https://sputnik-georgia.ru/20241016/cherez-mesyats-prezidenta-zurabishvili-tekhnicheski-smestyat--premer-gruzii-290379721.html

Через месяц президента Зурабишвили технически сместят – премьер Грузии

Через месяц президента Зурабишвили технически сместят – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Дело об импичменте президента поступит в Конституционный суд Грузии в ближайшее время, до парламентских выборов 16.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-16T14:31+0400

2024-10-16T14:31+0400

2024-10-16T14:31+0400

парламентские выборы

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

высший совет юстиции

"сила народа"

гиги угулава

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1b/288651242_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b6cb7f3b5090610e14009cecbd00c9a6.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Через месяц правящая партия "Грузинская мечта", которая рассчитывает получить конституционное большинство после парламентских выборов 26 октября, технически сместит президента Зурабишвили путем импичмента, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Кобахидзе спросили, как бы он оценил инициативу президента Грузии относительно укомплектования технического правительства. Правящая партия вновь запустит процедуру импичмента Зурабишвили, так как она продолжила осуществлять зарубежные визиты без одобрения правительства, несмотря на то, что суд ранее признал эти действия неконституционными. В прошлый раз довести процедуру импичмента до конца не удалось из-за того, что инициаторам (парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и "Силой народа") не хватало голосов в парламенте. У них было 84 мандата. Зурабишвили проводит консультации с оппозиционными партиями, подписавшими ее "Грузинскую хартию", по кандидатуре главы и членов т. н. технического правительства после парламентских выборов 26 октября. Накануне член крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиги Угулава назвал лучшим вариантом саму Зурабишвили. Хартия Зурабишвили "Грузинская хартия", по словам президента, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС, пояснила Зурабишвили. Основные пункты хартии: 1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния". Затишье перед бурей? Невидимое бурление страстей перед выборами в Грузии>>Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в акциях протеста 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия. 2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация "клановости". Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов. Кроме того, будет проведена основательная реформа Высшего совета юстиции, который будет лишен части полномочий. 3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами. 4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах. Жанр трагикомедии – реакция "Грузинской мечты" на заявление президента Грузии>>Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы. Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае, тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков."Грузинская мечта" вновь запустит процедуру импичмента президента>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, высший совет юстиции, "сила народа", гиги угулава, парламентские выборы в грузии 2024