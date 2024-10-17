https://sputnik-georgia.ru/20241017/npo-podayut-isk-v-espch-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii--290404468.html

НПО подают иск в ЕСПЧ против закона об "иноагентах" в Грузии

НПО подают иск в ЕСПЧ против закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

Власти заявляют, что вся компания против закона направлена на сокрытие целей финансирования НПО из-за рубежа 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T17:10+0400

2024-10-17T17:10+0400

2024-10-17T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Авторитетная грузинская неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что подает иск в Европейский суд по правам человека против закона "О прозрачности иностранного влияния" от имени десятков НПО и СМИ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> Согласно вступившему в силу в начале июня закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и ежегодно заполнять финансовую декларацию. Как отметила АМЮГ, цель т. н. закона об "иноагентах" – это ограничение неправительственных организаций и СМИ, "отключение всех граждан друг от друга" и подавление критического голоса.Иск от имени 16 медиаорганизаций, 120 организаций гражданского общества и четырех физических лиц планируется подать в Страсбургский суд до конца дня. По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав". Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах">>В заявлении АМЮГ также сказано, что Конституционный суд Грузии, в который ранее был подан иск, "отказывается от выполнения своих обязательств".Конституционный суд Грузии 9 октября отклонил ходатайство истцов о применении временной меры – приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска. Суд счет безосновательными представленные истцами опасения. Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Вышеуказанные НПО, СМИ и президент называют закон о прозрачности "российским", а требования в законе к НПО и СМИ "российскими методами" борьбы с правами человека. Власти заявляют, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО.Резонансный закон Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года. Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Число зарегистрированных "иноагентов" в Грузии продолжает расти>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности>>Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, сша, тбилиси, саломе зурабишвили , нато, еспч, закон об "иноагентах"