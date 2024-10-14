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Посол одной из европейских стран диктовал экс-министру культуры Грузии свои условия
Посол одной из европейских стран диктовал экс-министру культуры Грузии свои условия
Sputnik Грузия
Если посол Грузии осмелится сделать то же самое в другой стране, уже на следующий день он будет объявлен персоной нон грата, заявила Цулукиани 14.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-14T18:15+0400
2024-10-14T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Кандидат в депутаты парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Тея Цулукиани обвинила посла одной из стран Европы во вмешательстве в ее работу будучи министром культуры и спорта Грузии, заявила экс-глава ведомства в эфире телекомпании "Имеди".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Посол предоставил экс-министру небольшой список людей, которых она должна была профинансировать. По ее словам, в нем оказались лица, которые позже критиковали как саму Цулукиани, так и правление "Грузинской мечты".По словам экс-министра, она разъяснила дипломату, что не будет этого делать, отметив, что важнее финансирования отдельных лиц для властей является выделение средств для развития регионов, ведь "грузинская культура – это не только эти пять-шесть человек, она гораздо шире"."Когда я ему сказала, что в списке нет ни одного человека, который, например, представлял бы грузинское многоголосие, он разозлился и сказал: "Вы много говорите о регионах Грузии, и я хочу, чтобы вы знали, что Грузия – это не только деревня", – сказала Цулукиани. Депутат предостерег институты ЕС от вмешательства в дела Грузии перед выборами&gt;&gt;По ее словам, после этого разговор стал еще более напряженным, и диалог подошел к концу. Она также подчеркнула, что этим дипломатом не был посол Франции.По словам политика, если какой-либо посол Грузии осмелится сделать то же самое в какой-нибудь стране, уже на следующий день он будет объявлен персоной нон грата. "И это будет правильно. Это то, что предусматривает Венская конвенция, где прописаны правила поведения дипломатов в стране, где они находятся, что в данном случае было нарушено", – заявила Цулукиани. Грузия vs Запад Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Оппозиция готовится к провокациям в преддверии выборов в Грузии – депутат&gt;&gt;Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД. В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. США должны решить, как отблагодарят Грузию за ее поддержку – Папуашвили&gt;&gt;Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, европа, тея цулукиани, нато
грузия, новости, политика, сша, тбилиси, европа, тея цулукиани, нато

Посол одной из европейских стран диктовал экс-министру культуры Грузии свои условия

18:15 14.10.2024 (обновлено: 18:19 14.10.2024)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaТея Цулукиани
Тея Цулукиани - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Если посол Грузии осмелится сделать то же самое в другой стране, уже на следующий день он будет объявлен персоной нон грата, заявила Цулукиани
ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Кандидат в депутаты парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Тея Цулукиани обвинила посла одной из стран Европы во вмешательстве в ее работу будучи министром культуры и спорта Грузии, заявила экс-глава ведомства в эфире телекомпании "Имеди".
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Посол предоставил экс-министру небольшой список людей, которых она должна была профинансировать. По ее словам, в нем оказались лица, которые позже критиковали как саму Цулукиани, так и правление "Грузинской мечты".

"Посол достал из нагрудного кармана небольшой листок, развернул его и сказал: "Я рассчитываю на то, что вы профинансируете людей в этом списке". Это был очень небольшой список, в котором были все, кого вы видели и видите, кричащие сегодня и кто был недоволен моим правлением, а теперь уже и "Грузинской мечтой", – заявила Цулукиани.

По словам экс-министра, она разъяснила дипломату, что не будет этого делать, отметив, что важнее финансирования отдельных лиц для властей является выделение средств для развития регионов, ведь "грузинская культура – это не только эти пять-шесть человек, она гораздо шире".
"Когда я ему сказала, что в списке нет ни одного человека, который, например, представлял бы грузинское многоголосие, он разозлился и сказал: "Вы много говорите о регионах Грузии, и я хочу, чтобы вы знали, что Грузия – это не только деревня", – сказала Цулукиани.
Депутат предостерег институты ЕС от вмешательства в дела Грузии перед выборами>>
По ее словам, после этого разговор стал еще более напряженным, и диалог подошел к концу.
"Этим я пытаюсь вам объяснить, с чего мы начали – министерство культуры должно было быть заложником одной группы, и мы от этого освободились", – подчеркнула кандидат в депутаты от правящей партии.
Она также подчеркнула, что этим дипломатом не был посол Франции.
По словам политика, если какой-либо посол Грузии осмелится сделать то же самое в какой-нибудь стране, уже на следующий день он будет объявлен персоной нон грата.
"И это будет правильно. Это то, что предусматривает Венская конвенция, где прописаны правила поведения дипломатов в стране, где они находятся, что в данном случае было нарушено", – заявила Цулукиани.

Грузия vs Запад

Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование.
Оппозиция готовится к провокациям в преддверии выборов в Грузии – депутат>>
Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать.
В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов.
В конце сентября США ввели санкции против четырех граждан Грузии, включая двух высокопоставленных представителей МВД.
В свою очередь Евросоюз в июле заморозил 30 млн евро для Минобороны Грузии, а в сентябре заявил, что процесс интеграции Грузии в ЕС фактически приостановлен.
Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса.
США должны решить, как отблагодарят Грузию за ее поддержку – Папуашвили>>
Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.
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