https://sputnik-georgia.ru/20241018/premer-gruzii-nazval-nespravedlivymi-vse-obvineniya-evrosoyuza-290420546.html

Премьер Грузии назвал несправедливыми все обвинения Евросоюза

Премьер Грузии назвал несправедливыми все обвинения Евросоюза

Sputnik Грузия

Евросовет заявил, что действия властей Грузии противоречат фундаментальным ценностям ЕС, и тем самым де-факто останавливают процесс евроинтеграции страны 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T19:46+0400

2024-10-18T19:46+0400

2024-10-18T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Заявления о недемократичном правлении в Грузии на фоне похвалы Украины и Молдовы, где одно за другим закрывают телевидения и партии, являются несправедливыми, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, комментируя заключение по итогам заседания Евросовета.Грузия была одной из тех стран, обстановку в которой обсуждали лидеры стран Евросоюза 17 октября. В обнародованном по итогам заседания Евросовета документе сказано, что действия властей Грузии противоречат фундаментальным ценностям и принципам ЕС, и тем самым де-факто останавливают процесс евроинтеграции страны. По его словам, власти Грузии уже многие годы сталкиваются с несправедливостью, а после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года она приняла огромные масштабы. Премьер повторил то, о чем представители власти говорили не раз и что в Евросоюзе и США называют теорией заговора, - что "глобальная партия войны" стремится втянуть Грузию в войну. И тут же он добавил, что "глобальная партия войны" - это не Евросоюз, а силы, оказывающие на него влияние. Кобахидзе подчеркнул, что критика Грузии совершенно безосновательна, и все это знают."Просто в отношении Молдовы нет того интереса, который есть к Грузии... Авторитаризм (в Грузии - ред.) - это же вранье, недемократичное правление (в Грузии - ред.) - это же вранье. Этот процесс не сможет долго основываться на лжи", - сказал Кобахидзе.По его словам, после парламентских выборов в Грузии и завершения конфликта на Украине, интересы к Грузии изменятся и произойдет перезагрузка отношений как с Евросоюзом, так и с США. Приостановка интеграции Грузии в ЕС и выборы – главные посылы с заседания Евросовета>>"Отношения изменятся и восстановится справедливость... Наши ожидания основаны на логике и имеющейся информации", - сказал Кобахидзе.На вопрос журналиста, ощущают ли власти ответственность за приостановление процесса интеграции Грузии в Евросоюз, премьер сказал, что власти ничего не приостанавливали."Наш месседж - чтобы Грузия именно так продолжила продвигаться вперед, чтобы к 2030 году стать страной членом Евросоюза. То есть развиться намного быстрее, чем Украина и Молдова, как это происходило в предыдущие годы", - заявил Кобахидзе.По просьбе журналистов премьер также прокомментировал критику посла ЕС в Грузии Павла Герчинского в адрес грузинских властей. Посол, помимо прочего, сказал, что если грузинский народ 26 октября сделает выбор в пользу однопартийного государства, изгнания неправительственных организаций и так далее, стране не видать Евросоюза "ни сегодня, ни завтра и ни в 2030-м".По его словам, на парламентских выборах 2020 года "Грузинская мечта" получила голоса каждого второго избирателя. Это означает, что волей народа было, чтобы "Грузинская мечта" управляла страной без участия бывшей правящей партии "Единое национальное движения" или какого-то его подразделения, сказал он. Судя по логике посла ЕС, однопартийными государствами являются США, а также Украина, Молдова и другие страны кандидаты на вступление в Евросоюз, заявил премьер Грузии. "Это не угроза, а реальность" – посол ЕС сделал предупреждение Грузии>>"Это же абсурд. Поэтому я всем советую просмотреть учебники по политической теории, учебники по праву, где прямо написано, что нахождение в большинстве одной партии не означает однопартийного правления", - сказал Кобахидзе. Комментируя критику касательно принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", премьер сказал, что закон не ограничивает работу НПО и не навешивает на них ярлыки, а лишь обязывает финансируемые из-за рубежа организации заполнять финансовую декларацию. "Единственное, что от них требуется по новому закону, это прозрачность финансов, что является важнейшим европейским принципом. Когда прозрачность преподносят как ограничение, это, конечно, серьезная проблема", - сказал Кобахидзе. Премьер подчеркнул, что в Грузии демократическое правление. В целом критику с Запада премьер Грузии расценил как попытку оказать влияние на результаты предстоящих парламентских выборов. "Целью таких заявлений является как-то оказать влияние на результаты выборов. Но и здесь ресурс нулевой. Избирательный процесс проходит в свободной и конкурентной среде, что подтверждается в том числе промежуточным заключением БДИПЧ", - сказал Кобахидзе. Все об НПО в Грузии: глава парламента назвал цифры>>Власти Грузии не раз говорили, что нынешний предвыборный период проходит в условиях беспрецедентного зарубежного вмешательства. Вмешательством были названы многочисленные заявления западных политиков с критикой властей Грузии, а также последняя резолюция Европарламента.Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Выборы впервые пройдут только по пропорциональной системе (по партийным спискам) и масштабно с использованием электронных технологий – аппаратов верификации и подсчета голосов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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