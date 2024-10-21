https://sputnik-georgia.ru/20241021/moldova-ne-proshla-test-na-demokratiyu--premer-gruzii-290461759.html

Молдова не прошла тест на демократию – премьер Грузии

Молдова не прошла тест на демократию – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Премьер назвал позором заявления о том, что Молдова заслуживает статуса кандидата, а Грузия – нет 21.10.2024, Sputnik Грузия

2024-10-21T18:16+0400

2024-10-21T18:16+0400

2024-10-21T18:39+0400

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ираклий кобахидзе

молдова

президентские выборы

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Президентские выборы в Молдове показали, что страна не прошла тест на демократию, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе ответил на вопрос журналиста относительно совместного заявления 13 стран ЕС, согласно которому "процесс европейской интеграции приостанавливается, исходя из шагов и политики нынешнего правительства "Грузинской мечты". Премьер назвал позором заявления о том, что Молдова заслуживает статуса кандидата, а Грузия – нет. "Более половины населения Молдовы выступает против евроинтеграции, а они пускают нам пыль в глаза и говорят, что Молдова заслуживает статуса кандидата, переговоров, а грузинский народ и власть – нет. Это позор. Как только закончится война в Украине, пройдут выборы, справедливость сразу же восстановится. Я в этом уверен", - отметил он. Первый тур президентских выборов в Молдове прошел 20 октября. По результатам обработки 99,41% протоколов, лидирует действующая глава государства Майя Санду, которая баллотируется на второй срок, – у нее 42,31% голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдовы, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,07%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Чуть более 50% граждан Молдовы выступили за вступление в ЕС >>Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, Стояногло считает, что отношения Молдовы с ЕС не должны вредить партнерству с Россией и СНГ. На прошедшем в тот же день референдуме, по итогам обработки 99% протоколов, евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, против выступили 49,71%. В рамках прошедшего 20 октября референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Приостановка вступления в ЕС Европейский совет на саммите в Брюсселе 18 октября 2024 года выразил серьезную озабоченность по поводу действий грузинского правительства, которые де-факто останавливают процесс вступления Грузии в Евросоюз, а также отметил готовность внимательно следить за ситуацией в стране, в том числе за предстоящими парламентскими выборами. В то же время в опубликованном по итогам саммита документе Совет выразил серьезную обеспокоенность в связи с действиями грузинского правительства, которые "противоречат фундаментальным ценностям и принципам, на которых основано объединение". В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Сравнение Грузии с Молдовой оскорбительно – Кобахидзе ответил Боррелю>>С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. ЕС и США начали дистанцироваться от Грузии после принятия этой весной т. н. закона об "иноагентах" – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии. И это, как было отмечено, только начало. Кроме того, 15 октября стало известно, что по той же причине Великобритания приостановила стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией, новую программу кибербезопасности и отменила переговоры высокого уровня в сфере обороны. Заявление Борреля о Грузии оторвано от реальности – депутат>>Западные политики, включая первых дипломатов некоторых стран, евродепутатов и руководство ЕС, по мере приближения парламентских выборов в Грузии все чаще обвиняют грузинские власти в сворачивании с европейского пути. Некоторые прямо называют власти Грузии пророссийскими. Среди основных обвинений – притеснение неправительственных организаций, планирование запрета оппозиционных партий и распространение теорий заговора. Власти Грузии говорят, что нынешняя предвыборная кампания проходит на фоне беспрецедентного зарубежного вмешательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, молдова, президентские выборы