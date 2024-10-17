Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241017/npo-podayut-isk-v-espch-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii--290404468.html
НПО подают иск в ЕСПЧ против закона об "иноагентах" в Грузии
НПО подают иск в ЕСПЧ против закона об "иноагентах" в Грузии
Sputnik Грузия
Власти заявляют, что вся компания против закона направлена на сокрытие целей финансирования НПО из-за рубежа 17.10.2024, Sputnik Грузия
2024-10-17T17:10+0400
2024-10-17T18:20+0400
грузия
новости
общество
сша
тбилиси
саломе зурабишвили
нато
еспч
закон об "иноагентах"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288132158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73c73ba1c984d83ea21262e9d8f39640.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Авторитетная грузинская неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что подает иск в Европейский суд по правам человека против закона "О прозрачности иностранного влияния" от имени десятков НПО и СМИ.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt; Согласно вступившему в силу в начале июня закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и ежегодно заполнять финансовую декларацию. Как отметила АМЮГ, цель т. н. закона об "иноагентах" – это ограничение неправительственных организаций и СМИ, "отключение всех граждан друг от друга" и подавление критического голоса.Иск от имени 16 медиаорганизаций, 120 организаций гражданского общества и четырех физических лиц планируется подать в Страсбургский суд до конца дня. По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав". Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах"&gt;&gt;В заявлении АМЮГ также сказано, что Конституционный суд Грузии, в который ранее был подан иск, "отказывается от выполнения своих обязательств".Конституционный суд Грузии 9 октября отклонил ходатайство истцов о применении временной меры – приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска. Суд счет безосновательными представленные истцами опасения. Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Вышеуказанные НПО, СМИ и президент называют закон о прозрачности "российским", а требования в законе к НПО и СМИ "российскими методами" борьбы с правами человека. Власти заявляют, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО.Резонансный закон Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года. Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Число зарегистрированных "иноагентов" в Грузии продолжает расти&gt;&gt;Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности&gt;&gt;Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сша
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1c/288132158_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a2104894f9240d02a88e64ab2482c04c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, сша, тбилиси, саломе зурабишвили , нато, еспч, закон об "иноагентах"
грузия, новости, общество, сша, тбилиси, саломе зурабишвили , нато, еспч, закон об "иноагентах"

НПО подают иск в ЕСПЧ против закона об "иноагентах" в Грузии

17:10 17.10.2024 (обновлено: 18:20 17.10.2024)
© StringerАкция протеста сторонников оппозиции во время преодоления вето против закона об иноагентах 28 мая 2024 года
Акция протеста сторонников оппозиции во время преодоления вето против закона об иноагентах 28 мая 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2024
© Stringer
Подписаться
Власти заявляют, что вся компания против закона направлена на сокрытие целей финансирования НПО из-за рубежа
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Авторитетная грузинская неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что подает иск в Европейский суд по правам человека против закона "О прозрачности иностранного влияния" от имени десятков НПО и СМИ.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Согласно вступившему в силу в начале июня закону, НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила", должны регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и ежегодно заполнять финансовую декларацию.

"Начинаем новый этап борьбы", – говорится в заявлении на сайте "Ассоциации молодых юристов Грузии" (АМЮГ).

Как отметила АМЮГ, цель т. н. закона об "иноагентах" – это ограничение неправительственных организаций и СМИ, "отключение всех граждан друг от друга" и подавление критического голоса.
Иск от имени 16 медиаорганизаций, 120 организаций гражданского общества и четырех физических лиц планируется подать в Страсбургский суд до конца дня.
По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав".
Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах">>
В заявлении АМЮГ также сказано, что Конституционный суд Грузии, в который ранее был подан иск, "отказывается от выполнения своих обязательств".
Конституционный суд Грузии 9 октября отклонил ходатайство истцов о применении временной меры – приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния" на время рассмотрения иска. Суд счет безосновательными представленные истцами опасения.
Иски в Конституционный суд с требованием упразднения т. н. закона об "иноагентах" подали 38 оппозиционных депутатов парламента Грузии, 122 неправительственные организации, две медиаорганизации и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Вышеуказанные НПО, СМИ и президент называют закон о прозрачности "российским", а требования в законе к НПО и СМИ "российскими методами" борьбы с правами человека. Власти заявляют, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО.

Резонансный закон

Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года.
Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.
Число зарегистрированных "иноагентов" в Грузии продолжает расти>>
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.
Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.
Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.
Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности>>
Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.
Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0