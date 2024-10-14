https://sputnik-georgia.ru/20241014/zhanr-tragikomedii--reaktsiya-gruzinskoy-mechty-na-zayavlenie-prezidenta-gruzii-290350857.html

Жанр трагикомедии – реакция "Грузинской мечты" на заявление президента Грузии

Жанр трагикомедии – реакция "Грузинской мечты" на заявление президента Грузии

Sputnik Грузия

Все это не иначе как пустая трата времени, заявил грузинский политик 14.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-14T14:14+0400

2024-10-14T14:14+0400

2024-10-14T14:42+0400

парламентские выборы в грузии 2024

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

европейская грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Тема формирования технического правительства после предстоящих в Грузии парламентских выборов – это жанр трагикомедии и очередная попытка президента Саломе Зурабишвили создать политическую повестку дня на оппозиционном поле, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кирцхалия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили 12 октября заявила, что намерена представить состав технического правительства до парламентских выборов и призвала оппозиционные партии подтвердить свою приверженность "Грузинской хартии". Как пояснила Зурабишвили, цель представления технического правительства до выборов в том, чтобы общество знало, кто будет ответственным в правительстве. По его словам, ответ на этот вопрос население даст на предстоящих в стране парламентских выборах. "Ответ на все это, на эту близорукость, на оскорбление общественности и бросание пыли в глаза будет дан 26 октября", – добавил Кирцхалия. Консультации с президентом В последнее время Зурабишвили проводит политические консультации с представителями оппозиции, подписавшими "Грузинскую хартию" в президентском дворце. Согласно Хартии, после парламентских выборов 26 октября 2024 года в стране должны пройти комплексные реформы и провести их должно техническое правительство. После этого в Грузии необходимо провести досрочные выборы. Президент Грузии уйдет после импичмента – премьер-министр>>Зурабишвили инициировала "Грузинскую хартию" 26 мая в День независимости Грузии. Хартию подписали прозападные оппозиционные партии, которые идут на выборы в составе четырех коалиций. По словам президента, в ходе своего недавнего европейского турне, где она встречалась с европейскими лидерами, она получила обещание, что если "Грузинская хартия" будет реализована и если будет общая политическая воля, то "мы быстро вернемся туда, где мы должны быть" – у дверей начала переговоров о вступлении Грузии с ЕС. Инициативу президента представить техническое правительство до парламентских выборов уже поддержала "Коалиция за перемены". Как говорится в заявлении, инициатива президента полностью соответствует "Грузинской хартии". Зурабишвили – в премьеры Грузии? Реакция на инициативу оппозиционера>>Свою приверженность "Грузинской хартии" подтвердила и лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава. По ее словам, название технического правительства является прерогативой президента. При этом Бокучава отметила готовность к продолжению консультации. Между тем в оппозиционном объединении "Сильная Грузия", созданном на базе партии "Лело для Грузии", считают, что говорить о формировании технического кабмина стоит только после поражения "Грузинской мечты" на выборах. "Грузинская хартия" от президента Зурабишвили"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС.Основные пункты хартии:1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в протесте 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация клановости. Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.Кроме того, будет проведена коренная реформа Высшего совета юстиции, у которого будут отняты лишние полномочия.3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния. Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.Расклад сил перед выборами Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. В правящей партии уже давно заявляют, что Зурабишвили, которая стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", теперь примкнула к радикальной оппозиции. К выборам оппозиция в Грузии готовится к провокациям – депутат>>"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" идет на парламентские выборы 26 октября единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". К выборам объединились бывшая правящая партия "Единое национальное движение" (создана Михаилом Саакашвили) и созданные ее бывшими членами партии – "Да Европе" ("Стратегия Агмашенебели") и "Европейская Грузия". ЦИК Грузии заявил о давлении на сотрудников перед выборами 26 октября>>Одним избирательным списком идут на выборы "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали", которые основали бывшие члены "Нацдвижения", а также "Республиканская партия" и общественная организация "Активисты за будущее". К выборам объединились учрежденная основателями одного из крупнейших банков страны (TBC) партия "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение/Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение" и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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