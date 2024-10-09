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Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах"
Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 9 окт —Sputnik. Конституционный суд Грузии решил не приостанавливать действие закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска... 09.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-09T13:14+0400
2024-10-09T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт —Sputnik. Конституционный суд Грузии решил не приостанавливать действие закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска, соответствующее решение опубликовано на сайте суда.Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.На данный момент Конституционный суд шестью голосами против двух отклонил ходатайство истцов приостановить действие спорных норм до принятия окончательного решения. Рассмотрение закона в Конституционном суде продолжиться и суд установит соответствие ряда норм главному закону страны – Конституции Грузии.
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новости, грузия, конституция грузии
новости, грузия, конституция грузии

Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах"

13:14 09.10.2024 (обновлено: 13:39 09.10.2024)
© photo: Sputnik / StringerКонституционный суд Грузии
Конституционный суд Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 9 окт —Sputnik. Конституционный суд Грузии решил не приостанавливать действие закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска, соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
На данный момент Конституционный суд шестью голосами против двух отклонил ходатайство истцов приостановить действие спорных норм до принятия окончательного решения.
"Во время рассмотрения дела не был выявлен потенциально непоправимый результат, котрый может вызвать действие спорных норм до принятия решения Конституционным судом. Соответственно требование истцов о приостановлении действия норм, регулирующих представление отчетов и мониторинга, не должно быть удовлетворено", - говорится в решении суда.
Рассмотрение закона в Конституционном суде продолжиться и суд установит соответствие ряда норм главному закону страны – Конституции Грузии.
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