство в выборы имеет вредные последствия", – подчеркнул глава парламента.Посол ЕС назвал позорными предвыборные билборды "Грузинской мечты">>Вызвавшие возмущение грузинской оппозиции, Украины и посла ЕС билборды, как пояснили в правящей партии Грузии, являются демонстрацией того, что на этот раз избирателям предстоит сделать выбор между войной и миром. С левой стороны изображены разрушенные здания и церкви на Украине, в том числе в Мариуполе. Там же сделана надпись "Нет войне!" и перечеркнуты цифры 4, 5, 9, 25. Это номера, под которыми на парламентские выборы идут объединения "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия", а также партия "Гахария – За Грузию".С правой стороны изображены красивые виды городов Грузии, построенных и отремонтированных при нынешней власти исторических зданий, спортивных объектов и многое другое. С этой стороны сделана надпись: "Выбери мир".Помимо баннеров на улицах Тбилиси, ровно за месяц до выборов 26 сентября, появился и предвыборный видеоролик "Грузинской мечты" такого же формата.Интересы НПОПо словам Папуашвили совместная оценка неправительственных организаций и оппозиционных СМИ билбордов "Грузинской мечты" подтверждает их партийную принадлежность. "Это прямое подтверждение партийности со стороны местных наблюдательных организаций, поскольку они не только не отражают этот факт как нарушение, но и поощряют и одобряют его", – отметил Папуашвили. Премьер Грузии ответил на ежедневные обвинения со стороны посольства США>>Он подчеркнул, что в числе этих НПО оказалось "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), которое признало ошибку в результатах параллельного подсчета голосов на выборах 2020 года спустя почти полтора месяца. Все это время оппозиция протестовала, обвиняя власти в фальсификации выборов и бойкотировав работу парламента."Фальшивое заключение, в котором они ссылались на ложные результаты параллельного подсчета, как будто результаты выборов были опубликованы с опозданием, будто в 8% округов был дисбаланс", – заявил Папуашвили.На основании этого ложного заключения оппозиции был предоставлен повод для развития революционного сценария, пояснил политик. Около 60% местных наблюдателей за выборами в Грузии – предвзятые?>>На этот раз, по словам Папуашвили, мы имеем дело с первым ложным заключением касательно нынешнего избирательного периода. НПО оправдали нарушение закона и, более того, призвали СМИ не соблюдать его – не пускать в эфир предвыборные видеоролики "Грузинской мечты"."Теперь мы можем видеть к чему стремятся эти НПО... Это показывает, к чему готовится т. н. группа местных наблюдателей на этих выборах. Ожидается, что 26 октября к концу дня или 27 октября будет такая же ложь", – сказал Папуашвили. Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, политика, тбилиси, украина, шалва папуашвили, международное общество справедливых выборов и демократии, единое национальное движение