https://sputnik-georgia.ru/20241011/premer-gruzii-nazval-zabrakovannyy-zapadom-zakon-zakonom-o-prozrachnosti-revolyutsii-290323520.html

Премьер Грузии назвал забракованный Западом закон "законом о прозрачности революции"

Премьер Грузии назвал забракованный Западом закон "законом о прозрачности революции"

Sputnik Грузия

С участием НПО дважды попытались устроить революцию в Грузии, сказал Кобахидзе 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T19:39+0400

2024-10-11T19:39+0400

2024-10-11T19:59+0400

грузия

новости

сша

ираклий кобахидзе

аджарское телевидение

эка гигаури

украина

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/08/0c/289412461_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fd3a088aa81883958374a09e12bfd8fe.jpg

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал закон "О прозрачности иностранного влияния", из-за которого Евросоюз приостановил евроинтеграцию страны, "законом о прозрачности революции". Принятие весной 2024 года т. н. закона об "иноагентах" власти объяснили необходимостью сделать прозрачным финансирование неправительственных организаций, получающих более 20% дохода из-за рубежа. Это, как отметили власти, крайне важно, учитывая две попытки НПО устроить революцию в Грузии – в 2020-м и 2022-м году.В связи с этим он назвал новый закон "законом о прозрачности революции"."На этом фоне закон о прозрачности хоть и не является законом против революции, но является законом о прозрачности революции", - отметил Кобахидзе. При этом он назвал "аферой века" то, что противники в Грузии и за ее пределами окрестили новый закон "российским законом"."Мы говорим всем, в том числе конкретным иностранным субъектам, пожалуйста, можете попытаться устроить в Грузии революцию – естественно, эти попытки будут безуспешными, но если хотите устроить в Грузии революцию, соизвольте и сделайте это прозрачно", - заявил Кобахидзе.ЕС лишит Грузию 121 млн евро – реакция представителя "Грузинской мечты">>Ранее он не раз говорил, что оппозиция и поддерживающие ее неправительственные организации, которые финансируются Западом, готовятся не к выборам, а ко второму дню после голосования, так как знают неблагоприятные для них результаты исследований общественного. По словам Кобахидзе, предвыборную кампанию проводит только правящая "Грузинская мечта". Оппозиция же не ходит по селам, по районам городов, и это указывает на то, что главным предметом их внимания является следующий день после выборов.При этом премьер подчеркнул, что у оппозиции нет ресурсов для достижения своей цели, что подтвердилось во время весенних акций против закона "О прозрачности иностранного влияния"."Государство – сильное, правоохранительные структуры – сильные, и любой попытке ворваться в парламент, ворваться в другие институты, устроить революцию будет противостоять устойчивость государства", - сказал Кобахидзе в эфире "Аджарского телевидения".Глава парламента назвал страны, вмешивающиеся во внутренние дела Грузии>>После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах" США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузи. Кроме того, рассматривается вопрос приостановки Евросоюзом безвиза.Попытки совершить революциюНПО трижды попытались устроить революцию в Грузии – в 2020-м, 2022-м и 2024 годах, утверждают власти Грузии.Первая попытка революции была осуществлена после парламентских выборов октября 2020 года. Поводом послужила ошибка в результатах параллельного подсчета голосов, который провела грузинская неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED), финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID).Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот работе парламента и начав акции протеста.Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине. Грузинские власти изначально заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, а в июне 2022 года страна получила отказ в статусе кандидата на вступление в ЕС, и началась волна протеста.Введение санкций не повлияет на Россию, но приведет к смене власти в Грузии – премьер>>На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эку Гигаури.Третья попытка революции, как говорят в правящей партии Грузии, была осуществлена в в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона "об "иноагентах", в течение полутора месяцев проводились многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации.Власти заявили, что это и есть доказательство того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно, закон о прозрачности их финансирования крайне необходим.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, аджарское телевидение, эка гигаури, украина, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024