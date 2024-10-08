https://sputnik-georgia.ru/20241008/es-lishit-gruziyu-121-mln-evro---reaktsiya-predstavitelya-gruzinskoy-mechty-290254632.html

ЕС лишит Грузию 121 млн евро – реакция представителя "Грузинской мечты"

ЕС лишит Грузию 121 млн евро – реакция представителя "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Евросоюз решил сократить оказываемую Грузии помощь из-за принятого летом закона 08.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-08T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Сообщение представительства Евросоюза в Грузии о том, что страна потеряет помощь ЕС в размере 121 миллиона евро из-за отката от демократии, является политически ангажированным, заявил первый вице-спикер парламента, один из лидеров правящей "Грузинской мечты" Георгий Вольский. В сообщении на странице представительства ЕС в соцсети сказано, что выделяемые ежегодно суммы полностью не расходуются, поэтому то, что осталось с 2022 и 2023 годов и предназначалось властям Грузии, будет потеряно. Сообщение подкреплено инфографиками и ссылкой на соответствующее сообщение Гендиректората ЕК по вопросам соседства и расширения.США и ЕС начали дистанцироваться от Грузии после принятия в стране т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузи. Кроме того, рассматривается вопрос приостановки Евросоюзом безвиза.Вольский подчеркнул, что по всем международным рейтингам Грузия занимает передовые позиции, а Евросоюз тем временем говорит об откате демократии и принимает меры против страны. "Подобное отношение к стране и народу является несправедливым, и мы не принимаем его, особенно учитывая то, что все рейтинги ставят Грузию впереди как в направлении демократии, так и любом другом направлении", - сказал Вольский.Успехи Грузии по всем направлениям подтверждают международные рейтинги – премьер>>Что касается проектов, на которые должны были пойти выделяемые Евросоюзом деньги, по словам Вольского, государству придется взять на себя ответственность и мобилизовать ресурсы для их реализации. Речь идет о проектах в сферах сельского хозяйства, образования и других. Свое сообщение в соцсети представительство Евросоюза в Грузии подкрепило переведенными на грузинский язык инфографиками Генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и расширения ЕС. На инфографиках показано распределение выделенных Евросоюзом в 2024 году денег между Грузией, Азербайджаном, Арменией, Молдовой и Беларусью и отмечено, что процесс утверждения распределения некоторых выделенных средств продолжается. На инфографиках только в случае Грузии говорится о приостановке оказания части помощи, при том в основном на социально-экономические проекты и проекты регионального развития. Депутат предостерег институты ЕС от вмешательства в дела Грузии перед выборами>>В том числе сказано, что 121,3 миллиона евро помощи ЕС приостановлены или перераспределены в ответ на отход от демократических стандартов, в частности после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", направленного против грузинского гражданского общества и СМИ.Грузия vs ЗападКамнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.Иванишвили объяснил, почему не встречается с политиками США>>В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД.В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен.Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.ЕС приостановил встречи высокого уровня с властями Грузии – посол>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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