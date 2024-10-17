https://sputnik-georgia.ru/20241017/chislo-vstupivshikh-v-reestr-inoagentov-v-gruzii-npo-bolshe-chem-isttsov---papuashvili-290408273.html

Число вступивших в реестр "иноагентов" в Грузии НПО больше, чем истцов – Папуашвили

Число вступивших в реестр "иноагентов" в Грузии НПО больше, чем истцов – Папуашвили

Sputnik Грузия

Более 130 организаций решили подать иск в ЕСПЧ против т. н. закона об "иноагентах" 17.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-17T18:41+0400

2024-10-17T18:41+0400

2024-10-17T19:16+0400

грузия

новости

общество

политика

шалва папуашвили

еспч

закон об "иноагентах"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/1e/288179309_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b87bf69985007b6f20063058e8de22b3.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Количество неправительственных и медиаорганизаций, зарегистрированных в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы в Грузии, больше, чем тех, что подают иск в Европейский суд по правам человека против закона "О прозрачности иностранного влияния", написал глава парламента Шалва Папуашвили на своей странице в соцсети. Иск в Страсбургский суд от имени 16 медиаорганизаций, 120 организаций гражданского общества и четырех физических лиц намерена до конца дня подать авторитетная грузинская неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ). Он отметил, что в процессе обработки находятся заявки на регистрацию дополнительно более 300 организаций. Свой комментарий касательно иска в ЕСПЧ Папуашвили завершил словами: "И представьте себе, что мы каждое утро просыпаемся в красивых городах и селах Грузии". Как отметила АМЮГ, цель т. н. закона об "иноагентах" – это ограничение неправительственных организаций и СМИ, "отключение всех граждан друг от друга" и подавление критического голоса.По мнению истцов, резонансный закон нарушает шесть статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.НПО подают иск в ЕСПЧ против закона об "иноагентах" в Грузии>>Речь идет о статьях 8 "Право на уважение частной и семейной жизни", 10 "Свобода выражения мнения", 11 "Свобода собраний и объединений", 13 "Право на эффективное средство правовой защиты", 14 "Запрещение дискриминации" и 18 "Пределы использования ограничений в отношении прав".Противники закона "О прозрачности иностранного влияния" называют его "российским", а власти Грузии говорят, что вся кампания против закона – это одна большая ложь, которая направлена на сокрытие реальных целей финансируемых из-за рубежа НПО.Добровольно заявку на регистрацию в установленные законом сроки подали 476 финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ.Регистрироваться в специальном реестре и ежегодно заполнять финансовую декларацию должны НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Резонансный законРезонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", несмотря на массовые акции протеста и критику Запада, был принят и вступил в силу 3 июня 2024 года.Власти Грузии обосновали его принятие желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачным. Противники же заявили, что он противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии.Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об "иноагентах">>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.В правящей партии Грузии уже давно говорят, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Сразу после принятия т. н. закона об "иноагентах" ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало.Кроме того, в середине октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны.Какие декларации в Грузии заполняют "иноагенты"? – подробности>>Власти Грузии изначально назвали решения Запада несправедливыми и напомнили о лепте страны в международные миссии. Кроме того, в середине июля правящая партия "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности.Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, политика, шалва папуашвили, еспч, закон об "иноагентах"