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Депутат предостерег институты ЕС от вмешательства в дела Грузии перед выборами
Депутат предостерег институты ЕС от вмешательства в дела Грузии перед выборами
Sputnik Грузия
Запад начал дистанцироваться от Грузии после принятия в стране т. н. закона об "иноагентах" 08.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-08T14:09+0400
2024-10-08T14:09+0400
2024-10-08T14:09+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Институтам Евросоюза, где запланировано обсуждение и принятие актов по Грузии в преддверии парламентских выборов в стране, следует проявлять осторожность во избежание грубого вмешательство во внутриполитическую жизнь страны, сказал вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани в эфире телеканала "Имеди".Во вторник в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии и будет рассмотрен проект жесткой резолюции. 14 октября вопрос Грузии обсудят главы МИД стран ЕС, а 17-18 октября – лидеры. Позже Еврокомиссия опубликует отчет о расширении, который, по словам посла ЕС в Грузии, вероятнее всего не будет позитивным. Еще менее вероятен переход страны на этап переговоров о вступлении в ЕС, сказал Павел Герчинский. По его словам, непонятно, что будет написано в акте, но предпосылки не такие уж обнадеживающие."Лично я вижу большую вероятность того, что это станет очередным звеном в цепи, которая называется "может, как-то оживить эту беспомощную оппозицию", – заявил Кахиани. Он отметил, что заявления внешних акторов с критикой властей Грузии активизировались перед парламентскими выборами. ЕС приостановил встречи высокого уровня с властями Грузии – посол>>"Перед выборами мы видим активизацию из-за рубежа таких заявлений, целью которых является как-то укрепить оппозиционные силы и создать политическую повестку дня. Также такими заявлениями пытаются оказать влияние на волю народа... Пусть соизволят и до выборов воздерживаются", – сказал Кахиани. Он назвал это очень грубым нарушением законодательства Грузии. При этом Кахиани подчеркнул, что вмешательство в выборы из-за рубежа запрещено во всех странах.Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов. Грузия vs ЗападКамнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.СМИ после заявления посла ЕС в Грузии нарушили закон – глава парламента>>В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД.В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий кахиани, европарламент, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, георгий кахиани, европарламент, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз, парламентские выборы в грузии 2024
Депутат предостерег институты ЕС от вмешательства в дела Грузии перед выборами
Запад начал дистанцироваться от Грузии после принятия в стране т. н. закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Институтам Евросоюза, где запланировано обсуждение и принятие актов по Грузии в преддверии парламентских выборов в стране, следует проявлять осторожность во избежание грубого вмешательство во внутриполитическую жизнь страны, сказал вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани в эфире телеканала "Имеди".
Во вторник в Европарламенте пройдут дебаты по Грузии и будет рассмотрен проект жесткой резолюции. 14 октября вопрос Грузии обсудят главы МИД стран ЕС, а 17-18 октября – лидеры. Позже Еврокомиссия опубликует отчет о расширении, который, по словам посла ЕС в Грузии, вероятнее всего не будет позитивным. Еще менее вероятен переход страны на этап переговоров о вступлении в ЕС, сказал Павел Герчинский.
"Это очень сенситивная тема. Если что-то примут – заключение или резолюцию, здесь тоже нужно проявить осторожность в том плане, чтобы тем самым не создался еще один прецедент, которым перед выборами произойдет грубое вмешательство во внутреннюю политическую жизнь страны", – сказал Кахиани.
По его словам, непонятно, что будет написано в акте, но предпосылки не такие уж обнадеживающие.
"Лично я вижу большую вероятность того, что это станет очередным звеном в цепи, которая называется "может, как-то оживить эту беспомощную оппозицию", – заявил Кахиани.
Он отметил, что заявления внешних акторов с критикой властей Грузии активизировались перед парламентскими выборами.
"Перед выборами мы видим активизацию из-за рубежа таких заявлений, целью которых является как-то укрепить оппозиционные силы и создать политическую повестку дня. Также такими заявлениями пытаются оказать влияние на волю народа... Пусть соизволят и до выборов воздерживаются", – сказал Кахиани.
Он назвал это очень грубым нарушением законодательства Грузии. При этом Кахиани подчеркнул, что вмешательство в выборы из-за рубежа запрещено во всех странах.
Парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года, назначены на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.
Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.
Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД.
В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.