https://sputnik-georgia.ru/20241008/deputat-predostereg-instituty-es-ot-vmeshatelstva-v-dela-gruzii-pered-vyborami-290249003.html

Депутат предостерег институты ЕС от вмешательства в дела Грузии перед выборами

Депутат предостерег институты ЕС от вмешательства в дела Грузии перед выборами

Sputnik Грузия

Запад начал дистанцироваться от Грузии после принятия в стране т. н. закона об "иноагентах" 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T14:09+0400

2024-10-08T14:09+0400

2024-10-08T14:09+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Институтам Евросоюза, где запланировано обсуждение и принятие актов по Грузии в преддверии парламентских выборов в стране, следует проявлять осторожность во избежание грубого вмешательство во внутриполитическую жизнь страны, сказал вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани в эфире телеканала "Имеди".Во вторник в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии и будет рассмотрен проект жесткой резолюции. 14 октября вопрос Грузии обсудят главы МИД стран ЕС, а 17-18 октября – лидеры. Позже Еврокомиссия опубликует отчет о расширении, который, по словам посла ЕС в Грузии, вероятнее всего не будет позитивным. Еще менее вероятен переход страны на этап переговоров о вступлении в ЕС, сказал Павел Герчинский. По его словам, непонятно, что будет написано в акте, но предпосылки не такие уж обнадеживающие."Лично я вижу большую вероятность того, что это станет очередным звеном в цепи, которая называется "может, как-то оживить эту беспомощную оппозицию", – заявил Кахиани. Он отметил, что заявления внешних акторов с критикой властей Грузии активизировались перед парламентскими выборами. ЕС приостановил встречи высокого уровня с властями Грузии – посол>>"Перед выборами мы видим активизацию из-за рубежа таких заявлений, целью которых является как-то укрепить оппозиционные силы и создать политическую повестку дня. Также такими заявлениями пытаются оказать влияние на волю народа... Пусть соизволят и до выборов воздерживаются", – сказал Кахиани. Он назвал это очень грубым нарушением законодательства Грузии. При этом Кахиани подчеркнул, что вмешательство в выборы из-за рубежа запрещено во всех странах.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Грузия vs ЗападКамнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.СМИ после заявления посла ЕС в Грузии нарушили закон – глава парламента>>В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД.В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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