https://sputnik-georgia.ru/20241011/vvedenie-sanktsiy-ne-povliyayut-na-rossiyu-no-privedet-k-smene-vlasti-v-gruzii---premer-290320536.html

Введение санкций не повлияет на Россию, но приведет к смене власти в Грузии – премьер

Введение санкций не повлияет на Россию, но приведет к смене власти в Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Кто-то, кто влияет на резолюции Европарламента, хочет подорвать экономику Грузии, заявил Каладзе 11.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-11T15:14+0400

2024-10-11T15:14+0400

2024-10-11T15:40+0400

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европарламент

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Введение санкций не будет иметь никакого влияния на Россию, в то время как это означает коллапс экономики Грузии, что в свою очередь является дорогой к смене власти в стране, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В принятой Европарламентом резолюции говорится о необходимости введения Грузией санкций против России, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили, отмены законов об "иноагентах" и против пропаганды ЛГБТ*. Там же – призыв к ЕС заморозить все финансирование для правительства Грузии, ввести санкции против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и всех ответственных "за подрыв демократии" лиц. По словам главы грузинского правительства, доля внешней торговли с Грузией составляет для России 0,3%. Это делает очевидным, что введение санкций в отношении России не могло оказать никакого влияния, отметил премьер. "Что касается обратного эффекта, мы попросили экономистов подсчитать, и они подсчитали, что в первый год у нас был бы спад как минимум на 10%, а при пессимистичном сценарии падение могло бы составить 18%", - заявил Кобахидзе. Премьер напомнил, что во время эпидемии коронавируса экономический спад составил всего 6,5%, и это практически остановило всю страну. Депутат: Резолюция Европарламента – вмешательство в дела Грузии и призыв к войне >>"Представьте, что означает снижение на 10%, а тем более на 18%", - отметил Кобахидзе. Этого, по словам премьера, громко требовала оппозиция за закрытыми дверями, однако публично эти требования были менее слышны на высоком уровне. По его словам, падение на 10% означало бы экономический коллапс, и это, конечно же, было бы путем к смене власти. "Экономические проблемы были бы настолько масштабными, что, конечно, было бы легче выполнить задачу, поставленную этими силами начиная с февраля 2022 года. Это смена власти, которую пытались осуществить два раза, один раз – в 2020-2021 годах, второй раз – в июне 2022 года, когда нам было отказано в статусе кандидата", - отметил премьер. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Резолюция Европарламента и гроша ломаного не стоит – Каладзе >>Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Европарламент принял очередную критическую резолюцию по Грузии>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, европарламент