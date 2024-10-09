https://sputnik-georgia.ru/20241009/konstitutsionnyy-sud-gruzii-ne-priostanovil-deystvie-zakona-ob-inoagentakh-290267882.html

Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах"

Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 окт —Sputnik. Конституционный суд Грузии решил не приостанавливать действие закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска... 09.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-09T13:14+0400

2024-10-09T13:14+0400

2024-10-09T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт —Sputnik. Конституционный суд Грузии решил не приостанавливать действие закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска, соответствующее решение опубликовано на сайте суда.Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.На данный момент Конституционный суд шестью голосами против двух отклонил ходатайство истцов приостановить действие спорных норм до принятия окончательного решения. Рассмотрение закона в Конституционном суде продолжиться и суд установит соответствие ряда норм главному закону страны – Конституции Грузии.

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