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Все об НПО в Грузии: глава парламента назвал цифры

Все об НПО в Грузии: глава парламента назвал цифры

Sputnik Грузия

На данный момент 156 организаций, финансируемых из-за рубежа, завершили процедуру регистрации в реестре прозрачности Минюста 18.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-18T17:36+0400

2024-10-18T17:36+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Закон "О прозрачности иностранного влияния" не является проблемой для более чем 75% финансируемых из-за рубежа неправительственных и медиаорганизаций, в то время как регистрация в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы в Грузии, неприемлемо лишь для 136 организаций, написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети Х. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Иск в Страсбургский суд от имени 16 медиаорганизаций, 120 организаций гражданского общества и четырех физических лиц подает авторитетная грузинская неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ). По словам главы грузинского законодательного органа, реальное гражданское общество сказало свое слово. Из более чем 30 тысяч некоммерческих организаций, зарегистрированных в Грузии, около 25 тысяч организаций, по информации Папуашвили, в течение многих лет бездействуют. "Как и ожидалось, и теперь мы это знаем, значительная часть грузинского гражданского общества продемонстрировала ответственный и обоснованный подход к вопросу прозрачности", – отметил Папуашвили. На данный момент 156 организаций, финансируемых из-за рубежа, завершили процедуру регистрации в реестре прозрачности Минюста. Это число, по словам Папуашвили, уже превысило число 136 НПО, протестующих против закона "О прозрачности иностранного влияния". Более того, еще 300 заявок на регистрацию организаций в настоящее время находятся в процессе рассмотрения, отметил глава парламента. Стало ясно и то, что в марте 2023 года и мае 2024 года группы, вышедшие на улицу с насильственным протестом против принятия закона, представляли не гражданское общество, а были мобилизованы радикальными политическими партиями, их политизированными НПО и партийными телеканалами, подчеркнул Папуашвили. Свой комментарий касательно иска в ЕСПЧ Папуашвили завершил словами: "И что за чудо, несмотря на обещанный конец света, солнце все еще освещает красивые деревни и города Грузии". Как отметила АМЮГ, цель т. н. закона об "иноагентах" – это ограничение неправительственных организаций и СМИ, "отключение всех граждан друг от друга" и подавление критического голоса. По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. НПО подают иск в ЕСПЧ против закона об "иноагентах" в Грузии>>Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав". Противники закона "О прозрачности иностранного влияния" называют его "российским", а власти Грузии говорят, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО. Добровольно заявку на регистрацию в установленные законом сроки подали 476 финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. Регистрироваться в специальном реестре и ежегодно заполнять финансовую декларацию должны НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Резонансный закон Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года. Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии. Число вступивших в реестр "иноагентов" в Грузии НПО больше, чем истцов – Папуашвили>>Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еспч, сша, израиль, франция